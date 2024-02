Dimenticare per qualche giorno la frenesia della vita quotidiana e ritirarsi in rifugi di charme immersi nella natura, tra i quartieri delle città più romantiche o affacciati sull’Oceano Indiano è l’obiettivo delle coppie in cerca di mete sorprendenti. Per San Valentino ecco una raccolta delle migliori esperienze da concedersi con l’anima gemella in nove indirizzi di lusso sparsi in Italia e nel mondo.

Afternoon tea in rosa

Nel cuore dell’Engadina, il Carlton Hotel St. Moritz a San Valentino si colora di rosa con lo speciale tè delle cinque per gli innamorati. Si chiama Pink English Carlton Afternoon Tea e dalle 13 alle 18 unisce le pregiate bollicine di champagne rosé a una selezione di tè e miscele di caffè servite all’interno di porcellane di Rosenthal. Su un’elegante alzatina trovano posto macarons, pasticcini, fette di torta e sandwich, da degustare di fronte al camino, cullati dalla musica dal vivo.

Armonia di coppia

Nel Quadrilatero della moda del capoluogo lombardo si celebra l’amore grazie alle iniziative di Armani Hotel Milano che per San Valentino propone alle coppie un soggiorno nelle Armani Junior Suite complete di amenity firmate dal brand. All’esperienza si aggiunge il percorso “Armonia di coppia” nell’Armani/Spa all’ottavo piano dell’albergo, composto da scrub ai vinaccioli e massaggio con olio nella couple suite. Infine, lo chef Francesco Mascheroni propone la sua cucina con influenze internazionali all’Armani/Ristorante, mentre il bar offre speciali miscele pensate per l’occasione e disponibili fino al 18 febbraio.

Benessere esclusivo

A Montecatini Terme San Valentino è all’insegna del benessere olistico. L’hotel cinque stelle Palazzo BelVedere, fino al 18 febbraio propone il pacchetto “Esclusivo” per gli innamorati che vogliono rilassarsi in Toscana. La sera viene servita una cena a cura dello chef Daniele Ciofi direttamente in suite e anche la colazione del giorno dopo è allestita in camera al risveglio. L’accoglienza è affidata a una bottiglia di champagne accompagnata da frutta fresca, mentre un massaggio di coppia aiuta a rafforzare la sintonia con il partner.

Disconnessi nella natura

In Borgogna il Relais & Châteaux Domaine De Rymska accoglie le coppie nella sua Nature Room, con una parete vetrata completamente scorrevole che si affaccia sulle placide acque di un laghetto. Qui, grazie all’assenza del wi-fi, è possibile immergersi completamente nella natura, rilassandosi con la vista della campagna francese. Completa il soggiorno di San Valentino uno speciale menu da cinque o otto portate studiato dallo chef Jérémie Muller.

Primavera d’amore nel Chianti

Le dolci colline e i vigneti che iniziano a colorarsi con le prime gemme fanno da sfondo al San Valentino di Borgo Scopeto Wine & Country Relais. L’indirizzo di charme propone il pacchetto per coppie “Primavera d’amore nel Chianti” per soggiorni a partire da una notte, con cui gli ospiti vengono accolti con fragole e champagne e una cena a lume di candela con degustazione e abbinamento vini al ristorante La Tinaia a cura dello chef Pietro Fortunati. Un bagno nella piscina esterna panoramica riscaldata e l’ingresso all’area wellness della Spa completano l’esperienza romantica.

Tenda per due

Chi ama l’avventura e vuole ritirarsi in un’affascinante tenda coloniale dalle pareti a forma di arco, potrà scegliere lo Sri Lanka come meta per la settimana più romantica dell’anno. Il Relais & Châteaux Wild Coast Tented Lodge incastonato tra l’Oceano Indiano e il Parco Nazionale di Yala, accoglie gli innamorati con i suoi lodge dotati di piscina privata. Prima di una cena a lume di candela, il consiglio è di partire per un safari alla scoperta di animali e vegetazione autoctona.

Una notte sott’acqua

Alle Maldive si può vivere un’esperienza unica insieme alla dolce metà. Al Conrad Maldives Rangali Island si trova infatti il primo resort subacqueo del mondo, per alloggiare in una villa su due livelli con la zona notte sotto il livello del mare, a circa cinque metri di profondità. Le pareti completamente vetrate consentono di dormire con una vista senza pari sulla ricca fauna che popola barriera corallina.

Un amore è per sempre

Il Grand Hotel Parker’s di Napoli, parte di Small Luxury Hotels of the World, per il 14 febbraio ha studiato il pacchetto “A Love is Forever” dedicato a una coppia che potrà soggiornare nella Honeymoon Suite con Jacuzzi vista mare. Al romantico alloggio si unisce un tour privato in elicottero lungo la Costiera amalfitana e una cena a lume di candela al ristorante due stelle Michelin George.

Valentine’s Getaway

The Amauris Vienna propone un pacchetto ideale per le coppie che vogliono scoprire la capitale europea che conserva il quadro di Gustav Klimt “Il bacio”. Con “Valentine’s Getaway” le Junior Suite del Relais & Châteaux diventano un nido d’amore, da abbandonare solamente per un tour della città a bordo di una carrozza trainata da cavalli. Conclude la giornata una cena al Glasswing Restaurant con un percorso degustazione ideato dallo chef Alexandru Simon, accompagnato da pregiate bollicine selezionate dal sommelier Max Populorum.