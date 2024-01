Il mare sulla terra | Salsedine e potenza

Il vino si chiama Accenteur, il produttore Domaine de l’Accent di Konrad Pixner. Una cuvée di Marsanne, che conferisce potenza e spalla, e Bourboulenc, che dona acidità e allungo salino, che si combinano creando un vino marino e potente che racconta del suo luogo di origine, le Terrasses du Larzac e del suo interprete altoatesino, Konrad Pixner. Accompagnerà egregiamente le vostre grigliate. Da bere subito, ma se lo dimentichi in cantina regalerà sicuramente grandi soddisfazioni.



Rossobrillo | Alticcio ma simpatico

Nato sul versante Nord del Vulcano, ovviamente l’Etna, passa dall’uva alla bottiglia nel rispetto della natura. L’entusiasmo e l’ottimismo in bottiglia, un vino a cui mi sono approcciato scettico ma che mi ha conquistato per la sua croccantezza e la sua facilità di beva, senza banalità. Carattere e allegria, importanza e leggerezza, spigoli e morbidezze: alcuni dei tanti contrasti che potete trovare sull’Etna li potete scovare anche in questa bottiglia.



Strana Toscana | Croccante e ricco

Vi sembrerà strano portarvi a Montalcino per farvi provare un Merlot, eppure Levante Sant’Antimo Merlot 2021 dell’azienda biodinamica Corte Pavone, di proprietà della famiglia Loacker, vi trasporterà con il suo frutto e la sua accoglienza direttamente in un vigneto ricco di sole, frutti rossi e macchia mediterranea. Croccante come l’uva matura appena raccolta, pieno e ricco come la terra da cui nasce. Una vera espressione del territorio declinato da un’uva internazionale.



Bolle d’Oltralpe | Cugini frizzanti

Volete un succo di frutta con le bollicine? Champagne Brut Oeil de Perdrix di Jean Vesselle è uno champagne non banale, che vi regala un brindisi à la santée e costa il giusto. Per il vostro toast di Capodanno, da gustare dall’aperitivo al formaggio.

Vin de soif | Fiorfiore Roccafiore 2021

Un’interpretazione elegante, salata e pulita del Grechetto, in questa occasione nella sua versione umbra. Un vino buono, facile e immediato ma non semplice.



Maschio, tedesco, ottimo | Il Pinot Nero che non ti aspetti

Ebbene sì, anche i tedeschi producono del Pinot Nero, e pure con ottimi risultati! Diverso, in media un po’ più maschio e un po’ più colorato dei cugini altoatesini, tanto frutto croccante e molta freschezza dovuta ad acidità più alte e pH in media più bassi. Possono regalare grandi piaceri a prezzi abbordabili: perché ok, francese è meglio, ma non sempre!



Vigna complicata, beva facile | Valtellina da bicchiere

Il Rosso di Valtellina Téi di Marco Fay nasce da vigneti collocati nel Comune di Teglio, e deve il suo nome alla forma dialettale con cui il paese è conosciuto tra gli abitanti. Da una zona molto complessa dove la viticoltura è eroica per forza, nasce un vino con una beva tutt’altro che complicata, anzi. Se andate a comprarlo in cantina, godetevelo mangiando lo tzigoiner, lo spiedo tipico valtellinese con fettine di manzo marinate e poi arrotolate, cotto alla griglia. Uno spettacolo.