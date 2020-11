I ricorsi di Trump non fanno paura, i sospetti dell’intelligence sulla vendita di segreti di Stato sì

Con la presidenza di Donald Trump ci si è abituati ai cattivi supercattivi e grotteschi, nemici dei supereroi nei film: lui, Steve Bannon, Stephen Miller, Jared Kushner, Kellyanne Conway, i figli Trump, Brad Parscale (sono mancati i supereroi). Ma non ci si riesce ad abituare a certe svolte nella trama. Assurde, ansiogene, oltraggiose, e però prevedibili. E però – forse, eh – l’opinione pubblica occidentale non è ancora pronta per un ex presidente degli Stati Uniti che vende segreti di Stati per pagare i debiti. È la grande paura degli esperti di intelligence sentiti dal Washington Post. Trump, negli anni, ha rivelato segreti di Stato; per farsi bello, per intimorire, perché aveva ospiti russi, perché era a cena a Mar-a-Lago e i soci del club passavano davanti al tavolo. E «da ex presidente, ci sono tutte le ragioni per temere che riveli informazioni altamente riservate… Non solo Trump ha una storia di indiscrezioni, ha tutte le caratteristiche di un soggetto a rischio per il controspionaggio: è pieno di debiti e arrabbiato col governo degli Stati Uniti».