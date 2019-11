Ancora niente stabilizzazioni per i precari di Anpal. E ora spunta pure un’infornata di data scientist

Ora, mentre gli stessi senatori e deputati di maggioranza sono pronti a presentare diverse interrogazioni all’indirizzo della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per chiedere che venga rispettato quanto previsto nel salva imprese (soprattutto a fronte dei possibili risparmi sulla realizzazione del software), gli storici operatori delle politiche attive – tutti in scadenza di contratto entro settembre 2020 – tornano a farsi sentire. In particolare il gruppo che si raccoglie attorno alla sigla Clap (Camere del lavoro autonomo e precario), primo sindacato di Anpal con 157 iscritti, che però l’azienda non vorrebbe riconoscere come rappresentativo avendo tra i propri iscritti soprattutto collaboratori e non dipendenti. Tanto da aver chiesto agli operatori iscritti alle Clap, che hanno scioperato lo scorso 20 novembre, di giustificare l’assenza mediante l’utilizzo di ferie o permessi.

Dopo l’infornata estiva dei navigator cococo, ad oggi Anpal Servizi risulta la società in house con più precari d’Europa. Ora il destino degli storici operatori delle politiche attive a termine dipende anche dal piano industriale, che non è stato ancora approvato. Nonostante il ruolo centrale di Anpal nella realizzazione della fase due del reddito di cittadinanza, quella della ricerca del lavoro per i beneficiari del sussidio. D’altronde, la circolare di Anpal sulle prime istruzioni destinate ai centri per l’impiego in vista del decollo della fase due è arrivata solo lo scorso 15 novembre, a otto mesi dalle prime erogazioni del reddito.

Gli storici operatori in scadenza di contratto, intanto, hanno contribuito pure a formare i navigator senza esperienza selezionati nel quizzone estivo. E ora, dopo aver ottenuto la stabilizzazione per legge, davanti al muro di Anpal servizi, chiedono che il tavolo della trattativa torni al ministero del Lavoro, da dove era partito lo scorso settembre, in modo da applicare il piano di stabilizzazioni del salva imprese. E su questo si è mostrato favorevole anche Giovanni Capizzuto, capo della segreteria della ministra nonché membro del cda di Anpal. Che però potrebbe presto annunciare le sue dimissioni. In un clima di scontro all’interno del cda di Anpal, che ieri ha fatto annullare tutti gli appuntamenti di giornata al presidente Parisi.