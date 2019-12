Il conflitto tra Russia e Ucraina finisce in tribunale, ma riguarda anche l’Europa

Gazprom, prevedibilmente, ha insistito sulla necessità di imporre delle multe per il mancato rispetto di alcuni principi di pagamento oltre che per ottenere il risarcimento degli arretrati per le consegne già effettuate. Poiché non se ne usciva, Russia e Ucraina presero a inseguirsi nelle aule di tribunale, fino alla scorsa settimana e all’ultima sentenza.

Gli esiti della faccenda, per ora, sono imprevedibili. Pagherà la Russia quel che deve all’Ucraina? Arriveranno i due Paesi a firmare un nuovo contratto? Se la Russia non manda il gas all’Ucraina, come potrà questo arrivare fino in Europa?

Per ora non si conosce la risposta a nessuna di queste domande. Solo si sa che l’UE (specie la Germania) non sono rimaste a guardare. Anzi. Hanno agito per risolvere la crisi. Lo hanno fatto in due modi.

Il primo: ha avviato un tavolo trilatereale di trattativa con russi e ucraini, per scongiurare lo scenario “sospensione” e raggiungere una soluzione di compromesso che permetta alla Russia di esportare, all’Ucraina di incamerare le ingenti tariffe di transito (tre miliardi di dollari annui) e soprattutto ai Paesi europei di approvvigionarsi in sicurezza, anche dopo il 31 dicembre.

Il secondo (e se ne parla da tempo) è una strada alternativa per il gas che consenta al “tesoro” russo di arrivare all’Europa passando non più da ovest, ma da nord: il progetto di Nord Stream 2, il più lungo oleodotto offshore del mondo, ora in costruzione nel Mar Baltico. Il progetto dovrebbe essere completato per la fine del 2021 e di fatto, tagliare fuori l’Ucraina dalle rotte commerciali del gas russo.

Questo porterebbe (anzi: porterà) a due conseguenze. La prima: per gli Ucraini saranno guai seri. La seconda: il nuovo hub europeo del gas diventerà la Germania, dai cui rubinetti dipenderanno i riscaldamenti di mezza Europa.