Mai come quest’anno le vacanze hanno il sapore di un sogno. Sempre più vicine, ma purtroppo ancora lontane, e ancora velate da incognite. Tra i ritmi della campagna vaccinale e il profilarsi di green pass, sogniamo il mare o le montagne, ma siamo sempre consapevoli di dover anteporre la sicurezza: distanziamento, igiene, in una parola attenzione devono essere sempre presenti. Così cresce la voglia di stare soli, o comunque in compagnia di persone intime, fidate e ben conosciute. La soluzione perfetta sembra materializzarsi quando si trova la possibilità di affittare un’intera casa. Una villa, una cascina, addirittura un faro. Sono tante le soluzioni possibili, declinate sul fronte degli affitti come su quello degli hotel più tradizionali. E se non sono proprio accessibili a tutti i portafogli, non è nemmeno detto che siano soluzioni del tutto proibitive: un ampio casale con piscina, una splendida vista, due o tre famiglie di amici che si accordano, trascorrono finalmente del tempo insieme e dividono le spese.

Un palazzo da sogno, tutto per me

Per chi cerca soluzioni davvero esclusive, favole da regalarsi anche solo per un weekend, Italy Sotheby’s International Realty apre una finestra su un mondo di ville e palazzi, immersi nelle campagne o affacciati sul mare, sulle sponde di un lago o nel cuore di una città d’arte: «Il nostro portfolio», spiega Clemente Pignatti Morano, managing partner di Italy Sotheby’s International Realty, «comprende ville e appartamenti di lusso che vanno dagli chalet a Cortina, alle ville storiche sui laghi di Como e Garda, fino a proprietà situate in aree esclusive, come Portofino. Il maggior numero di proprietà si trova tuttavia in Toscana, una regione di grandissimo richiamo internazionale, sia per la presenza della campagna, zona molto ambita soprattutto in conseguenza del particolare periodo che ancora stiamo vivendo, per avere la possibilità di vivere spazi aperti, in mezzo al verde e in totale privacy, che per la costa maremmana, dove si trovano proprietà da sogno, con viste spettacolari sul mare. Non dimentichiamoci poi delle ville esclusive in Sardegna e della magia della Costiera amalfitana, dove lusso e storia si incontrano in luoghi unici al mondo. Siamo del parere, dopotutto, di avere la fortuna di offrire proprietà nelle aree più belle e amate di tutta l’Italia».

E, se le bellezze del nostro Paese hanno sempre (e da sempre) richiamato i turisti stranieri, recentemente anche noi italiani stiamo imparando ad apprezzarle, proprio in conseguenza del coronavirus: «La nostra clientela è per lo più internazionale con prevalenza dagli Stati Uniti, ma negli ultimi due anni, a causa della pandemia, anche gli italiani si sono orientati verso il loro Paese per programmare delle vacanze di lusso all’interno delle ville da noi gestite. Spesso si tratta di famiglie che, vivendo a distanza, decidono di ritrovarsi in luoghi bellissimi per trascorrere una vacanza tutti insieme».

Vicini, ma lontani dal mondo. Esclusività è parola chiave: «Un affitto di lusso permette un’assoluta privacy, un servizio personalizzato e la possibilità di vivere la proprietà stessa in totale esclusività e con una maggiore flessibilità». Caratteristiche a cui si aggiungono i servizi, dalle pulizie al noleggio di auto e biciclette, dai corsi di cucina alle serate a tema, fino all’organizzazione di esperienze imperdibili. Senza dimenticare che uno dei servizi più richiesti è lo chef: «Può essere sia un cuoco di cucina locale sia uno chef stellato, ma in ogni caso è una parte fondamentale dell’esperienza all’interno delle proprietà da noi proposte, e la cucina italiana è uno dei motivi principali per il quale il nostro Paese è tanto ambito. La richiesta di uno chef stellato è abbastanza frequente, perciò collaboriamo con alcuni chef molto noti. È chiaro che il costo di uno chef stellato varia molto rispetto a un cuoco di cucina locale o comunque professionale. Ma, dopotutto, l’esperienza che aggiunge al soggiorno è davvero unica. Spesso la richiesta dello chef stellato è legata a una singola serata o a un evento organizzato durante il soggiorno, ma, a volte, i clienti, soddisfatti dell’esperienza, hanno chiesto di confermare la presenza dello chef per un periodo più lungo, anche per settimane». Il fascino e la bellezza di edifici come Villa Nemo in Toscana, o del Dammuso Kardibà a Pantelleria, o ancora di Villa Diamante in Sardegna è indiscutibile.

