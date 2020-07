Le nostre istituzioni culturali sono di fronte al momento della verità. Le vigorose manifestazioni a favore della giustizia sociale e razziale stanno suscitando continue richieste di riformare la polizia, cosa da tempo necessaria, insieme ad appelli più generali per ottenere più uguaglianza e inclusione nella nostra società, non da ultimo nel mondo dell’istruzione superiore, del giornalismo, della filantropia e delle discipline umanistiche.

Queste azioni di riequilibrio, che sono necessarie, hanno però accentuato una nuova serie di attitudini moraliste e di impegno politico che tendono a indebolire le nostre norme di confronto aperto e di tolleranza delle differenze in favore, al contrario, di una conformità ideologica.

Così come elogiamo il primo sviluppo, così alziamo le nostre voci contro il secondo.

Le forze illiberali stanno crescendo in tutto il mondo e trovano un potente alleato in Donald Trump. Lui rappresenta una vera minaccia alla democrazia.

Ma la resistenza non può permettersi di irrigidirsi nel suo stesso marchio dogmatico e coercitivo, cosa che i demagoghi della destra stanno già sfruttando. Il processo di inclusione democratica che vogliamo può essere ottenuto solo dichiarandoci contrari a questo clima di intolleranza che si sta diffondendo ovunque.

Il libero scambio di idee e informazioni, la linfa vitale di una società libera, ogni giorno viene compresso sempre di più.

Se abbiamo imparato ad aspettarcelo da parte della destra radicale, va detto che un atteggiamento censorio si sta ora diffondendo molto di più nella nostra cultura.

Intolleranza per i punti di vista contrari, ostracismo e umiliazioni pubbliche, la tendenza ad annullare questioni complesse di politiche pubbliche nel quadro di una stringente certezza morale.

Noi sosteniamo il valore di una contro-narrazione forte, anche caustica, proveniente da ogni direzione. Ma è diventato fin troppo comune assistere a richieste di castighi rapidi e severi per ogni presunto abuso della libertà di espressione e di opinione.

Ancora più preoccupanti sono i capi delle istituzioni: nel panico di chi deve ridurre il più possibile i danni, assecondano punizioni dure e sproporzionate anziché riforme meditate.

Ci sono direttori che perdono il lavoro per aver pubblicato articoli controversi; libri che vengono ritirati perché ritenuti non autentici; giornalisti ai quali non è permesso scrivere su alcune tematiche e professori che sono sottoposti a indagine per aver citato brani di letteratura in classe. Un ricercatore è stato licenziato per aver fatto circolare uno studio che era stato anche sottoposto a peer-review. I capi di alcune società vengono estromessi a causa di quelli che, in certi casi, sono solo manifestazioni di goffaggine.

Qualsiasi sia la questione per ogni incidente particolare, il risultato è stato di ridurre i confini di ciò che può essere detto senza il timore di una rappresaglia.

Siamo già pagando il prezzo di una enorme avversione al rischio da parte di scrittori, artisti e giornalisti, che temono di perdere la possibilità di mantenersi nel caso in cui si distacchino dall’opinione dominante, o addirittura, non mostrino sufficiente fervore nel dichiararsi d’accordo.

Questa atmosfera soffocante finirà per danneggiare le battaglie più importanti della nostra epoca. La restrizione della possibilità di esprimersi, sia che provenga da un governo repressivo o da una società intollerante, va sempre a colpire chi ha meno potere e rende tutti meno capaci di partecipazione democratica.

Per sconfiggere le idee sbagliate bisogna smascherarle, servono il ragionamento e la persuasione. Non cercare di silenziarle o aspettare che spariscano.

Noi rifiutiamo ogni falsa scelta tra giustizia e libertà: nessuna delle due può esistere senza l’altra. In quanto scrittori, abbiamo bisogno di una cultura che ci lasci spazio per sperimentare, per assumere rischi e anche per sbagliare.

Abbiamo bisogno di preservare la possibilità di essere in disaccordo con sincerità, senza subire gravi conseguenze professionali. Se noi stessi non difendiamo il principio stesso da cui dipende il nostro lavoro, non possiamo aspettarci che lo facciano per noi gli altri o lo stato.

