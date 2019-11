«I Repubblicani stanno aiutando i russi»: la testimonianza dell’ex consigliere di Trump

La testimonianza di Fiona Hill

Fiona Hill, ex consigliere per la Russia del Presidente Trump, ha parlato giovedì mattina con una testimonianza puntuale, ricca di dettagli, vigorosa già a partire dalla dichiarazione di apertura, quando senza mezzi termini e senza paura ha accusato i componenti repubblicani della commissione di divulgare teorie false - come quella che sia stata l’Ucraina a interferire con le elezioni del 2016 - e quindi di fare il gioco di Mosca. «Sulla base delle domande e delle dichiarazioni che ho sentito, alcuni di voi in questa commissione sembrano credere che la Russia e i suoi servizi di sicurezza non abbiano condotto una campagna contro il nostro Paese e che forse, in qualche modo, per qualche ragione, è stata l’Ucraina. Questa idea è una narrativa immaginaria che è stata perpetrata e propagata dagli stessi servizi di sicurezza russi».

Hill ha poi parlato del ruolo di Rudy Giuliani nella faccenda ucraina dicendo che quando ha capito che l’avvocato personale di Trump stava portando avanti interessi che non erano in linea con quelli della sicurezza nazionale ha denunciato la cosa all’avvocato del Consiglio di sicurezza nazionale. Hill ha anche confermato che John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale, aveva descritto Giuliani come una «bomba a mano che avrebbe fatto esplodere tutti». Riferendo di una riunione del 10 luglio in cui erano presenti sia Gordon Sondland, ambasciatore presso l’Unione europea, che Bolton che alti funzionari russi, Hill ha riferito che quando Sondland ha sollevato la prospettiva di indagini sulla campagna del 2016 e su Burisma (quindi sui Biden) Bolton ha improvvisamente terminato la riunione, cosa riportata anche dal colonnello Vindman durante la sua deposizione. A proposito di Vindman: un altro testimone, Morrison - l’uomo che ha sostituito Hill quando se ne è andata ad agosto – aveva riferito che Hill aveva dei dubbi sulle capacità di giudizio di Vindman. Hill invece ha precisato che ha sempre avuto estrema fiducia nelle abilità di Vindman, descritto come un funzionario serio, fedele, il massimo nel suo ruolo.

Hill ha anche sottolineato come lei e gli altri funzionari dell’ambasciata lavoravano al consolidamento dei rapporti con l’Ucraina secondo le linee guida definite dal consiglio di sicurezza nazionale, mentre Sondland, il segretario all’energia Perry, Giuliani e altri lavoravano in direzione diversa, tanto che a un certo punto lei si è resa conto che le due linee erano ormai diventate divergenti. Di Sondland ha detto: «Era coinvolto nello sbrigare faccende di politica interna», come a dire che era impegnato nel portare a termine i voleri di Trump.