Il colpo di genio del ministro Provenzano, lasciar chiudere l’Ilva e criticare Milano

Il ministro del Sud Peppe Provenzano, assente ingiustificato nelle vicende della chiusura dell’Ilva, 4,2 per cento del PIL del Sud svanito, così, per effetto dell’inadeguatezza del governo Conte e dei suoi due ministri del Sud, Barbara Lezzi e, appunto, Peppe P., invece che fasciarsi la testa o lasciare il sud oppure la politica a causa del danno che ha contribuito a procurare al paese, è andato a Milano, unica città contemporanea ed europea, 10 per cento del PIL italiano, al convegno dell’Huffington Post nel bel palazzo di vetro e cemento firmato da Herzog and de Meuron, sede della Fondazione Feltrinelli e del Comune, dove ha accusato la città di non restituire all’Italia non si capisce che cosa (e dimenticandosi della bazzecola del residuo fiscale e delle best practice, come ha segnalato Ferdinando Giugliano).

A stretto giro di post, sui social si è scatenata la polemica, Provenzano ha capito di aver detto una scemenza, lui che scemo non è, e ha affidato a Facebook la spiegazione delle sue parole, secondo lui tradite da una titolazione disinvolta da parte del giornale che lo ha ospitato. ‪La spiegazione ponderata di Provenzano su Facebook è parsa ancora più insensata della sintesi veloce fatta dal titolo del giornale, una via di mezzo tra il nonsense di Vendola e la decrescita di Lezzi, con spruzzata di linguaggio Svimez.‬ Con la sagacia tipica del dirigente politico che attacca l’unico modello positivo italiano, nonché l'unico guidato dal suo partito.