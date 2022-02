Segui il live blog de Linkiesta per capire come sta evolvendo la crisi in Ucraina a seguito della invasione dell’esercito russo.

18:55 Mosca dichiara compiuta la missione di oggi.

Il canale di Crimea è stato sbloccato e le milizie separatiste del Donetsk e del Lugansk sono penetrate per 6-8 chilometri nel territorio.

18:50 Biden preannuncia sanzioni devastanti nei confronti della Russia.

«Ci siamo accordati per portare avanti ulteriori sanzioni alla Russia, che saranno devastanti», twitta il presidente americano dopo il G7.

18:25 La centrale di Chernobyl cade in mano ai russi

18:15 Boris Johnson bandisce tutte le banche russe dal mercato finanziario di Londra

Il presidente del Consiglio britannico ha annunciato una nuova ondata di sanzioni in risposta all’azione militare di Mosca in Ucraina. Verranno limitati anche i capitali depositabili da cittadini russi in conti bancari del Regno Unito.

18:05 Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto a tutti gli alleati Nato di tagliare i rapporti con Mosca.

18:00 La Borsa di Milano brucia 30 miliardi con la guerra in Ucrania.

Il Ftse All Share di Piazza Affari ha chiuso la seduta con un calo del 3,99%.

17:35 Putin: non abbiamo intenzione di danneggiare l’economia mondiale, ai nostri partner non conviene sanzionarci.

Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato dichiarazioni agli imprenditori russi a Mosca: «Siamo stati costretti a prendere queste misure, non avevamo altra scelta».

17:17 G7 condanna invasione russa e offre appoggio incondizionato a Kiev.

«Questa crisi è una seria minaccia per l’ordine internazionale basato sulle regole, con ramificazioni ben oltre l’Europa. Non vi è alcuna giustificazione per modificare con la forza i confini internazionalmente riconosciuti. Ciò ha cambiato radicalmente la situazione della sicurezza euro-atlantica. Il presidente Putin ha reintrodotto la guerra nel continente europeo. Si è messo dalla parte sbagliata della storia. […] Restiamo uniti ai partner, tra cui la NATO, l’UE e i loro Stati membri, nonché l’Ucraina e rimaniamo determinati a fare ciò che è necessario per preservare l’integrità dell’ordine internazionale basato sulle regole. A questo proposito, stiamo anche monitorando da vicino le condizioni del mercato globale del petrolio e del gas, anche nel contesto dell’ulteriore aggressione militare della Russia contro l’Ucraina. Sosteniamo l’impegno e il coordinamento coerenti e costruttivi tra i principali produttori e consumatori di energia verso il nostro interesse collettivo per la stabilità delle forniture energetiche globali e siamo pronti ad agire secondo necessità per affrontare potenziali interruzioni» hanno dichiarato i leader dopo il vertice di oggi.

17:15 L’Ucraina blocca l’offensiva russa allo scalo di Hostomel.

Il presidente Zelensky ha dichiarato in un messaggio video: «Lo sbarco nemico a Hostomel è stato bloccato, le truppe hanno ricevuto un ordine di distruzione».

16:50 Mosca reprime le manifestazioni contro la guerra.

La polizia ha iniziato a trattenere i civili che manifestavano il loro dissenso nella piazza centrale della città. I cortei contro il conflitto armato si stanno verificando in quasi tutte le città del mondo.

16:39 L’Ucraina sta cercando di non perdere la connessione a Internet. I siti del Cremlino, del governo russo e della Duma risultano al momento inaccessibili.

Il paese si prepara anche ad attacchi informatici da parte dei russi. Hostmaster.ua, che gestisce i più importanti domini internet dell’Ucraina, non sa come si potrebbe evolvere la situazione.

16.10 Secondo Le Monde, si tratta di «assalto permanente».

Il maggiore quotidiano francese ha pubblicato un editoriale secondo cui Putin sta applicando una strategia pianificata da anni, mossa da interessi prettamente economici e dalla volontà di ribaltare il sistema democratico occidentale.

16.00 Si combatte nell’aereoporto del paese e nella zona nucleare di Chernobyl.

Truppe d’assalto russe a bordo di elicotteri stanno attaccando il vecchio aeroporto di Hostomel e l’impianto di stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

15.35 Lukashenko potrebbe intervenire con la Russia

«Le truppe della Bielorussia potrebbero essere utilizzate contro l’Ucraina, se necessario» ha affermato il presidente bielorusso Lukashenko.

