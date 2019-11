Scene da un Parlamento fascio-leghista prossimo venturo

Oggi la Lega ha 124 deputati su 630. Se a questi aggiungiamo i 35 di Fratelli d'Italia fanno 159. Una minoranza in grado di fare un gran casino in Aula, come si è visto mercoledì sera. Ma comunque è una minoranza. Ipotizziamo invece che, vincendo nuove elezioni, i "legamelonisti" arrivino a 300, 350, di più ancora: l'aula di Montecitorio potrebbe davvero diventare un bivacco di manipoli, secondo l’orribile ma vivida espressione usata da Benito Mussolini nel famoso discorso alla Camera del 16 novembre 1922.

D’altra parte la scena è stata davvero penosa per un’istituzione parlamentare già sfibrata di suo. Di incidenti la storia parlamentare è costellata, e tuttavia quella dell’altra sera ha colpito anche e soprattutto per la sua gratuità: in fondo si discuteva del Mes, non esattamente una questione che lacera le coscienze. Tutti hanno potuta vederla sui social. Ma chi ha potuto visionare le immagini ben più complete e esaurienti realizzate dal circuito interno della Camera dei deputati ha detto che la gazzarra è stata anche peggio.

Alcune deputate sono state pesantemente insolentite. Che qualche colpo è volato (Mulè di Forza Italia è caduto è si è fatto pure male). Soprattutto, che il presidente Roberto Fico è stato attaccato persino da un membro dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, il leghista Marzio Liuni, mentre l’ultrà atalantino Belotti guidava i suoi verso il centro dell’aula con a fianco due ex sottosegretari, Molteni e Giorgetti, proprio quello che vuole scrivere le regole del gioco con gli altri partiti. Ha cominciato male.

E allora, per esempio, un vecchio parlamentare come Bruno Tabacci sconsolato mormorava: «Questi sono fatti così, non c'è niente da fare». Altro che tavolo delle regole.