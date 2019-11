All’alba del mondo umanoide, vivere con gli androidi - Intervista allo scienziato Kohei Ogawa

“Studio gli androidi per capire gli esseri umani”. Kohei Ogawa ha aperto così la sua lecture tenuta qualche giorno fa al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. È la sua prima volta in Italia, invitato da MEET (www.meetcenter.it) il centro internazionale per la cultura digitale fondato e diretto da Maria Grazia Mattei nell’ambito della serie di incontri Meet the Media Guru e il teatro è tutto esaurito. D’altra parte il personaggio è un guru a tutti gli effetti: pupillo prediletto del celebre Hiroshi Ishiguro creatore del famoso androide Geminoid, è ricercatore e docente di robotica e intelligenza artificiale all’Università di Nagoya, nonché uno dei massimi esperti nel campo della ricerca degli androidi. L’argomento poi è di quelli scottanti, che ci proiettano direttamente in un futuro di cui non capiamo ancora bene i confini e che, spesso, spaventa.

In effetti, l’affermazione con cui Ogawa si presenta, almeno all’apparenza, disorienta: come è possibile che lo studio dei robot e degli androidi sia collegato direttamente con quello degli esseri umani? Non sono forse proprio gli androidi ciò che di più lontano esiste da noi umani? Eppure quando, al mattino, ho incontrato Ogawa nella hall del grande albergo di Milano che lo ospita, quella che avevo pensato come una intervista sulle nuove frontiere della tecnologia si è rivelata ben presto una chiacchierata di stampo filosofico e antropologico. Un confronto inaspettato sull’idea di “essere umano”, su di una nuova ontologia o comunque su di una nuova prospettiva con cui guardare ad essa. Ascoltare le motivazioni e le scoperte di Ogawa è così tanto illuminante che può capitare, come è successo a me, di uscire dall’intervista con le idee completamente ribaltate e se qualcosa c’è da temere non sono tanto gli androidi ma i nostri stessi simili, sempre più lontani da una idea generalizzata di umanità.