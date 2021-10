Durante il famigerato lockdown, La Cassoeula del Togn è stata la svolta per i pigri appassionati di cotenna e verze. Perché in un impeto di imprenditorialità, quando tutto il mondo era fermo, il giovane Matteo ha deciso di mettersi a produrre cassoeula sottovuoto e portarla in giro per la Lombardia in giorni precisi.

Perché questo piatto della tradizione lombarda, grasso e ricco come pochi altri, e che qui invece ha un bilanciamento e una sontuosità unici, si può assaporare il giovedì prenotando al ristorante Capanna di Lurago d’Erba, aperto dal 1945. 35 coperti che vanno via come il pane, e poche settimane per organizzarvi.

Ma se volete comunque la cassoeula, il Togn ha pensato che sarebbe stato bello portarvela fino a casa. Preparata come da tradizione, abbattuta, messa sottovuoto e consegnata a domicilio nelle province di Como, Lecco, Monza Brianza e Milano tutti i Venerdì e Sabato. Si prenota su whatsapp: 3897813746 e Matteo esaudirà il vostro desiderio di maiale e verze. A voi solo il compito di scaldarla, e di divorarla con un bel rosso corposo. Si dice Lambrusco, ma sentitevi liberi di tentare abbinamenti anche più azzardati.

Ma quando gli affari sono andati meglio del previsto, a Matteo è venuta voglia di fare il grande salto: perché non portare nel capoluogo il suo piatto più rappresentativo? Da qui all’apertura di sabato il passo è stato lungo e azzardato, ma siamo sicuri che sarà apprezzatissimo da tutti i milanesi vecchi e nuovi che vogliono assaporare a tavola questo capolavoro di cucina di casa, che a casa non sa fare quasi più nessuno.

Apre oggi in Via Andrea Solari 43 e naturalmente sta aperta anche durante il ponte dei morti, per onorare la tradizione. In menu la tradizionale cassoeula del Togn con polenta, nella versione media o grande, da asporto e con consegna a domicilio in un raggio di circa 3-4 km dal locale, contattando su whast app il numero 351 6802692. Ci sono anche pochissimi coperti, dove gustare sul posto con un bicchiere di vino questa prelibatezza.

Qual è il segreto della ricetta che da 75 anni è apprezzata dai lombardi? Rispondono i creatori: «La carne suina di prima scelta, le verze, le cotenne, che per noi sono la parte nobile, un filo di passata di pomodoro, fondo di verdure e i nostri aromi freschissimi. Ha radici antichissime, ma noi l’abbiamo resa perfetta per il gusto attuale».