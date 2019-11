Milano e Ilva, ecco perché il caso Provenzano è il caso Italia

«Milano non restituisce nulla al paese» e «sconsiglio a Mittal di fare la guerra allo Stato». Magari è un format cinematografico, genere Godzilla contro King Kong, ma in un solo giorno siamo passati da “Peppe Provenzano contro Milano” a “Peppe Provenzano contro le acciaierie”. Su Milano abbiamo scritto a caldo l’altroieri, oggi segnaliamo il bizzarro intervento via Facebook della professoressa Nadia Urbinati della Columbia University di New York, secondo la quale Linkiesta non è «un giornale intelligente e onesto» perché difendendo Milano da una stupidaggine detta dal Ministro per il Sud, il quale sa benissimo di averla detta, in realtà lavora surrettiziamente per realizzare il progetto della Lega di Bossi. Non ridete. L’ha scritto. Tutto vero.

Ora, a parte che Milano è l’unico posto del Nord dove la Lega non conta nulla e dove i Cinque stelle non esistono, autentica Medaglia d'oro per la Resistenza 2.0, alla controintuitiva professoressa va segnalato che è anche la città più solidale d’Italia e non solo per il gettito fiscale, e che è tutto questo esattamente perché attrae gente dal sud, dal nord e da tutto il mondo, compresa la visiting professor della Bocconi Nadia Urbinati.

Più articolate, invece, altre difese di Peppe Provenzano, centrate sul concetto che la crescente disparità economica, politica e civile tra una Milano che attrae risorse e il resto del paese che le perde costituisca un problema serio per la società. Si tratta, però, di un classico straw man argument, un’argomentazione fallace, visto che nessuno ha mai negato né la disparità né il problema.