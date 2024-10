Egregio signor Presidente,

mentre le città ucraine continuano a essere bersagliate dai missili e dai droni dell’esercito russo, che portano morte e devastazione alla popolazione civile e mentre molti soldati ucraini continuano a essere esposti alle terribili bombe plananti lanciate dal territorio russo, ci permettiamo di rivolgerci a Lei.

Ci rendiamo perfettamente conto che, in qualità di presidente dell’unico Paese della coalizione occidentale in grado di fornire una risposta credibile e persuasiva a ogni provocazione del regime di Mosca, Lei è stato molto attento fin dall’inizio della guerra a evitare qualsiasi scenario che potesse portare a un’escalation.

Tra pochi mesi saranno passati tre anni da quando l’invasione russa del territorio ucraino si è sviluppata su larga scala; ci sembra ormai chiaro che, per ragioni sia militari che politiche, questo scenario peggiore non è più in grado di portare alcun vantaggio alla leadership di Mosca. Al contrario.

Per quanto riguarda la questione del futuro della Russia dopo la sconfitta in Ucraina, l’attuale struttura di potere lascia poco spazio ai dubbi. La struttura di potere verticale dei siloviki sarà riorganizzata attorno a quelle componenti del sistema politico-mafioso che per prime capiranno che è opportuno porre fine all’esperimento di Vladimir Putin per salvare il salvabile.

Riteniamo tuttavia che il rischio di escalation sia ancora elevato, ma che si sia spostato in Asia. Così come Mao aspettò che il Kuomintang si esaurisse nella lotta contro le truppe giapponesi prima di lanciare la sua Lunga Marcia, Xi Jinping sta aspettando pazientemente che l’apparato militare russo collassi.

Da questo punto di vista, quindi, qualsiasi procrastinazione occidentale può solo ritardare l’inevitabile sconfitta della Russia e allo stesso tempo rafforzare i disegni imperialisti della Repubblica Popolare Cinese, non solo per quanto riguarda Taiwan e le Filippine, ma anche nell’Estremo Oriente russo, in particolare nei territori della Manciuria Esterna annessi dalla Russia nel XIX secolo, chiave per accedere al Mar del Giappone.

Per questi motivi, riteniamo che l’eredità di leadership da Lei dimostrata dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022 sarebbe macchiata se, negli ultimi mesi della Sua Presidenza, non rinvigorisse la coalizione occidentale sostenendo le seguenti misure:

– abolizione delle restrizioni all’uso da parte dell’esercito ucraino di armi occidentali per neutralizzare obiettivi militari e logistici in territorio russo;

– fornitura, anche con il sostegno finanziario di altri Paesi della coalizione di Ramstein, di trecento carri armati Abrams e mille veicoli da combattimento di fanteria Bradley dismessi;

– creazione all’interno della Nato, sul modello del Cocom durante la Guerra Fredda, di una struttura responsabile del controllo delle esportazioni di armi e di tecnologie duali verso Russia, Cina, Iran, Corea del Nord, Bielorussia e Azerbaigian;

– allargamento della Nato al Giappone, all’Australia, alla Corea del Sud, alle Filippine e a qualsiasi altro Paese democratico che, come l’Argentina, esprima il desiderio di aderire.

Ringraziandola ancora una volta per la sua leadership, la prego di accettare, signor Presidente, l’espressione della nostra più alta considerazione.

Firmatari:

Sir James Fraser, Premio Nobel per la Chimica, professore titolare della cattedra di chimica contemporanea dell’Università di Hong Kong.

Gert-Johannes Hagemann, maggiore generale (in pensione), Germania

Willy Herteleer, ammiraglio (in pensione), ex capo della difesa belga

Ben Hodges, generale, ex comandante dell’esercito statunitense in Europa

Andrius Kubilius, membro del Parlamento europeo, ex primo ministro della Lituania

Pandeli Majko, ex Primo Ministro dell’Albania

Jean-Sylvestre Mongrenier, professore di storia e geografia, ricercatore presso l’Institut Français de Géopolitique, direttore di ricerca presso l’Istituto Thomas More, Francia

Alexander Motyl, professore di scienze politiche, Rutgers University-Newark, Stati Uniti

