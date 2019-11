Sorpresa, c’è un Jovanotti indie che con grandi ali prende la luna tra le mani 

Nella raccolta non c’è nessuna dark side of the moon, nessuna fly to the moon, niente passeggiate con i Police o balli con Van Morrison o danze con il cavaliere del chiaro di luna e i Genesis; niente raccolti con Neil Young, niente lune su Bourbon street con Sting, impronte dei Television e nemmeno la luna rosa di Nick Drake, quella nera dei Wilco, quella bianca dei White Stripes o quella blu di tutti quanti. Non ci sono le canzoni lunari dei Beatles, dei Rolling Stones, dei King Crimson, dei Talking Heads, dei Radiohead, di Janis Joplin, sarà per un’altra volta, ma davvero tutti hanno scritto canzoni sulla luna, compreso Lorenzo: tanto che due delle cover comprese nella raccolta sono sue, Chiaro di luna e Luna di città d’agosto, e diventano tre se si considera anche la splendida La luna piena scritta (il testo) per Samuel dei Subsonica che qui rivive alla grande in versione west coast.

La versione originale di Chiaro di Luna era in Oh, Vita!, il disco di Jovanotti prodotto da Rubin, dove era già super asciutta rispetto agli standard di Jova, ma l’autocover di Lorenzo sulla luna è ancora più minimale, decisamente più lenta e compassata, col pianoforte e gli archi, anziché con la chitarra acustica dell’originale. Lorenzo si è confrontato con Ornella Vanoni, Accendi una luna, con Fred Buscaglione, Guarda che luna, con i Tre allegri ragazzi morti, La faccia della luna, con Giorgio Consolini, Luna rossa, cantata in napoletano senza l’ausilio di un tutor ma, dice, «quel pezzo spacca anche in russo».