Viziati come in un hotel, sicuri come in casa propria

Ovviamente anche molti hotel hanno recepito questa necessità di distanziamento dei loro ospiti, e si sono attrezzati per soddisfarla, proponendo la possibilità di riservare un intero edificio. Così les Collectionneurs, community di ristoratori, albergatori e viaggiatori, si è mossa per venire incontro a questa tendenza: «Les Collectionneurs è da sempre molto attenta alle esigenze dei viaggiatori e in questo particolare periodo tra le più importanti c’è quella di sentirsi in sicurezza», spiega Carole Pourchet, direttrice generale di les Collectionneurs.

«Di qui la scelta di alcuni dei nostri affiliati di consentire agli ospiti di riservare l’intera struttura e di godere appieno di tutti i confort dell’hotel in completa riservatezza. Sono per la maggior parte realtà che offrono un numero ridotto di camere, ideali per le famiglie e gruppi di amici che vogliono stare insieme, in tranquillità. La calda accoglienza e il rapporto umano che caratterizzano gli albergatori e i ristoratori della nostra community renderanno indimenticabile il soggiorno in una delle ville storiche selezionate da les Collectionneurs, dal profondo fascino, situate in contesti paesaggistici di grande bellezza. Un valore aggiunto che offrono le nostre “case” in Italia, ma anche quelle di altri Paesi europei, a partire dalla Francia».

Case che hanno lo charme di Villa Ormaneto, a pochi chilometri da Verona, un casino di caccia che fu proprietà di Cangrande della Scala; o di Villa Barbarich, a una manciata di minuti da Venezia, dimora cinquecentesca in cui si respira aria di nobiltà; o dell’Hotel Villa Paola, a Tropea, boutique hotel a picco sul mare, ricavato in un ex convento francescano del XVI secolo.

Hotel Villa Paola Hotel Villa Paola Hotel Villa Paola

Ci sono poi hotel che permettono di riservare in esclusiva una parte di un complesso, magari una dépendance, o una villa separata dal corpo principale. È questo il caso di Villa Lavanda, un casale del XVII secolo, su due livelli, circondato da un immenso giardino e da un rigoglioso vigneto. Siamo nelle colline che si snodano sinuose tra Siena e Arezzo, a Castel Monastero, borgo trasformato in resort di lusso.

Ancora Toscana, ancora un borgo ricco di storia e di fascino che si veste di lusso per diventare hotel: Tenuta di Artimino offre un’ospitalità diffusa che alle camere dell’hotel affianca Le Fagianaie, eleganti case di campagna immerse nel silenzio degli ulivi all’interno di un antico casale elegantemente ristrutturato, isolato dal resto della struttura: il casolare può essere interamente riservato, insieme alla piscina dedicata esclusivamente a chi vi soggiorna.

Ugualmente, il Roccafiore Wine Resort & SPA, nella campagna umbra, mette a disposizione dei suoi ospiti l’incantevole Wine Chalet, una piccola casa di legno, immersa in un bosco di querce, circondata dai vigneti.

Ancora, chi non vuole rinunciare al calore della Rivera Romagnola ma cerca tranquillità e sicurezza, può trovarle al Podere La Fattoria di Ricci Hotels: nel delizioso, caratteristico borgo di Santarcangelo di Romagna, a pochissimi chilometri dal mare, questo cascinale di fine Ottocento completamente ristrutturato, incorniciato in un podere con ulivi e girasoli e costituito da quattro appartamenti, si può affittare per intero.

Sono tante le soluzioni possibili, che vanno dall’hotel di lusso al bed and breakfast, per consentire a chi ha un budget più contenuto di soddisfare la voglia di sicurezza e di pace. Così ancora in Toscana si incontrano strutture come La Ferrera, affascinante B&B con piscina ricavato dall’attenta ristrutturazione dell’antica abitazione della famiglia di fabbri che sorge sopra la fucina, il tutto nella splendida cornice del Casentino. O come Podere Casanova, buen retiro incastonato nella quiete della Val di Chiana.

E, da Nord a Sud, l’esclusività va a braccetto con la tipicità, mentre la necessità di isolarsi incontra le architetture tipiche delle diverse regioni. In Alto Adige la storia del territorio incontra il lusso nella dimora Maurn, il cui viaggio nei secoli inizia nel 990: chi pensa in grande trova nella residenza storica Maurn una struttura che si presta a essere interamente affittata per offrire agli ospiti eleganza di affreschi e dipinti autentici e il più moderno comfort.

Al verde dei panorami alpini fa eco il sole della Sicilia, il profumo mediterraneo della campagna ragusana: il Baglio Occhipinti offre a chi lo sceglie il sapore e i colori dell’isola.