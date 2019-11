Cantami, o Davide, del leghista Salvini l’ira funesta che infiniti addusse rutti agli italiani

Nello strepitoso romanzo inedito di Isaac Bashevis Singer, Il ciarlatano (ora uscito da Adelphi nella traduzione di Elena Loewenthal), il protagonista Hertz Minsker, ebreo polacco emigrato a New York per sfuggire al nazismo, è l’antieroe per eccellenza: un erudito nullafacente, sedicente filosofo e scrittore fallito, che conosce a memoria il Talmud e cita poesie in greco e in latino, sostiene di lavorare da quarant’anni a un libro fondamentale, ma la sua unica vera professione è quella del dongiovanni (non risparmia nemmeno la moglie del migliore amico). «C’era un limite al male? – si domanda a un certo punto, riflettendo sul suo stile di vita, non propriamente conforme alle sacre scritture. – Lui, Hertz, non era molto meglio di Hitler. Hitler era solo la somma di milioni di anonime canaglie come lui. Semplice aritmetica».

È una domanda che dovremmo porci anche oggi, mutatis mutandis, tutti quanti: pariolini e borgatari, antifa e cerchiobottisti, squali e sardine, giustizialisti e fan di Lara Comi. Quanto siamo migliori di Salvini? Per carità, il Capitano non è il Führer, anche se qualcosa in comune i due ce l’hanno, per esempio l’amore per gli animali. Diciamo che sono entrambi leader molto popolari e con un’inclinazione per i pieni poteri. Ma cosa sarebbe Salvini senza milioni di ”anonime canaglie” che lo votano o che pur senza votarlo o votandogli contro si comportano, nel quotidiano, più o meno come lui, se non peggio? Canaglie che guadagnano in nero, non emettono scontrini, non pagano le multe e le bollette, rubano lo stipendio o il reddito di cittadinanza, costruiscono villette abusive, comprano titoli tossici dalle banche venete e poi passano il tempo a lamentarsi dell’euro, degli immigrati e della legge Fornero?