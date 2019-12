Fake news: il rapporto Ocse non dice che uno studente su venti non capisce un testo medio (ma a noi fa piacere crederlo)

Per certi aspetti è l’apologo perfetto per i tempi in cui viviamo: ieri tutti i mezzi di informazione italiani e molti commentatori hanno lanciato strali e manifestato sdegno per le conclusioni del Rapporto Ocse Pisa 2018: solo uno studente italiano su venti è in grado di raggiungere le competenze minime di comprensione di un testo di media complessità. Salvo che il Rapporto Ocse Pisa, testo di media complessità accompagnato anche da parecchie illustrazioni, non dice affatto questo. Il rapporto 1 su 20 riguarda, semmai, gli studenti eccellenti, che sanno leggere e interpretare correttamente testi complessi. Secondo il Rapporto, almeno per coloro che riescono a leggerlo e capirlo, gli studenti che hanno le competenze minime sono ben più di 1 su 20, precisamente il 77 per cento.

A spanne: 3 su 4. Ne consegue che gli studenti privi delle competenze minime di analisi e comprensione di un testo nella loro lingua madre non sono affatto 19 su 20, bensì 1 su 4 (o 5 su 20, se preferite). Ancora troppi? Certamente. Il Rapporto Ocse Pisa afferma che tutto va per il meglio nella scuola italiana? Certo che no. Le criticità che evidenzia sono molte. Ma quel mostruoso, aberrante 1 su 20 non si capisce da dove sia saltato fuori, se non forse dal sottile piacere del figurarsi la catastrofe – beninteso, da un punto di osservazione che da essa si ritiene sicuro e ben protetto - da parte di una classe di autocertificati intellettuali, il cui costante contributo al dibattito pubblico, e segnatamente a quello riguardante la scuola e i giovani, si risolve perlopiù in un reiterato e autocompiaciuto “Signora mia!”.

Del resto, se vai a vedere un film catastrofista e poi sullo schermo viene mostrato un fastidioso ma normale ingorgo in tangenziale, ti incazzi e chiedi il rimborso del biglietto. Ci vuole semmai la glaciazione globale, l’onda alta come l’Empire State Building, il sisma che stacca la California dal resto dell’America, l’apocalisse zombie. Se catastrofe ha da essere che catastrofe sia. Più è colossale, più ci si diverte. Donde: 1 su 20!