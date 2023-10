Per gli amanti del vino e della buona tavola, avere una cantinetta ha numerosi vantaggi. Una cantinetta di vino non solo permette di conservare le bottiglie di vino alla temperatura corretta, ma vi consente anche di non essere mai impreparati al momento di stappare, soprattutto quando conoscete i migliori vini da scegliere per la vostra cantinetta personale.

Quando si tratta di rifornire la propria cantinetta di vino domestica, acquistare vini online consente di scegliere fra un vasto assortimento di bottiglie. Chi è ai primi passi, poi, su internet può trovare tutte le informazioni necessarie, dalla corretta conservazione e temperatura di servizio fino agli abbinamenti gastronomici di ogni vino.

Per mantenere intatti i loro pregi, i vini necessitano di particolari condizioni di temperatura, umidità, isolamento e illuminazione. Per ogni tipologia di vino ci sono regole di conservazione, che non solo assicurano il mantenimento delle qualità gustative nel tempo, ma garantiscono un’esperienza di degustazione ottimale al momento di stappare la bottiglia. Ogni cantinetta per il vino è progettata appositamente per offrire ai vini una conservazione ottimale: è per questo motivo che bisogna conoscere dove posizionarla, in modo che le bottiglie possano essere riposte nella posizione corretta e con la giusta esposizione alla luce.

Scegliere una cantinetta personale passa dalle proprie preferenze in fatto di vini: se ne acquistiamo una con doppia zona di temperatura separata, potremmo riempirla con vini rossi e bianchi. Le cantinette climatizzate con una sola temperatura invece, dotate di un sistema di areazione atto a mantenere costante la temperatura interna, sono perfette per preservare i vini da invecchiamento e le bottiglie da collezione. Anche le cantinette ad incasso o scaffali offrono una buona conservazione del vino, oltre ad essere discrete ed eleganti. Ma quali sono i vini da cantinetta migliori e come fare per scegliere quelli giusti?

È importante che nel carrello non manchino i vini più apprezzati e versatili. Chardonnay, Riesling, Barolo, Montepulciano e Pinot Nero conquistano i primi posti nelle classifiche delle guide più autorevoli, ma rappresentano solo una parte dell’immenso patrimonio enologico nazionale.

Partendo dal presupposto che il contenuto della cantinetta deve essere in linea non solo con le passioni personali ma anche con il proprio budget, vi invitiamo a diversificare includendo sia rossi sia bianchi, e in una fascia di prezzo variabile.

Di solito amichevole e versatile, il Merlot è il primo vino che non può mancare in una collezione. Prevalgono al naso i frutti a bacca rossa e una forte nota erbacea che ricorda il profumo del sottobosco, è perfetto per accompagnare i piatti di carne, specialmente quella di maiale. Tra i rossi si cita anche il Cabernet Sauvignon, più corposo del primo e presenta intense sfumature. Si sposa bene ai sapori forti della carne e dei formaggi stagionati grazie ai tannini particolarmente decisi. Per gli aperitivi e i brindisi più informali, non può mancare una buona etichetta di Prosecco DOC del Veneto o del Friuli, che con le sue bollicine fa apprezzare il processo di produzione del Metodo Martinotti-Charmat. Infinita è anche la selezione dei bianchi, ma noi partiremmo da Fiano, Lugana e Vermentino, in grado di offrire numerosi abbinamenti gastronomici senza mai sfigurare con gli ospiti.