Andrej А. Piontkovsky, consigliere senior della Fondazione Russia Libera, visiting fellow presso l’Hudson Institute, Russia/USA

Aaron Rhodes, presidente del Forum per la libertà religiosa in Europa; ex direttore esecutivo della Federazione internazionale di Helsinki per i diritti umani, USA

Taavi Rõivas, ex primo ministro dell’Estonia

Karl Schlögel, professore emerito, storia dell’Europa orientale, Berlino, Germania

Constantin Sigov, direttore del Centro di ricerca europeo, Università di “Kyiv-Mohyla Academy”, Ucraina

Krassen Stanchev, professore, Università di Sofia, presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per l’economia di mercato, Bulgaria

Marc Thys, tenente generale (in pensione), ex vice capo della Difesa, Belgio

Nikos Votsios, generale (in pensione), ex direttore delle relazioni internazionali, Ministero della Difesa, Grecia

Tatiana Yankelevich Bonner, ex direttrice del Programma Andrei Sakharov per i diritti umani, Centro Davis per gli studi russi ed eurasiatici, Università di Harvard, USA

&

Parlamentari

Mika Aaltola, membro del Parlamento europeo, Finlandia

Solya Bobrovska, membro del Parlamento europeo, Ucraina

Carlo Calenda, senatore, ex ministro, Italia

Martin Exner, membro del Parlamento, Repubblica Ceca

Oleksii Goncharenko, membro del Parlamento, Ucraina

Markéta Gregorova, membro del Parlamento europeo, Repubblica Ceca

Atte Eric Harjanne, membro del Parlamento, presidente del gruppo parlamentare dei Verdi, Finlandia

Rasa Juknevičienė, membro del Parlamento europeo, Lituania

Rihards Kols, membro del Parlamento europeo, Lettonia

Yevheniia Kravchuk, membro del Parlamento, Ucraina

Marek Kuchciński, membro del Parlamento, ex presidente del Sejm, Polonia

Kalle Laanet, membro del Parlamento, ex Ministro della Difesa, Estonia

Raimundas Lopata, membro del Parlamento, presidente del Comitato del Seimas per il futuro, Lituania

Jaak Madison, membro del Parlamento europeo, Estonia

Marius Matijosaitis, membro del Parlamento, Lituania

Marko Mihkelson, presidente della commissione Affari esteri del Parlamento estone

Alexandru Muraru, membro del Parlamento, Romania

Reinis Poznaks, membro del Parlamento europeo, Lettonia

Pedro Roque, deputato, vicepresidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM), Portogallo

Aliona Shkrum, membro del Parlamento, Ucraina

David Smoljak, presidente della Commissione per gli Affari UE del Senato, Repubblica Ceca

Sergiy Soboliev, membro del Parlamento europeo, Ucraina

Björn Söder, membro del Parlamento, Svezia

Markus Wiechel, membro del Parlamento europeo, Svezia

Halyna Yanchenko, membro del Parlamento, Ucraina

Yaroslav Yurchyshyn, presidente del comitato per la libertà di parola del Parlamento ucraino

&

Jean-Christophe Abramovici, professore, direttore del dipartimento di letteratura francese e comparata dell’Università della Sorbona, Francia

Gian Paolo Accardo, cofondatore e caporedattore di Voxeurop, Belgio/Francia

Klaus Adam, professore di economia, University College London (UCL), Regno Unito

Mantas Adomenas, segretario generale della Comunità delle democrazie, scrittore, ex membro del Parlamento, Lituania

Cengiz Aktar, professore di Scienze politiche all’Università di Atene

Michael Alexeev, professore di economia all’Università dell’Indiana, USA

Vera Ammer, traduttrice, Memorial Germania

Katarina Ammitzbøll, ex membro del Parlamento danese (Folketing)

Michèle Amzallag, professoressa, Civilisation Française, Università della Sorbona, Francia

Guillaume Ancel, ex ufficiale e scrittore, Francia

Olga Andriewsky, professore emerito di Storia, Trent University, Canada

Tobias Arand, professore di storia e didattica della storia, Università di Ludwigsburg, Germania

Nikita Artemov, ricercatore associato, Centro di studi religiosi, Università di Bochum, Germania

