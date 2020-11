Se la scuola era una priorità, bisognava pensarci prima

Molte cose ci sarebbero da dire sulla letterina con cui la ministra dell’Istruzione ha risposto sulla Stampa a tre liceali torinesi che le avevano scritto a proposito della chiusura delle scuole, e idealmente ai tanti altri che lo hanno fatto in questo periodo, raccontandole «preoccupazioni e dubbi». Si potrebbe cominciare dalla forma e dal tono, che ricordano da vicino quelli usati da Giuseppe Conte nel rivolgersi all’ormai celebre Tommaso, ricordate? Il «bimbo» di cinque anni che al capo del governo aveva voluto manifestare per lettera – anche lui – i suoi dubbi e preoccupazioni per la sorte di Babbo Natale, in uno stile burocratico-sentimentale che rappresenta la vera cifra stilistica di questa stagione. Ma c’è qualcosa che viene prima dello stile e attiene alla sostanza del messaggio, qualcosa che è bene dire subito perché non riguarda soltanto Lucia Azzolina, e cioè che è troppo facile.