Quello dell’alta cucina è un mondo nel quale barriere e confini territoriali sono sempre più sottili, spesso i grandi chef sono professionisti che hanno viaggiato e lavorato in più di un Paese, imparando a valorizzare le commistioni di ricette dalle origini lontane e ingredienti locali con un tocco sempre unico e personale. Per questo in occasione del Natale 2023 Franciacorta ha deciso di celebrare la sua sempre più vasta presenza internazionale regalandovi cinque ricette create da chef che vivono in prima persona il carattere cosmopolita del fine dining, ovvero cuochi italiani che hanno aperto locali di successo all’estero e cuochi provenienti da altre parti del mondo che lavorano in importanti ristoranti italiani.

Michele Casadei Massari, Roy Caceres, Riccardo Orfino, Katsumi Soga e Valerio Serino sono gli chef che hanno condiviso con noi i piatti ispirati ai loro ricordi natalizi.

Per ogni ricetta non poteva mancare un abbinamento Franciacorta pensato ad hoc, per accompagnare i vostri piatti e i vostri brindisi nel modo migliore possibile.