Vincent M. Artman, professore associato, Centro per gli studi sulla pace e i conflitti, Wayne State University, Detroit, MI, USA

Martin Aust, professore di storia dell’Europa orientale, presidente dell’Associazione degli storici dell’Europa orientale, Università di Bonn, Germania

Nicolas Auzanneau, traduttore, Francia/Belgio

Tania Babina, professore associato di finanza, Columbia Business School, USA

Jaroslaw Balan, ricercatore, Istituto canadese di studi ucraini, Università di Alberta, Canada

Taras Banakh, professore di matematica, Università nazionale Ivan Franko di Leopoli, Ucraina

Marta Barandiy, presidente di Promote Ukraine, Bruxelles, Belgio

Aurélie Barjonet, prof.ssa di Letteratura comparata, Università di Lille, Francia

Christine Baron, docente di Letteratura comparata, Università di Poitiers, Francia

Polina Barvinska, docente di Storia mondiale, Università Pedagogica Nazionale Ucraina, K.D. Ushynsky, Ucraina

Yuliy Baryshnikov, professore di matematica e ECE, Università dell’Illinois (UIUC), USA

Gilles Bataillon, sociologo, direttore degli studi presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Francia

Fabian Baumann, ricercatore associato, Università di Heidelberg, Germania

Aurelio Bay, professore di fisica (emerito), Ecole Polythecnique Fédérale de Lausanne, Svizzera

Stefan Bayer, professore di Economia, Helmut-Schmidt-University, Università delle Forze Armate di Amburgo, Germania

Marieluise Beck, ex membro del Bundestag, ex Segretario di Stato, Direttore per l’Europa centrale e orientale, Centro per la modernità liberale (LibMod), Germania

Jan Claas Behrends, professore di storia dell’Europa orientale, Università Europea Viadrina, senior fellow presso il Centro Leibniz per la storia contemporanea (ZZF), Potsdam, Germania

Germà Bel Queralt, prof.ssa di economia all’Università di Barcellona, Spagna

Martine Benoit, docente di germanistica all’Università di Lille, Francia

Gérard Bensussan, filosofo, professore emerito all’Università di Strasburgo, Francia

Olga Bertelsen, prof.ssa associata di sicurezza globale e intelligence, Tiffin University, USA

Andreas Bikfalvi, professore di biologia cellulare e molecolare, Università di Bordeaux, Francia

Laada Bilaniuk, prof.ssa di antropologia, Università di Washington, USA

Annick Bilobran-Karmazyn, presidente di ADVULE, Francia

Volodymyr Bilotkach, professore associato di gestione dell’aviazione, Purdue University, co-caporedattore del Journal of Air Transport Management, Stati Uniti.

Marina Blanton, professore associato di scienze informatiche e ingegneria, Università di Buffalo, USA

Marie-Aline Bloch, prof.ssa onoraria dell’École des Hautes études en santé publique, Francia.

Thomas Boccon-Gibod, professor di Filosofia della politica, del diritto e delle norme, Università di Grenoble Alpes, Francia

Vassilios Bogiatzis, ricercatore e docente associato, Università Panteion, Atene, Grecia

Christiane Böhler-Auras, giornalista e traduttrice, Germania

Etienne Boillet, docente senior di italianistica, Università di Poitiers, Francia

Pierre Bouchat, professore associato, Psicologia sociale, Università della Lorena, Francia

Dominique Bourg, professore onorario, Università di Losanna, Svizzera

John Bowis, ex membro del Parlamento europeo e del Parlamento del Regno Unito

Jordan Bozhilov, presidente del Forum sulla sicurezza di Sofia, Bulgaria

Peter Bozhkov, professore di biochimica, Università svedese di scienze agrarie, Svezia

Stefano Braghiroli, professore associato di Studi europei, Istituto di studi politici Johan Skytte, Università di Tartu, Estonia

Sarah Brajbart-Zajtman, filosofa, giornalista, ex direttrice di “Regards”, Belgio

Gastone Breccia, storico militare, ricercatore presso l’Università di Pavia, Italia

Thomas Bremer, professore emerito di studi cristiani orientali, Università di Münster, Germania

