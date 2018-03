“Lavorare meno, lavorare tutti”: la rivoluzione che parte dall’Emilia Romagna

In Regione Emilia Romagna, la proposta è stata accolta bene dalla maggioranza e non solo. Ha subito un blocco in concomitanza con le elezioni politiche, ma ora è pronta a essere ricalendarizzata. Sperando poi nella nuova legislatura a traino Cinque stelle. «La mia proposta potrebbe essere integrata con quella del reddito di cittadinanza», spiega Alleva. «Per un uso più razionale delle risorse, si potrebbero concentrare i trasferimenti solo per i disoccupati che fanno parte delle fasce della popolazione fuori dal mercato del lavoro, sopra i 55 anni d’età ad esempio. Ma a tutti quelli che possono lavorare i soldi glieli diamo per farli lavorare, anche attraverso i contratti di solidarietà espansiva. Se le confederazioni sindacali cominceranno a fare una campagna seria azienda per azienda, questo strumento è in grado di riassorbire la disoccupazione anche nel giro di uno o due anni».

In Germania, a inizio febbraio, i metalmeccanici del Baden-Württemberg hanno raggiunto un accordo sulla riduzione della settimana lavorativa a 28 ore. «Si può fare anche in Italia», ribadisce Alleva. «Considerando le conseguenze dell’automazione sui livelli occupazionali, dobbiamo puntare a ripartire il lavoro che c’è, fermo restando che si deve anche creare lavoro in più. Dopo l’introduzione del sabato libero negli anni Settanta, in Italia non si è più agito sulla riduzione dell’orario lavoro, nonostante abbiamo avuto un aumento di produttività. È ora di ripensare l’orario di lavoro. Negli anni Settanta, quando venne introdotta la settimana corta, i posti di lavoro aumentarono in un solo anno».