Ecco perché il Pd ha scritto nello statuto che è «un partito antifascista»

In realtà questo rinculo nell’antifascismo militante è figlio di un altro tragico errore – questo tutto politico – che immagina lo spazio politico dominato da uno scontro tra fascismo e antifascismo, e non tra democrazia liberale e populismo illiberale, che è invece lo scenario più evidente in tutto l’Occidente. Pensare di sconfiggere Salvini e il sovranismo nazionalista con la “grande alleanza antifascista” non solo è una pia illusione, ma la garanzia quasi assoluta che si verificherà l’esatto contrario.

Ma l’articolo 1 dello statuto non finisce qui, perché aggiunge alla rivendicazione identitaria antifascista, anche quella derivante dall’art 3 della Costituzione, nel quale si afferma la necessità che la repubblica combatta le diseguaglianze sociali come impedimento al pieno dispiegamento della partecipazione politica dei lavoratori. E’ la prima volta a mia memoria che un partito scelga di identificarsi con uno solo dei principi fondamentali della carta costituzionale, come se gli altri 11 fossero meno rilevanti.

Per il Pd la sua unica connotazione è la lotta alla diseguaglianza, come se tutto il resto – la sovranità popolare, la libertà religiosa, la pace, le autonomie locali, il rifiuto del razzismo – cessasse di essere costitutivo del profilo ideale di un partito che si chiama democratico. Emerge dunque una concezione restrittiva della democrazia, dove l’eguaglianza prevale sulla libertà, e dove i riferimenti sociali a cui il partito ispira la sua azione politica sono esclusivamente i lavoratori, che nell’accezione di settant’anni fa presente nella Carta erano esclusivamente gli operai e i contadini.

In un articolo solo, al di la di tutti gli altri, si certifica che il nuovo Pd ha una vocazione minoritaria perché riduce la sua rappresentanza sociale ai lavoratori dipendenti – che oggi sono in larga maggioranza non operai di fabbrica ma impiegati pubblici - e il suo orizzonte ideale all’antifascismo militante: da un partito che vuole rappresentare la società italiana e guidarla nel cambiamento a un partito che si accontenta di rappresentare la Cgil e l’Anpi.