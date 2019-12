Il 2019, l’anno d’oro dei mercati finanziari

Memoria di un tossico fallito

Lunga vita alla Cassazione e alle piantine d’erba sul terrazzo (e abbasso Tajani e Salvini)

Alla decisione che coltivare in casa una pianta di marijuana non costituisce reato non si può che applaudire, mentre i soliti conservatori ripetono «passare all’eroina è un attimo». Eh no, si può essere falliti anche come drogati