L’attesa è conclusa. Oggi, domenica 25 settembre, i seggi sono aperti per il voto delle elezioni politiche dalle ore 7 alle 23. Sono chiamati al voto oltre 50 milioni italiani aventi diritto – sia in patria che all’estero. Sempre oggi, solo in Sicilia, si voterà per scegliere anche il presidente della Regione.

Per farsi una prima idea di chi sarà il vincitore si dovrà però aspettare almeno le 23 quando, con la chiusura delle urne, inizierà lo scrutinio (prima dei voti per il Senato e poi delle schede per la Camera) e soprattutto saranno diffusi i primi exit poll e instant poll che popoleranno le trasmissioni televisive.

La Rai si avvarrà degli exit poll di Consorzio Opinio Italia, mentre SkyTg24 presenterà gli Instant Poll (cioè analisi condotte non all’uscita dai seggi, ma in via telefonica) di Quorum/Youtrend. Su La7 saranno utilizzati i dati Swg. Mediaset si appoggerà a quelli di Tecnè. Le proiezioni basate sulle rilevazioni degli istituti statistici saranno trasmesse ogni 20 minuti.

Intorno alle 23:50 è prevista la prima proiezione per il Senato di Consorzio Opinio Italia effettuata sulla base dei primi dati emersi dallo spoglio. Quella per la Camera invece è prevista per le 2. A quest’ora forse si avrà un’idea più chiara di come è andata la giornata elettorale.

Per l’elettore curioso (e nottambulo) c’è un’ampia scelta di trasmissioni elettorali. Rai 1, dalle 22.40, propone “Porta a Porta – Speciale Elezioni” in collaborazione con il Tg1. Dalla stessa ora ci sarà, su Rai 3, il Tg3 Speciale Elezioni, mentre da mezzanotte partirà su Rai 2 il “Tg2 Speciale Elezioni”.

Su La7 alle 22 partirà l’ormai classica Maratona Mentana, condotta dal direttore del TgLa7, che finirà alle 20 di lunedì.

Ma Sky fa anche di più, con il suo speciale elezioni “La sfida del voto” che durerà cinquanta ore – dalle 22:30 di domenica fino alle 24:30 di martedì, in onda da uno studio tutto nuovo.