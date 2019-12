La Siria contro la Rai, i Protocolli contro i banchieri ebrei e altre prove di questi tempi impazziti

Ma che cosa aspettarsi da un’azienda presieduta da un noto twittatore di cene sataniche di Hillary Clinton e del suo staff nello scantinato della pizzeria Comet Ping Pong di Washington, DC?

Poi c’è il Parlamento, dove un altrettanto noto twittatore dei Protocolli dei Savi di Sion, come abbiamo scritto sabato, è autorevolmente candidato dal primo partito italiano a presiedere la Commissione di inchiesta sulle banche e, quindi, sui suoi odiati banchieri ebrei contro i quali aveva, appunto, condiviso il più famoso documento antisemita della storia, lo stesso che un professore universitario di Siena, avendo studiato, ha riconosciuto fosse un falso storico, bontà sua, ma non per questo da considerare poco accurato, anzi, e per sottolinearlo ha postato anche alcuni pensierini estatici su Hitler, allegando foto instagrammabile del Führer in posa con pastore tedesco.

Lo sconcerto di alcuni analisti e commentatori e di qualche politico, anche se tra i leader di partito si è fatto sentire soltanto Matteo Renzi, non ha scalfito l’idea di Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, e nemmeno l’algoritmo e Rousseau. Il punto è che non è arrivato nemmeno lo stop formale, ufficiale, incazzato, del Partito democratico, il cui segretario Nicola Zingaretti ieri ha speso parole molto belle per ricordare il sopravvissuto della Shoah Piero Terracina, promettendo che «non abbasseremo mai la guardia e non faremo mai sconti» sull’antisemitismo, quando sarebbe stato sufficiente fare una cosa più semplice e diretta, ma altrettanto accorata: mandare a quel paese Di Maio, Grillo, Casaleggio, l’algoritmo e Rousseau se continueranno a sostenere Elio Lannutti alla Commissione banche e Marcello Foa alla presidenza della Rai.