Michel Briand, professore emerito di discipline classiche, Università di Poitiers, Francia

Giovanna Brogi, prof.ssa emerita, Università di Milano, Italia

Karsten Brüggemann, professore di Storia politica e sociale all’Università di Tallinn, Estonia

Bernard Bruneteau, professore emerito di Scienze politiche presso l’Università di Rennes 1, Francia

Matthias Fritz Büchner, ex portavoce federale del Neues Forum, Germania

Justina Budginaite-Froehly, ricercatrice freelance sulla sicurezza e la difesa del Baltico, Germania/Lituania

Janusz Bugajski, senior fellow della Fondazione Jamestown, Washington, USA

Alexander L Burin, professore di chimica fisica teorica, Tulane University, USA

Daniela Caglioti, docente di Storia contemporanea, Università di Napoli Federico II, Italia

Marc Capelle, giornalista e autore, ex direttore della Scuola di giornalismo ESJ di Lille, Francia

Marco Cappato, ex membro del Parlamento europeo, Italia

Paulo Casaca, ex membro del Parlamento portoghese, ex membro del Parlamento europeo

Giovanni Catelli, scrittore, poeta, corrispondente di Eastjournal, Italia

Volker Caumanns, docente, Istituto di studi sull’Asia meridionale e centrale, Università di Lipsia, Germania

Giuliano Cazzola, giornalista, imprenditore, ex parlamentare ed ex sindacalista, Italia

Géraldine Cerf de Dudzeele, psicoanalista membro della Société de Psychanalyse Freudienne, Francia

Lorenzo Ceva Valla, fotografo e regista, Milano, Italia

Leo Chalupa, professore di farmacologia e fisiologia, George Washington University, USA

Illia Chedoluma, storico, Università cattolica ucraina, Ucraina

Vitaly Chernetsky, professore, Dipartimento di Studi slavi, tedeschi ed eurasiatici, Università del Kansas, USA

Fabien Chevalier, presidente onorario di Sauvons l’Europe, membro del consiglio nazionale del Movimento europeo, Francia

Yuliia Chystiakova, ricercatrice, Università di Parigi Nanterre, Francia

Walter Clemens, professore emerito di Scienze politiche, Università di Boston, Stati Uniti.

Daniel Coche, scrittore-regista-produttore, ex docente all’Università di Strasburgo, Francia

Ariel Cohen, senior fellow (non residente), Consiglio Atlantico, Washington, DC, USA

Dominique Colas, professore emerito di Scienze politiche, Sciences Po, Parigi

Mélodie Combot, prof.ssa di diritto pubblico, Università delle Antille-Guyane, Francia

John Connelly, professore di storia europea Sidney Hellman Ehrman, Università della California a Berkeley, CA, USA

Catherine Coquio, scrittrice, prof.ssa di letteratura comparata all’Università Paris-Diderot, cofondatrice del Comitato Siria-Europa, Francia

Halyna Coynash, giornalista, Gruppo di protezione dei diritti umani di Kharkiv, Ucraina

Krzysztof Czyżewski, presidente della Fondazione Borderland, Polonia

Christophe D’Aloisio, ricercatore affiliato all’Istituto di ricerca Religioni, spiritualità, culture, società (RSCS, UCLouvain), direttore dell’Istituto di teologia ortodossa di Bruxelles, Belgio

Andriy Danylenko, professore di linguistica russa e slava, Pace University, USA

Francesco D’Arrigo, direttore dell’Istituto Italiano di Studi Strategici, Italia

Annie Daubenton, giornalista, saggista e consulente, specializzata in Europa centrale e orientale (Polonia, Russia, Ucraina), Francia

Julia David, membro associato dell’Istituto di storia moderna e contemporanea (CNRS/ENS), Francia

Franziska Davies, ricercatrice presso il Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) di Potsdam, Germania

Bernard De Backer, sociologo, autore, Bruxelles, Belgio

David DeBatto, agente speciale del controspionaggio dell’esercito degli Stati Uniti (ritirato)

Samantha de Bendern, associate fellow, Royal Institute of International Affairs (Chatham House), ex ufficiale politico della NATO in Ucraina, Regno Unito

Costantino De Blasi, risk manager, fondatore di Liberi oltre le illusioni, Italia