15.20 Attacco a un ospedale di Vuhledar: 4 morti

I russi hanno colpito un ospedale nella regione di Donetsk. Il bilancio attuale è di 4 morti e 10 feriti. Da inizio giornata si contano 203 bombardamenti nemici in quasi tutto il territorio.

15.10 I combattimenti sono a 30 km da Kiev

Le forze russe sarebbero entrate in Ucraina da vari punti della frontiera, anche da Bielorussia e Crimea. Il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha affermato che le autorità ucraine si aspettano un assalto alla sede del governo.

14.55 «Siamo creando una coalizione anti-Putin» ha affermato Zelensky

We are creating an anti-Putin coalition. I spoke with @vonderleyen, @EmmanuelMacron, @karlnehammer and @RTErdogan about concrete sanctions and concrete assistance for our military. We are waiting for decisive action. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

14.40 La Russia non ospiterà più la finale di Champions League

La UEFA avrebbe deciso di spostare la partita, prevista per il 28 maggio 2022 a San Pietroburgo, altrove. Venerdì si terrà una riunione straordinaria dove è attesa l’ufficialità. Tra le ipotesi alternative ci sono Wembley e Istanbul.

14.25 Podolyak: «Una vera e propria guerra su larga scala è iniziata in Europa»

Il consigliere della presidenza ucraina Mykhailo Podolyak sostiene che l’Occidente debba agire oggi. «La Russia non sta attaccando solo l’Ucraina, ma tutte le regole della vita quotidiana nel mondo moderno. Cosa resterà del sistema di sicurezza nel continente? Zero». Ha affermato inoltre che l’Ucraina necessita supporto tecnico-militare e finanziario, oltre che severe sanzioni contro la Russia.



14.15 Razzi sulla periferia della capitale ucraina

Il Centro di Kiev per le comunicazioni strategiche e la sicurezza riferisce la morte di almeno 6 persone e 12 i feriti in seguito al lancio di due razzi contro la città di Brovary.

13.55 L’intervento della Presidente della Commissione europea von der Leyen

Us standing here together is more proof of how close the EU and @NATO are in responding to the Kremlin's actions. Our unity is our strength. It is our shared duty to stand up to the gravest act of aggression on European soil in decades. https://t.co/XLfqSUuYEk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

13.40 Le parole di Draghi

«L’Ucraina è un paese europeo, è una democrazia colpita nella propria legittima sovranità. Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, le nostre democrazie. L’Italia condivide la posizione più volte espressa dagli alleati di voler cercare una soluzione pacifica» ha affermato il Presidente Draghi, «ho sempre pensato che qualsiasi forma di dialogo dovesse essere sincera e utile. Ma le azioni del governo russo rendono questo dialogo, nei fatti, impossibile».

Dopo aver nuovamente invocato la fine dello spargimento di sangue, ha affermato che domani ci sarà una riunione straordinaria dei leader della NATO, in cui si deciderà un pacchetto di sanzioni molto dure nei confronti della Russia. «Capisco che queste siano ore di grande preoccupazione per tutti i cittadini. Il governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Faremo di tutto per mantenere l’integrità dell’ordine internazionale».

13.20 La Cina non condanna l’attacco della Russia

Si apprende dalla CNN che durante la conferenza di oggi il portavoce e Assistente Ministro degli Affari Esteri Hua Chunying ha affermato che la Cina inizierà ad importare grano russo. Ha evitato più di undici domande riguardanti le azioni della Russia in Ucraina e affermato che gli Stati Uniti «alimentino il fuoco».

13.00 La NATO si riunirà domani in videoconferenza

«È un momento grave per noi, la guerra è in Europa» ha affermato il segretario generale della Nato Stoltenberg, «nei prossimi giorni invieremo ulteriori forze sul fianco Est dove già sono state inviate migliaia di truppe». Domani i leader dei Paesi che aderiscono alla Nato si riuniranno per fare il punto sull’attacco della Russia all’Ucraina.

12.35 Due missili da crociera hanno attaccato la struttura militare a Brovary

Verso mezzogiorno a Kiev sono state sentite due esplosioni. Si apprende da Interfax-Ukraine che c’è stato un attacco nella struttura militare a Brovary, nell’Ucraina centrale. L’esercito ucraino ha affermato «la situazione è difficile, ma le forze di difesa ucraine stanno reagendo».

