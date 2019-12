Sempre più le donne occupate, ma solo over 45 (e senza figli)

E però a quell’età ormai è tardi quasi per tutte per partorire. Insomma, quello che accade è che cresce l’occupazione femminile, cresce più di quella maschile, si restringe il gap tra uomini e donne nel mondo del lavoro, ma sono passi in avanti che si stanno verificando troppo in là per l’età e quasi solo per chi non ha figli o ne ha pochi, o al limite li ha già grandi.

Per questo al contrario di quanto avviene in altre aree d’Europa, più a Nord, più lavoro per le donne non coincide con una ripresa delle nascite. Ancora una volta emerge la questione giovanile, anche quando si parla di questioni di genere. Se l’occupazione di qualità per chi ha meno di 40 anni non diventa una priorità, anche gli altri progressi saranno di corto respiro.