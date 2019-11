Ecco perché a Milano non si trova mai il taxi (ne mancano almeno 500)

Secondo Severgnini, rinforzare la flotta non è il problema da cui partire. È d’accordo Marco Marani della Filt Cigl: «Non sappiamo quanti taxi serviranno sul territorio milanese quando verranno terminati tutti i lavori per la metropolitana. Per questo abbiamo chiesto al Comune di andare per gradi, di non fare tutto subito senza commissionare uno studio. Buttare un numero a caso è l’ennesimo errore: possiamo a esempio cambiare i turni velocemente grazie all’applicazione del numero unico, esiste la collaborazione familiare che permette di estendere l’orario di servizio fino alle sedici ore».

Nel ginepraio politico e di interessi di categoria Milano oggi non riesce però a competere con altre città europee: basti pensare a Londra, dove dal 2017 si calcolano oltre 21mila black cab, una flotta anche questa rimasta pressoché invariata dal 2012, a causa però in questo caso dell’aumento del numero delle private hire vehicles, auto con conducente, che in dodici anni è arrivato a superare quota 87mila. Altrettanto se facciamo il confronto con Parigi dove i taxi superano le 16mila unità. Esattamente quattro volte in più rispetto a Milano. Come risulta da un’analisi della domanda e dell’offerta – fatta dal Comune di Milano – a fronte di un 15 per cento in media di corse inevase è associato un 46 per cento in media di taxi liberi. Un’anomalia questa che – secondo Severgnini - lascia pensare più alla necessità di correttivi che a un rilascio di nuove licenze.

Nel frattempo il Comune ha autorizzato gli operatori ad attivare le collaborazioni familiari. Ma secondo Marani esso dovrebbe agire comunque gradualmente. Il bando per il rilascio delle nuove licenze è a 130mila euro. Con l’obbligo di acquistare una auto elettrica, il cui costo in media oscilla sui 40mila. Il rischio che non si raggiunga il numero voluto dal Comune è reale. Difficile dire allora se Palazzo Marino riuscirà a dare seguito alla sua richiesta. Certo è che, se vuole davvero competere con le metropoli europee, dovrà fare in modo che il problema delle auto bianche si risolva nel più breve tempo possibile.