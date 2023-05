Ricomincia l’avventura televisiva della food blogger Sonia Peronaci con le nuove 100 puntate del programma “La Cucina di Sonia”, in onda tutti i giorni alle 20:00 sul canale La7d.

Riprende quindi il viaggio nella cultura gastronomica di tutto il mondo, per scoprire con tantissime ricette non solo le tradizioni locali ma anche quelle internazionali, per dare un tocco di novità ai pranzi in famiglia, alle cene tra amici, alle serate a tema, alle merende o alle feste dei bambini.

Per questa nuova stagione il programma si arricchisce di un racconto inedito: il dietro le quinte della cucina che fa da supporto a Sonia, dalla redazione al set dove i piatti vengono fotografati. Sonia, tra una ricetta e l’altra, farà delle incursioni nella cucina dove i suoi collaboratori chef lavorano durante la registrazione del programma, solitamente non inquadrata, e dove vengono sfornate in continuazione delizie e prelibatezze. Tra l’altro tutto quello che viene realizzato e fotografato viene poi servito nei pranzi di redazione, per evitare qualsiasi tipo di spreco alimentare, dando anche gioia a chi lavora nel backstage del programma.

Un’altra novità di questa edizione è il dialogo con il pubblico: Sonia, infatti, avrà un contatto diretto con gli ascoltatori grazie a un numero di whatsapp (375 5898866) al quale chiunque potrà inviare domande, commenti, immagini e video delle ricette sperimentate a casa. Sonia risponderà ai messaggi durante il programma stesso, chiarendo eventuali dubbi e mostrando anche le foto dei piatti meglio riusciti.

“La cucina di Sonia” è un format originale di branded entertainment realizzato da Foodiesfaction Srl in collaborazione con la divisione brand Solutions di Cairo Rcs Media.