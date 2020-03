Toh, Boris Johnson ha fatto marcia indietro sul coronavirus

Martedì pomeriggio il Regno Unito ha confermato di voler cambiare radicalmente la propria politica di contenimento del coronavirus, e ha annunciato misure più drastiche per evitare che il contagio dilaghi: le scuole saranno chiuse in tutto il paese a partire da venerdì. La frequentazione di pub, cinema e teatri era già stata fortemente sconsigliata lunedì pomeriggio, quando Boris Johnson aveva fatto capire che il suo governo era pronto ad assumere un nuovo piano per contenere il coronavirus. Saranno possibili – anche se non sono state ancora annunciate ufficialmente – ulteriori misure. Il governo ha anche comunicato che la capacità di effettuare tamponi per diagnosticare la malattia aumenterà (fino a 25.000 al giorno), in modo da avere un quadro più completo dei contagiati e dei loro contatti sociali.

Giovedì scorso il primo ministro britannico aveva comunicato alla Nazione una situazione completamente diversa: poche misure restrittive, nessuna chiusura delle scuole, semplice quarantena per gli anziani. L’obiettivo, detto più o meno esplicitamente, era cercare di non fermare il paese e puntare sull’immunità di gregge. Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico del governo aveva spiegato nel dettaglio le intenzioni di Downing Street: non è «desiderabile» che la popolazione non contragga il virus, anzi. È necessario che il virus circoli per sviluppare anticorpi, l’importante è che non lo faccia troppo velocemente.

L’approccio era rivendicato sia nelle conversazioni pubbliche che in quelle ufficiose, come dimostra quanto riportato dal giornalista di Itv Robert Peston. L’8 marzo ha trascritto su Twitter una sua breve conversazione con un alto funzionario del governo britannico, che giudicava in modo molto duro le scelte del governo italiano: «Gli italiani hanno preso molte misure populiste inutili e non basate sulla scienza. Non sono l’esempio da seguire».