Martine de Gaudemar, filosofa, prof.ssa emerita all’Università di Parigi Nanterre, Francia

Isabelle de Mecquenem, insegnante di filosofia e membro del Conseil des sages de laïcité del Ministero dell’Istruzione francese

Tatyana Deryugina, prof.ssa associata di Finanza, Università dell’Illinois, USA

Lev Deych, professore, Queens College, City University of New York, USA

Stefan Dimitrov, professore associato, Università di Sofia, Bulgaria

Elise Domenach, prof.ssa universitaria, Francia

Stéphane Dorin, professore di sociologia, Università di Limoges, Francia

Gesine Drews-Sylla, prof.ssa di Slavistica, Università Giulio Massimiliano di Würzburg, Germania

Françoise Dubor, prof.ssa di letteratura e studi teatrali presso l’Università di Poitiers, Francia

Vladimir Dubrovskiy, economista senior presso CASE Ukraine, Kiev

Dragos Duicu, docente di filosofia, direttore degli studi per la Licence canonique, Institut Catholique de Toulouse, Francia

Jean-Bernard Dupont-Melnyczenko, professore di storia, decano onorario del Collegio dei DPI dell’Académie d’Amiens, Francia

Olivier Dupuis, ex membro del Parlamento europeo, Belgio/Italia

Emmanuel Dupuy, presidente dell’Istituto per la prospettiva e la sicurezza in Europa (IPSE), Francia

Marta Dyczok, prof.ssa associata di Storia e Scienze politiche, Western University, Canada

Igor Efimov, professore, Northwestern University, Chicago, IL, USA

Steven Ekovich, professore emerito, Politica e Storia, Università americana di Parigi, Francia

Marc Elie, ricercatore presso il CNRS, vicedirettore del Centro di studi russi, caucasici e dell’Europa centrale – Cercec, Francia

Ezekiel J. Emanuel, professore di etica medica e politica sanitaria, Università della Pennsylvania, USA

Sergei Erofeev, professore di sociologia, Rutgers University, USA

Nino Evgenidze, direttrice esecutiva del Centro di ricerca sulla politica economica (EPRC), Georgia

Jean-Louis Fabiani, professore emerito di sociologia e antropologia sociale presso l’Università Centrale Europea di Vienna, membro dell’Academia Europaea, Francia/Austria

Penelope Faulkner, presidente di Quê Me: Azione per la democrazia in Vietnam, Francia

Anastassia Fedyk, prof.ssa associata di finanza all’UC Berkeley e cofondatrice di Economisti per l’Ucraina

Björn Felder, ricercatore e docente, cattedra di storia dell’Europa orientale, Università di Göttingen, Germania

Andrej Findor, professore associato, Università Comenius di Bratislava, Slovacchia

Eugene Finkel, professore di affari internazionali Kenneth H. Keller, Università Johns Hopkins, USA

Arno Fischer, professore (in pensione), Scienze informatiche, TH Brandenburg, Germania

Claude Forest, professore emerito, Università di Strasburgo, Francia

Alexandre François, linguista, direttore di ricerca presso il CNRS, Parigi, Francia

Vanessa Frangville, prof.ssa di studi cinesi, Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgio

Andreas Fulda, professore associato presso l’Università di Nottingham

Juliane Fürst, prof.ssa associata di Storia moderna presso l’Università dell’Europa centrale, capo dipartimento presso il Zentrum for Zeithistorische Forschung, Potsdam, Germania

Eiji Furukawa, professore visitatore presso l’Università Internazionale di Akita, Giappone

Philippe Gabriel, docente senior di educazione e formazione, LIRDEF, Università di Avignone, Francia

Jason Galie, docente senior ad interim di Lingue e culture del mondo, American University, Washington, USA

Natalia Gamalova, prof.ssa di lingua e letteratura russa, Dipartimento di Studi Slavi, Università di Lione 3, Francia

Nicolas Gavoille, professore associato, Scuola di economia di Stoccolma a Riga, Lettonia

Lucyna Gebert, prof.ssa di Linguistica slava, Sapienza Università di Roma, Italia

