Ne sa qualcosa Charlie Brown, da sempre impegnato nel tentativo di realizzare la “valentina” perfetta per la ragazzina dai capelli rossi: fare il regalo giusto per San Valentino è un affare serio, e accompagnarlo con il biglietto giusto non lo è da meno. Il mondo dell’enogastronomia offre tante idee: i classici cioccolatini, una bottiglia da sorseggiare insieme, una serata in un posto speciale. Quale sia il regalo scelto, accompagnato dalle parole giuste, assumerà un significato più profondo e autentico. E se non sapete parlar d’amore, ci pensiamo noi a proporvi una selezione di citazioni, ognuna adatta ad accompagnare un regalo gourmet.

«…ma cos’è poi un bacio? Un giuramento un po’ più da vicino, una promessa più precisa, una confessione che cerca una conferma, un apostrofo rosa fra le parole t’amo»

Sull’eco delle parole di Rostand cerchiamo di colorare di rosa la festa degli innamorati. E se competere in poesia con Cyrano può essere difficile, ecco venirci in soccorso un regalo davvero particolare. Una Milano romantica è quella che si offre a chi vorrà salire a bordo di un tram tutto rosa e partecipare alla V8+ Love Night: protagonista della serata sarà il Prosecco DOC Rosé “Lele” di V8+. Il tram porterà gli innamorati alla scoperta degli scorci più romantici della città, mentre a bordo del tram un musicista suonerà dal vivo canzoni d’amore. Il percorso andrà da Piazza Castello e fermerà in Via Cusani, Via Broletto, Via Orefici e Piazza Cairoli per poi tornare al punto di partenza: il Prosecco DOC Rosé “Lele” potrà essere degustato da tutti i passeggeri a conclusione del romantico tour presso il dehors di Desco, ristorante partner dell’iniziativa, che per l’occasione proporrà una selezione di finger food in abbinamento: le note profumate di rosa e frutti rossi di Lele si sposeranno con il sapore delicato della Mousse rosa alla feta greca, con il Carpaccio di manzo con salsa al dragon fruit e con il Salmone con carcadè e ribes, realizzati ad hoc dallo chef resident di Desco, Roberto Godi. Per accedere all’esclusivo aperitivo basterà scendere alla fermata di Via Broletto e lasciarsi guidare verso il ristorante, dove sarà sufficiente esibire la speciale card rilasciata a bordo del tram.



«Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior»

Tutti conoscono la poesia di Catullo, che in italiano suona più o meno così: «Odio ed amo. Perché lo faccia, forse mi chiedi. Non lo so, ma sento che accade e mi struggo». Molto più che un inno all’amore “litigarello”, questi versi sono adatti a tutti quegli innamorati che sentono l’amore pungere come una spina. A tutti quelli cui stare insieme non è solo dolcezza. Sembra fatta apposta per loro la linea di praline salate ideata da Simona Solbiati: tartufo, peperone, miele di lavanda, foie gras, caviale incontrano il cioccolato in accostamenti che possono sembrare azzardati, eppure creano un perfetto equilibrio tra dolce, amaro e salato. Come l’amore.



«Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione»

Niente da aggiungere alle parole di Ovidio; niente è cambiato in un paio di millenni. Il vino è ancora l’elisir d’amore perfetto per rendere una serata indimenticabile. Chi vuole percorrere questa strada può scegliere una bottiglia di Riesling. Il “Bockstein Kabinett” firmato Dr. Fischer – Hofstätter. Profumato, affascinante, con una vena di dolcezza. Ideale per un aperitivo indimenticabile.



«A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno»

No, non è il verso di una poesia. Ma le parole del dolcissimo Olaf nel capolavoro Disney “Frozen, il regno di ghiaccio”, non sfigureranno su un biglietto di San Valentino. Soprattutto se saranno scritte per accompagnare il gelato di Gusto 17: la “Love Edition” di Stecchi e Bon Bon gelato a forma di cuore è perfetta da regalare alla persona amata. Il gusto? Un ripieno di gelato alla stracciatella e una copertura di cioccolato rosa per lo stecco “Ti amo” oppure una doppia copertura di Cioccolato Rosa e Fondente per dire “Sei la mia metà”. Gli Stecchi e i bon bon gelato potranno infatti essere anche personalizzati nei gusti e nelle coperture al cioccolato direttamente sul sito e spediti in tutta Italia, se la persona che si ama è lontana.



