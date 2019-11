Epidemie e mercati: la peste suina cinese rischia di distruggere il settore dei salumi in Italia

«Il fondo suinicolo nazionale dovrà servire per investimenti innovativi che valorizzino meglio la carne e costruiscano un rapporto di fiducia tra allevatori e macellatori. Un milione e mezzo di euro saranno impiegati nella comunicazione istituzionale a sostegno dei prodotti della salumeria, insieme alla GdO, per sostenere i consumi e costruire un’alleanza con i consumatori. Ci dobbiamo impegnare a combattere le fake news e l’informazione distorta e a trasferire ai consumatori le molte cose fatte per il benessere animale e per la sostenibilità, che non deve essere un’etichetta vuota ma un impegno concreto. Bisogna riflettere a fondo sul concetto del sottocosto: se paghi meno del prezzo di produzione scarichi su qualcun altro il tuo risparmio e lo fai pagare complessivamente ad un sistema che contribuisce a fare grande il nostro Paese. La filiera è forte e sicura valorizzando le capacità di ognuno dei protagonisti: per lavorare ad un patto di filiera convocheremo un tavolo a Roma, dove mi aspetto concretezza da parte di tutti, perché possiamo fare un grande lavoro che eviti la chiusura di aziende e l’arrivo di investitori stranieri che facciano incetta di marchi storici, e al contempo riuscire a garantire sul mercato prodotti sani e di grande qualità».

Invito subito accolto da Assica, nelle parole del Presidente Levoni: «Torneremo a Roma ma non ci andremo a sedere uno alla volta, ma tutti insieme e in un incontro condiviso per implementare tutti i punti che la Ministra ha sottolineato. Agricoltura, sostenibilità, esportazioni, interporfessione sono tutti punti all’ordine del giorno che vogliamo implementare e portare avanti nei prossimi mesi, ma dobbiamo farlo tutti insieme, riunendo la filiera al completo. Oggi all’incontro abbiamo rotto il ghiaccio con la GdO: c’erano tutte le insegne, anche se solo Coop con il suo amministratore delegato Maura Latini è stata audace a salire sul palco, ma nell’incontro istituzionale a Roma dobbiamo allargare l’audience».