12.15 Convocato il Consiglio Supremo di Difesa

Da una nota del Quirinale si apprende che il Presidente Sergio Mattarella ha convocato per oggi, alle ore 16.30, il Consiglio Supremo di Difesa al Palazzo del Quirinale.

11.45 Abbattuto il sesto aereo russo

Nei pressi della città orientale di Kramatorsk è stato abbattuto il sesto aereo, dopo che in mattinata era arrivata la notizia da parte delle forze armate ucraine dell’abbattimento di cinque aerei e un elicottero russo nei pressi di Kiev.

11.25 Per Boris Johnson l’invasione russa è una catastrofe

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha scritto in un tweet che l’invasione russa dell’Ucraina è una «catastrofe» per l’Europa e ha chiesto un incontro urgente dell’alleanza militare della Nato guidata dagli Stati Uniti.

11.00 La Lituania dichiara lo stato d’emergenza

Il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, ha dichiarato lo stato di emergenza. Ha spiegato che il Paese – parte dell’ex blocco sovietico – si aspetta che il Parlamento approvi la misura in una sessione straordinaria. La Lituania anche chiesto alla Nato l’attivazione dell’articolo 4, che prevede «consultazioni di emergenza se un membro è minacciato».

10.00 La reazione dei leader occidentali

La Nato «condanna con forza» l’attacco ingiustificato della Russia contro l’Ucraina e chiede a Mosca «di fermare immediatamente la sua azione militare». Inoltre, ribadisce il suo sostegno al popolo ucraino e riafferma che farà «tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati». È quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal segretario generare dell’Alleanza Jens Stoltenberg.

«Gli Usa e gli alleati risponderanno in modo unito e deciso», ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Poi un messaggio agli ucraini: «Le preghiere del mondo sono con loro. Soltanto la Russia è responsabile per la catastrofica perdita di vite umane e di sofferenze». Il presidente definisce l’attacco «non provocato e ingiustificato» e promette che la Russia «ne renderà conto» al mondo.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way. The world will hold Russia accountable. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

Questa mattina è arrivata anche la condanna del presidente del Consiglio Mario Draghi: «il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter ha scritto: «L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale. L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici».

Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Al lavoro con alleati europei e NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 24, 2022

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il secondo pacchetto di sanzioni: «L’obiettivo non è solo il Donbass né solo l’Ucraina, ma la stabilità in Europa e l’intero ordine mondiale, la pace. Putin ne è responsabile. Presenteremo il secondo pacchetto di sanzioni oggi ai leader nel Consiglio europeo».

«L’Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di agire è ora»: così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba dopo l’annuncio dell’operazione militare della Russia. «Putin ha lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina: le nostre pacifiche città sono sotto attacco, questa è una guerra di aggressione», aggiunge Kuleba. Il presidente Volodymyr Zelensky ha imposto la legge marziale nel Paese.

We will not let President Putin tear down Europe's security architecture. He should not underestimate the resolve and strength of our democracies. The European Union stands with Ukraine and its people. Ukraine will prevail. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

In un tweet, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel rende noto che «oggi sia il Consiglio europeo che i leader del G7 si incontreranno per concordare ulteriori passi contro gli atti illegali della Russia e a sostegno dell’Ucraina».

«La comunità mondiale non dimenticherà questo giorno di vergogna per la Russia. Ha infranto le regole più elementari dell’ordine internazionale. Risponderemo insieme ai nostri partner» ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock. Il premier portoghese Antonio Costa

7.50 La premier Estone vuole attivare l’articolo 4 del trattato Nato

Il governi di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno deciso di far partire le consultazioni formali coi partner della Nato appellandosi all’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico, che permette a uno dei membri di chiedere un intervento militare in caso si senta minacciato da una possibile invasione. Lo ha dichiarato la premier estone Kaja Kallas su Twitter: «C’è una minaccia per l’intero mondo libero, poiché la Russia ha lanciato un attacco su vasta scala contro l’Ucraina, un paese europeo sovrano. Le consultazioni della NATO sul rafforzamento della sicurezza degli Alleati devono essere avviate per attuare misure aggiuntive per garantire la difesa degli Alleati»

