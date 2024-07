Il fallimento del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile 2024 è l’ennesima prova che l’Unione europea e i suoi Stati membri non possono pianificare il futuro affidandosi al negoziato fra governi che agiscono fondando i loro orientamenti solo sulla difesa di apparenti interessi nazionali.

Sul tavolo dei capi di Stato e di governo si sono accumulate molte sfide solo in parte sintetizzate nel rapporto sul mercato unico che lo stesso Consiglio europeo aveva affidato ad Enrico Letta a trent’anni dall’incompiuto obiettivo del 1993 se si pensa all’inesistente unione dei capitali o ai permanenti ostacoli sulla libera circolazione dei servizi per non parlare delle forti divergenze fra gli Stati membri nella gestione della competitività interna resa più frammentaria dalle continue violazioni delle regole sugli aiuti di Stato.

Enrico Letta ha messo l’accento sulle due transizioni gemelle relative all’ambiente e alla società digitale che si accompagnano alla prorompente urgenza di una difesa comune come parte integrante di una vera politica estera e della sicurezza.

Egli ha anche avanzato proposte sulla necessità di ridurre la frammentazione fiscale e di armonizzare la tassazione indiretta, senza la quale non può esistere un mercato unico equo e solidale, pur sapendo che questo tema rappresenta un tabù per i governi nazionali e ha tentato di aprire una riflessione su nuovi strumenti finanziari indispensabili per garantire un adeguato livello di bilancio negli investimenti sull’ambiente e sull’innovazione digitale lanciando l’idea di un safe asset europeo a cui si dovrebbero associare a nostro avviso vere risorse proprie europee.

La discussione fra i capi di Stato e di governo ha messo immediatamente in luce per ora insanabili dissidi sulla realizzazione di quel mercato unico che pur rappresenta la ragion d’essere dell’integrazione europea così come i dissidi sono per ora insanabili sulla difesa europea che è uno degli elementi della nostra autonomia strategica in un mondo scosso da un drammatico disordine.

Gli annunci del futuro rapporto affidato dalla Commissione europea a Mario Draghi sulla competitività all’interno dell’Unione europea e verso l’esterno, contenuti in parte nel testo scritto del discorso pronunciato a La Hulpe e in parte in un paio di frasi ad effetto che non si ritrovano in quel testo – come la necessità di un «cambiamento radicale» delle politiche economiche e finanziarie europee e il fatto che «non possiamo permetterci il lusso di attendere la revisione dei trattati per procedere sulla via del cambiamento» privilegiando le cooperazioni rafforzate – non hanno suscitato particolari emozioni fra i capi di Stato e di governo che hanno rinviato all’incontro informale dei leader del 17 giugno le riflessioni su chi governerà l’Unione europea dopo le elezioni europee e sull’agenda strategica 2024-2029.

Nulla è emerso, come era noto e prevedibile, sugli orientamenti dei governi per quanto riguarda le riforme interne necessarie al fine di consentire all’Unione europea di pianificare il proprio futuro, con particolare riferimento all’allargamento dei suoi confini politici verso i Balcani e l’Europa orientale, sapendo che una larga maggioranza dei capi di Stato e di governo – 19 su 27, ma ogni elezione nazionale aumenta il numero degli immobilisti – è informalmente contraria ad entrare nel labirinto interistituzionale della Convenzione prevista dall’articolo 48 Tratto sull’Unione europea (Tue).

Una parte dei governi è contraria alle modifiche ai trattati ed in particolare all’abolizione del potere di veto o all’estensione delle competenze europee ed un’altra parte dei governi teme invece i rischi di un metodo complicato che potrebbe sfociare in una divisione pubblica e radicale nella Convenzione, che esige un accordo fra le sue componenti secondo il principio del consenso.

Il metodo della Convenzione esige poi una conferenza diplomatica destinata a chiudersi con un compromesso all’unanimità e con l’unanimità delle ratifiche nazionali che dovranno avvenire in tredici casi per referendum diluiti nel tempo sulla base di dibattiti nazionali senza nessun spazio all’ipotesi di una unione «sempre più stretta» a cerchi concentrici o a più velocità.

Vale la pena ricordare l’esperienza della precedente Convenzione sull’avvenire dell’Europa, a cui fu affidato il compito di modificare il Trattato di Maastricht e i successivi aggiornamenti di Amsterdam e di Nizza attraverso un Trattato costituzionale con un iter iniziato a dicembre 2001 con la Dichiarazione di Laeken e concluso otto anni dopo a dicembre 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (Tue) e del carattere vincolante della Carta dei diritti modificando il Trattato istitutivo della Comunità europea (Tfue).

Resta ancora oggi valida la critica a questa articolazione dei Trattati del vicepresidente della Convenzione, Giuliano Amato, sul loro carattere «ermafrodita» perché dotati in buona parte degli attributi pattizi tradizionali e in parte di quelli innovativi costituzionali.

Il lunghissimo testo di proposte di modifiche di due trattati – approvato da una ristretta maggioranza semplice della Assemblea il 22 novembre 2023 in una versione resa complicata dai compromessi imposti dal Partito popolare europeo (Ppe), socialdemocratici (S&D), Renew e Verdi con soluzioni talvolta contraddittorie e talvolta confliggenti con la risoluzione politica che precede quel testo – non faciliterebbe certamente il lavoro di una eventuale, nuova Convenzione se essa fosse per avventura convocata dal Consiglio europeo.

Last but not least, l’idea che circola fra alcuni parlamentari della Commissione affari costituzionali di un ricorso alla Corte europea di Lussemburgo contro il Consiglio europeo per violazione dell’articolo 48 (Tue) sottoporrebbe il Parlamento europeo ad una seconda sconfitta dopo la non-convocazione della «convenzione» perché quell’articolo non impone ai capi di Stato e di governo un termine perentorio di tempo per decidere – al contrario del ricorso in carenza sulla politica dei trasporti del Parlamento europeo contro il Consiglio – e la giurisprudenza della Corte non aiuta sull’interpretazione della norma del Trattato sulla cooperazione leale fra istituzioni.

Per tutte queste ragioni noi riteniamo che il Parlamento europeo eletto dal 6 al 9 giugno dovrebbe dare mandato alla Commissione affari costituzionali di riaprire una riflessione sul testo votato il 22 novembre 2023 (e sulla risoluzione, adottata da una più confortevole maggioranza assoluta il 29 febbraio, sui rapporti fra allargamento e approfondimento tenendo anche conto di proposte di riforme interne e di politiche dell’Unione europea approvate sulla base dei lavori di altre commissioni parlamentari).

Questa riflessione dovrebbe essere sottoposta ad una sessione straordinaria della Conferenza sul futuro dell’Europa immaginando anche la convocazione di una riunione delle assise interparlamentari come quelle che si svolsero a Roma nel novembre 1990 in modo tale da coinvolgere da una parte la società civile e dall’altra tutte le forze politiche nazionali di maggioranza e di opposizione invitando come osservatori, sia nella Conferenza che nelle assise, rappresentanti dei paesi candidati all’adesione.

Di fronte all’immobilismo dei governi nazionali si tratta di avviare dopo le elezioni europee una «insurrezione politica: pacifica, istituzionale e costituente» per aprire la strada ad una profonda riforma democratica dell’Unione europea al fine di renderla capace di pianificare il proprio futuro e quello delle sue cittadine e dei suoi cittadini mettendo al centro il ruolo di leadership del Parlamento europeo.