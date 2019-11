 Caso Open, il controllo etico di legalità dei pm che interpretano retroattivamente la spazzacorrotti

Matteo Renzi ha torto marcio nel dire che «il fatto che Open (la fondazione a lui collegata secondo l’indagine della procura fiorentina) sia stata trasformata da qualcuno in un partito politico è una cosa enorme». Se quel “qualcuno” per lui è la magistratura egli si sbaglia, la radice dell’accusa affonda nella famigerata legge spazzacorrotti e non nel pensiero (o solo in quello, almeno) del procuratore di Firenze Creazzo (cui erroneamente, per un curioso lapsus attribuisce la condizione di candidato dell’ex presidente di Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara oggi sotto accusa a Perugia per la vicenda legata alle nomine CSM). Si tratta di un’accozzaglia eterogenea di articoli di legge, bocciata all’unanimità dalla scienza accademica italiana, che costituisce la “summa teologica” della visione sociale paranoica dei Cinque stelle secondo cui la politica intesa come realtà professionale è marcia in tutte le sue espressioni e diramazioni e dunque doverosamente oggetto di restrizioni e controlli sempre più soffocanti.

Di essa la parte più nota è quella strettamente penale, che inasprisce le pene per i reati contro la Pubblica amministrazione e introduce invasivi sistemi di indagine fino a quel momento ammessi solo nelle inchieste di Mafia, ma come dimostra l’odierna indagine fiorentina contro il partito renziano non è meno nociva nella sua “coda” amministrativa dedicata giustappunto al tema dei rapporti tra partiti politici e fondazioni.

È in questa serie di commi, entrati in vigore il 31 gennaio di quest’anno, che avviene la “mutazione genetica” delle fondazioni da enti privati ad “articolazioni dei partiti”. La disposizione va letta nella sua interezza per coglierne l’efferata complessità da “macelleria normativa”.

E dunque «sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici».

La maniacale elencazione delle varie fattispecie politiche è degna dei grandi burocrati della repressione e dispiega un’ideologia ferocemente ed ottusamente contraria al mondo della politica professionale.