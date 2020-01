In Emilia Romagna vince Bonaccini, in Calabria Santelli. Tonfo dei Cinque Stelle

In Emilia Romagna, a scrutini molto avanzati (4267 su 4520 sezioni), appare certa la vittoria di Stefano Bonaccini. Il governatore uscente, appoggiato dal Pd, è al 51,33 per cento, contro la candidata appoggiata dalla Lega, Lucia Borgonzoni, che si è fermata al 43,75 per cento. Il pentastellato Simone Benini ha raggiunto solo il 3, 45 per cento.



In Calabria (1830 su 2420 sezioni) si profila la vittoria di Jole Santelli, sostenuta da Lega e Forza Italia, con il 55,86 per cento. L’Imprenditore Filippo Callipo, appoggiato dal Pd si ferma al 30,19 per cento. Il candidato a Cinque Stelle, Francesco Aiello è al 7,37 per cento.

Il dato che ha colpito, sin dall’inizio della giornata elettorale è l’affluenza molto alta in Emilia Romagna, un 67,68 per cento che rappresenta quasi il doppio rispetto alla precedente tornata. Il risultato emiliano sarebbe dovuto, in buona misura, anche alla mobilitazione delle sardine, scese in piazza proprio a Bologna non più di due mesi fa.