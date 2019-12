Sapessi com’è strano trovare un taxi a Milano

Il problema principale riguarda l’alto numero di chiamate inevase ai radiotaxi in fasce orarie cruciali: quelle della mattina dalle otto alle dieci con il 15 per cento e quelle serali dalle diciannove alle ventuno, soprattutto, durante i giorni feriali, con il 27 per cento. Ma non finisce qui, perché nel fine settimana la percentuale di richieste insoddisfatte sfiora il 31 per cento durante la sera sia di sabato sia di domenica e il 41 per cento tra la mezzanotte e le cinque. Punto debole non è soltanto l’esiguo numero di auto bianche, ma anche la gestione stessa delle chiamate.

Accade anche in altre città italiane, a Roma per esempio, le centrali dei radiotaxi che rispondono alle prenotazioni degli utenti sono diverse, organizzate in cooperative. A Milano ce ne sono tre, difese ancora una volta dalle associazioni di categoria e dai sindacati. Solo l’anno scorso anche su questo punto Palazzo Marino si è battuta in favore di un numero unico comunale che di fatto resta ancora marginale. Cosi come in parte anche l’uso delle applicazioni, si veda per esempio MyTaxi, dopo che con una sentenza il Tar del Lazio ha annullato ad aprile scorso le sanzioni nei confronti dei radiotaxi, ritenuti cosi come organizzati lesivi della concorrenza.

Per questo, al fine di potenziare l’offerta e migliorare la qualità del servizio, il rilascio di nuove licenze come proposto da Sala resta una priorità non solo dentro Milano ma anche nell’intero bacino aereoportuale lombardo – comprese Varese e Bergamo –. Di queste 500 nuove licenze (almeno) una metà è destinata al vincolo orario l’altra al trasporto dei disabili.