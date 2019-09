Officine e Web Marketing: come utilizzano il web le aziende del settore

Le officine sono delle aziende di indiscussa importanza, delle realtà che vengono considerate un autentico punto di riferimento da chi possiede una vettura, un furgone, una moto o un veicolo di altro tipo e che di conseguenza riescono spesso a sviluppare dei business consistenti.

È molto interessante chiedersi quale sia il rapporto tra queste realtà aziendali e il mondo del Web Marketing: è cosa nota il fatto che Internet e i suoi innumerevoli strumenti di promozione e di visibilità siano assai importanti, di conseguenza tutti i settori devono valutare con attenzione tali opportunità.

Officine e motori di ricerca: alcuni dati

È utile sottolineare, anzitutto, che i volumi di ricerca relativi a questo genere di aziende sono piuttosto importanti: utilizzando un apposito strumento statistico messo a disposizione da Google, si evince che parole chiave quali “officina”, “autofficina” o “meccanico” vantano volumi davvero molto elevati i quali spaziano da 10.000 a 100.000 ricerche mensili.

A queste keyword principali se ne aggiungono tantissime più specifiche per le quali i volumi di ricerca sono singolarmente inferiori ma che, nel complesso, confermano in modo inequivocabile il fatto che questo tipo di aziende siano molto cercate online, si pensi a keyword composte quali “meccanico auto”, a ricerche relative ad aziende “brandizzate”, come ad esempio “officina Fiat”, senza trascurare le cosiddette ricerche geolocalizzate, come può essere “officine Roma”.

Se si effettuano ricerche in Google con le keyword menzionate è possibile visualizzare milioni di contenuti, tuttavia per andare a fondo nell’argomento è necessaria un’analisi più dettagliata di tali risultati proposti dal motore.

Il Web Marketing in questo settore: enormi margini di miglioramento

Sebbene, come detto, i risultati visualizzabili a seguito di simili ricerche siano corposi, le aziende del settore e le varie opportunità di Web Marketing non costituiscono un binomio particolarmente forte.

Da un lato ci sono delle officine che hanno piena consapevolezza del potenziale del web e, di conseguenza, lo valorizzano a dovere, dall’altro molte realtà del medesimo settore si rivelano piuttosto tradizionaliste e la loro presenza online è limitata alle mappe di Google e a poche altre informazioni.

Le ragioni di ciò possono essere molteplici: spesso quest’aziende riescono a mantenere un buon business facendo riferimento esclusivamente alla clientela fidelizzata nel corso degli anni, di conseguenza non avvertono l’esigenza di ampliare i loro orizzonti, allo stesso modo alcune aziende hanno avuto modo di costruire un buon blasone nella città in cui operano e allo stesso modo rinunciano a promuoversi per trovare nuovi clienti.

In realtà, sulla base dei numeri presentati in precedenza, tantissime persone cercano dei meccanici online proprio come farebbero per un prodotto o per un professionista con competenze specifiche, di conseguenza investire nel Web Marketing può assolutamente essere una buona strategia per le imprese del settore, anche in considerazione del fatto che, come visto, in diverse città la concorrenza online è piuttosto limitata.

Come sono presenti online le aziende del settore

Le aziende del settore che si dimostrano maggiormente all’avanguardia dal punto di vista del Web Marketing valorizzano la loro presenza in rete tramite delle pagine Social (Facebook e Instagram i canali più gettonati) e con dei siti Internet ufficiali, magari corredati da appositi form tramite cui i navigatori possono rivolgere delle richieste di informazioni o di preventivo, senza trascurare gli spazi a pagamento, come ad esempio i classici annunci Google Ads.

Anche le aziende di questo settore, dunque, devono saper innovare per poter essere sempre competitive: la qualità del servizio è fondamentale, non ci sono dubbi, ma investire nel Web Marketing può realmente fare la differenza.

Ulteriori opportunità di innovazione offerte dal web

I modi con cui l’azienda del settore può innovarsi grazie al web, tuttavia, non riguardano esclusivamente il marketing e la possibilità di individuare dei nuovi clienti.

Internet sa essere utilissimo anche a livello di condivisione del know-how: sempre più professionisti del settore, ad esempio, fanno ricorso a specifici forum per trovare più efficacemente risposta ai propri interrogativi tecnici, nonché ovviamente per mettere a disposizione degli altri iscritti le proprie esperienze pratiche.

Gli esempi, da questo punto di vista, sono numerosi: si può citare Autodiagnostic, un forum di grande blasone, oppure quello di Quattroruote, “storica” rivista cartacea che è oramai una realtà molto solida anche online.

Ricercando online, inoltre, non mancano neppure delle opportunità di innovazione che riguardano perfino l’aspetto strutturale dell’azienda: Store Van, ad esempio, propone allestimenti per furgone tramite cui realizzare una vera e propria officina mobile.