«Amare non è guardarsi l’un l’altro ma guardare insieme nella stessa direzione»

E se lo dice Antoine de Saint-Exupéry proviamo a farlo, in senso metaforico e in un senso più concreto. Lasciamo spaziare lo sguardo insieme alla persona amata su un panorama che sia romantico, incantevole, rilassante, in una parola bello. Ad esempio sul blu del lago di Garda: ammiriamolo, esploriamolo, godiamocelo insieme. E per la serata cerchiamo un rifugio d’eccezione. L’Antica Dimora, autentica luxury locanda a Desenzano del Garda, è la meta perfetta, con le sue suite di lusso, una diversa dall’altra, ma tutte uniche ed esclusive. Punto di ritrovo della Dimora è l’Atelier, una vera e propria officina del gusto, dove ogni giorno la colazione del mattino è servita con un elegante buffet dolce e salato, ma per chi è alla ricerca della massima intimità è disponibile l’esclusivo servizio di colazione in suite.



«L’amore tuo diffonde il suo vigore in tutto il mio essere, come un vino».

Ancora il binomio vino e amore nelle parole di Paul Verlaine, biglietto ideale per una bottiglia di rosso, purché sia vigoroso e potente, ma insieme setoso e appagante come Collepiano Montefalco Sagrantino Docg di Arnaldo Caprai, ricco di aromi di confettura di mora, pepe, chiodo di garofano e vaniglia, con una nota balsamica e un tocco di cipria.



«Che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore».

Una frase classica, quella di Emily Dickinson, per un regalo classico. Una scatola di cioccolatini, un cuore e un bacio è un regalo intramontabile. Da Zàini Milano si possono scegliere i seducenti cioccolatini a forma di bocca, al gusto fondente o gusto latte, i favolosi Besame mucho, avvolti uno per uno a mano. Sulla scatola dorata un cuore fiammante e la scritta inequivocabile “I love you”. E dove non arrivano le parole arriverà il cioccolato.



«Amore bello come il cielo / Bello come il giorno / Bello come il mare, amore / Ma non lo so dire / Amore bello come un bacio / Bello come il buio / Bello come Dio / Amore mio / Non te ne andare»

Quanti l’hanno letta cantando? E se non sapete cantare, scrivete i versi di Baglioni su un biglietto e accendete lo stereo. Le premesse ci sono tutte per un San Valentino romantico ma anche leggero, divertente, come una canzone. Un calice di Champagne è troppo impegnativo? Scegliamo una bottiglia di birra, da bere insieme, sul divano, guardando la nostra serie tv preferita. Per un amore che è complicità e amicizia, per un amore forte, che non si lascia corrodere dal tempo, il birrificio artigianale L’Orso Verde propone Amaranta, la traditional bock a bassa fermentazione e dall’inconfondibile colore rossastro che deve il suo nome proprio alla pianta dell’amaranto. E in greco αμαραντος (amarantos) significa “che non appassisce”, “che non sbiadisce”.



«Ahi, che fatica mi costa / amarti come ti amo! / Per il tuo amore mi duole l’aria, / il cuore e il cappello».

Amare può essere faticoso. Lo sa bene Garcia Lorca. E lo sanno bene molte coppie. L’amore non sempre è un gioco. Il regalo ideale da accompagnare a questi versi è una fuga romantica. Un momento di stacco, di relax. E la stagione invoglia alla montagna. Le piste da sci, un hotel romantico, un panorama incantevole, un ristorante d’eccezione, un centro wellness panoramico di 1500 mq per rilassarsi mano nella mano con lo sguardo sulle Dolomiti: il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante propone il pacchetto “2 cuori e una Spa”, lei si rilassa con un bagno ai petali di rosa e lui nella vasca dell’Imperatore, poi i due possono rigenerarsi insieme con un avvolgente bagno CavallinoSpa Rasul, una variante del bagno di vapore con l’uso dell’argilla per purificarsi, oppure, con la proposta “Romantik in due” possono rilassarsi con un massaggio corpo con timbri alle erbe caldi, un trattamento viso per lei, un massaggio sportivo per lui; e a coronare il tutto, dolci fatti in casa e spuntini al pomeriggio e, in omaggio, prodotti della esclusiva linea cosmetica. Cosa manca? Una cena con le specialità del ristorante dell’hotel e una notte in una delle bellissime camere, per svegliarsi guardando insieme i monti.