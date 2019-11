Ezio Greggio contro gli stronzi, Nadia Urbinati contro Linkiesta

Non tutto è perduto. Ci sono italiani come Ezio Greggio che ieri ha rifiutato la cittadinanza onoraria del Comune di Biella, assegnatagli da un bellimbusto leghista dopo che la giunta Lega-Fratelli d’Italia aveva negato il medesimo riconoscimento alla senatrice a vita Liliana Segre, scampata ai campi di concentramento nazisti, perché da superstite, secondo il sindaco, non ha fatto niente per Biella, che è città medaglia d’oro al valor militare per la resistenza al nazifascismo avendo «sottratto migliaia di ebrei alla deportazione», «nonostante feroci rastrellamenti e barbare rappresaglie naziste».

Ezio Greggio è cresciuto in quella provincia ed è impegnato nel sociale a favore dei bambini prematuri, quindi aveva tutto il diritto di ricevere il premio della città piemontese, ma ha detto no, grazie: «Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me». Parole esatte, senza polemica.

La professoressa Nadia Urbinati, invece, dall’osservatorio privilegiato dell’Upper West Side di Manhattan è tornata a occuparsi de Linkiesta, dopo che un paio di giorni fa ci aveva definiti «pessimi» perché avevamo sottolineato una scemenza detta dal ministro Peppe Provenzano a proposito di Milano-che-non-restituisce e che lo stesso Provenzano, sapendo benissimo di averla detta grossa, cerca invano ogni giorno di spiegare che intendeva altro, un altro che nonostante articoli e interviste a raffica non riesce proprio a distinguersi dalla scemenza che gli è sfuggita.