Ucrainagate, Trump verso la messa in stato d’accusa

Lunedì c’è stata la seconda audizione pubblica della commissione giudiziaria

Presieduta da Jerry Nadler, lunedì la commissione giudiziaria si è riunita in seduta pubblica per discutere se il comportamento di Donald Trump rientra nella definizione di «high crime and misdemeanor» contenuta nella Costituzione e per la quale è previsto l’impeachment del Presidente. Senza nuovi testimoni e con la sola presenza dei due avvocati consulenti – Daniel Goldman per i democratici, Steve Castor per i repubblicani – la commissione ha discusso molto animatamente, con continui scontri e interruzioni, scene madri, urla. Non un bello spettacolo, insomma, tanto che il Presidente Nadler più di una volta è sembrato in difficoltà, troppo debole per gestire una simile confusione. I democratici hanno cercato di riepilogare i due mesi di indagini, puntando sullo storytelling e cercando di fornire una narrazione credibile e circostanziata degli eventi. «Tutto quello che è stato riportato dal whistleblower è stato verificato da numerosi testimoni», ha detto Nadler in apertura. I repubblicani, dall’altra parte, hanno fatto ostruzione, contestando continuamente la procedura, più che i contenuti. Una delle rimostranze maggiori era che lì davanti alla commissione a spiegare e discutere le indagini ci sarebbe dovuto essere Adam Schiff, presidente della commissione intelligence che ha condotto le indagini. I repubblicani hanno chiesto più volte «dov’è Adam?», quasi come fosse un tormentone. Altra arma di difesa dei repubblicani: i democratici cercano di mettere sotto accusa Trump dal primo giorno, è tutta una cosa politica.

Gli articoli di impeachment

Dopo la riunione di lunedì, la commissione giudiziaria si è quindi riunita per scrivere gli articoli di impeachment. Secondo un’anticipazione del New York Times, gli articoli saranno due: abuso di potere e ostruzione al Congresso. E potrebbero già essere presentati martedì mattina durante una conferenza stampa. Una volta che gli articoli saranno presentati gli stessi saranno discussi all’interno della commissione giudiziaria che poi provvederà anche a votarli.

Il report dell’ispettore generale del Dipartimento di Giustizia

Durante la riunione della commissione giudiziaria, l'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia ha reso pubblico il rapporto frutto della sua indagine. La domanda riguardava l’operato dell’Fbi durante le elezioni del 2016 e in particolare se l'Fbi avesse spiato la campagna dell’allora candidato Trump, cosa che Trump stesso ha sempre affermato, dichiarando anche di essere stato messo sotto controllo «da Obama». La risposta dell’ispettore generale alla domanda se Fbi abbia spiato Trump è no. Dopo aver esaminato un milione di documenti e condotto più di 100 interviste, l’ispettore generale ha concluso che l’inchiesta condotta nel 2016 dall’Fbi su alcuni funzionari della campagna di Trump sospettati di essere in contatto con con i russi era giustificata e legittima e non guidata politicamente. Se da una parte il report solleva quindi l’Fbi dicendo che l’indagine non è stata motivata politicamente e che è stata avviata in modo lecito, dall’altra parte il report riscontra gravi errori e omissioni nell’operato dell’Fbi, in particolare nella procedura per richiedere il permesso per mettere sotto sorveglianza Carter Page, consigliere della campagna di Trump.