I convened an urgent government meeting this morning. The Estonian Government decided to trigger @NATO consultations under Article 4 of the North Atlantic Treaty, in cooperation with other Allies including Latvia, Lithuania and Poland. 1/2

➡️ https://t.co/F8aNwIju0Q — Kaja Kallas (@kajakallas) February 24, 2022

07.00 Lo stato degli attacchi russi in Ucraina

Ma non appena Putin finisce di parlare, dall’Ucraina arrivano notizie di esplosioni: da Kharkiv a Est a Odessa a Ovest, passando per la capitale Kiev e il suo aeroporto. Le sirene stanno suonando nella capitale ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato bombardamenti sulle infrastrutture del Paese. Sono almeno otto le città ucraine che avrebbero subito bombardamenti.

Il ministro degli Esteri russo ha negato l’attacco alle città ucraine, dicendo che la Russia sta prendendo di mira le infrastrutture militari con «armi ad alta precisione».

La presidenza ucraina ha diffuso una foto che mostra un’esplosione nella capitale Kiev, riporta la Cnn. Secondo cui altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia.

La Russia sta usando «armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine», secondo l’agenzia Interfax. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia. «Le difese aree dell’Ucraina sono state soppresse», sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.

Truppe russe sono sbarcate a Odessa mentre altre stanno attraversando il confine verso Kharkiv, ha riferito il ministero dell’Interno ucraino su Telegram, aggiungendo che gli attacchi missilistici stanno prendendo di mira caccia ucraini in un aeroporto fuori Kiev. Secondo Mosca, la Russia sta prendendo di mira le basi aeree, altri asset militari ucraini, non le aree popolate.

La Cnn parla di vittime, citando alcune fonti del ministero degli Interni ucraino. Non è chiaro però se si tratti di feriti o morti.

5.45 L’annuncio di Putin in tv

A Mosca sono da poco passate le 5.45 del mattino quando il presidente russo Vladimir Putin compare in tv e annuncia: «Ho deciso di autorizzare un’operazione militare speciale» nel Donbass, nell’Est dell’Ucraina. È la sua dichiarazione di guerra. E «in caso di interferenze esterne», avverte, la risposta della Russia avrà «conseguenze mai viste». Non appena finisce di parlare, arrivano notizie di esplosioni da Kharkiv a Est a Odessa a Ovest, passando per la capitale Kiev.

«Ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, con l’approvazione del Consiglio della Federazione, ho deciso di condurre un’operazione militare speciale», annuncia Putin in un discorso mandato in onda su Rossija-24. L’obiettivo, prosegue, è «difendere le persone vittime degli abusi e del genocidio commesso dal regime di Kiev. Ci impegneremo per la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina. E anche per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i civili, compresi i cittadini della Federazione Russa», afferma Putin. «Le nostre azioni sono un’autodifesa contro le minacce». «Nessuno dovrebbe avere dubbi sul fatto che un attacco diretto alla Russia porterà alla sconfitta e alle terribili conseguenze per un potenziale aggressore», aggiunge.

Il presidente russo sottolinea che «i piani della Russia non includono l’occupazione delle terre ucraine». Poi si rivolge ai militari dell’Ucraina: «Padri, nonni e bisnonni non hanno combattuto contro il nazismo per servire la giunta antipopolare oggi. Deponete le armi e potrete tornare a casa in sicurezza. Ogni responsabilità dello spargimento di sangue ricadrà sul regime di Kiev».

«Siamo pronti a tutto», poi minaccia. «Per tutti coloro che dall’esterno cercheranno di interferire: la risposta della Russia porterà a conseguenze che non avete mai sperimentato. La politica dell’impero della menzogna si basa sulla forza bruta e sappiamo che la vera forza è nella giustizia e nella verità, che è dalla nostra parte. La sicurezza della patria sarà garantita in modo affidabile. Gli eventi di oggi non sono legati ad attaccare gli interessi dell’Ucraina e il popolo ucraino. Riguardano la difesa degli interessi della Russia stessa contro coloro che hanno preso l’Ucraina in ostaggio e che cercando di usarla contro il nostro Paese e il nostro popolo».

Putin parla mentre a New York è in corso una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza per cercare una soluzione diplomatica, dopo che il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha tentato l’ultima carta con un accorato appello in russo, sua lingua natale, ai cittadini russi: «Aiutateci a fermare la guerra».