Coronavirus, le notizie di oggi

Attualmente sono 26.062 le persone positive al virus nel nostro Paese, cui si aggiungono 2.941 guariti e 2.503 decessi. Il 10% degli ammalati è ricoverato in ospedale in terapia intensiva (2.060 persone), mentre in 11.108 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