Michael Gentile, professore di Geografia umana, Università di Oslo, Norvegia

Aleksandar Georgiev, colonnello (ret.), ex rappresentante nazionale senior presso USCENTCOM, Bulgaria

Fabio Ghironi, professore di Economia Paul F. Glaser, Università di Washington, USA

Mridula Ghosh, prof.ssa associata, Università nazionale di Kiev, Accademia Mohyla, presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto per lo sviluppo dell’Europa orientale, Ucraina

Angelos Giannakopoulos, professore DAAD di Studi Europei, Università Nazionale di Kyiv-Accademia Mohyla, Ucraina

Josip Glaurdić, professore, direttore dell’Istituto di scienze politiche, Università del Lussemburgo

Witold Gnauck, direttore della fondazione, Berlino, Germania

Christian Godin, filosofo, autore, Francia

Odile Goerg, prof.ssa emerita di Storia dell’Africa contemporanea, Université Paris Cité, Francia

Bernard Golse, psicoanalista, psichiatra, professore, Université Paris V-René Descartes, fondatore dell’Institut Contemporain de l’Enfance, Francia

Svetlana Gorshenina, storica, storica dell’arte, storiografa e specialista dell’Asia centrale, direttrice di ricerca, CNRS Eur’Orbem, Université Paris-Sorbonne, Francia

Paul Gragl, professore di diritto europeo all’Università di Graz, Austria

Iegor Gran, scrittore, Francia

Iryna Grebenyuk, prof.ssa associata di diritto penale, Université de Picardie Jules Verne, Francia

Oleg Gredil, professore associato di Finanza, Università di Tulane, USA

Gustav Gressel, senior policy fellow del Programma Wider Europe, Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR), Germania

Armelle Groppo, ricercatrice senior di lingua e civiltà russa, ex presidente dell’Association française des russisants, Università di Parigi Nanterre, Francia

Iulian Groza, direttore esecutivo dell’Istituto per le politiche e le riforme europee (IPRE), Moldavia

Tomasz Grzegorz Grosse, professore, capo del Dipartimento di Politiche dell’Unione Europea, Istituto di Studi Europei, Università di Varsavia, Polonia

Yaryna Grusha, scrittrice, traduttrice, professore a contratto, Università degli Studi di Milano, Italia

Jaroslaw Gryz, professore, Facoltà di Sicurezza, Università degli Studi di Guerra, Varsavia, Polonia

Danilo Guaitoli, professore assistente clinico, Dipartimento di Economia, New York University, USA

Raphaëlle Guidée, prof.ssa associata, IUF/Università di Poitiers, Francia

Jerg Gutmann, professore junior di diritto ed economia comportamentale, Università di Amburgo, Germania

Dora Győrffy, professore di Economia, Università Corvinus di Budapest, Ungheria

Domagoj Hajdukovic, ex membro del Parlamento, Croazia

Olexiy Haran, professore, direttore fondatore della scuola di analisi politica dell’Università nazionale di Kyiv-Accademia Mohyla, Ucraina

Rebecca Harms, ex membro del Parlamento europeo, ex copresidente dell’Assemblea parlamentare EURO-NEST, Lüchow-Dannenberg, Germania

Christopher A. Hartwell, professore di politica aziendale internazionale presso la ZHAW School of Management and Law, Svizzera

Patrick Hassenteufel, professore di scienze politiche, Università di Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ricercatore presso il CESDIP/CNRS, Francia

Catherine Hattinguais, traduttrice, segretaria di Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!, Francia

Pavel Havlicek, ricercatore presso l’Associazione per gli Affari Internazionali (AMO), Repubblica Ceca

Oleksandr Havrylenko, professore presso l’Università nazionale V. N. Karazin, Kharkiv, Ucraina

Nicolas Hayoz, professore emerito di scienze politiche, Università di Friburgo, Svizzera

Moritz Helmstaedter, professore, direttore dell’Istituto Max Planck per la ricerca sul cervello, Francoforte, Germania

Dale Herspring, professore emerito di scienze politiche, Kansas State University, USA

Richard Herzinger, editorialista, Berlino, Germania

James Hodson, CEO della Fondazione AI for Good, co-fondatore di Economists for Ukraine, Regno Unito/USA/Italia

Fred Hoffman, professore assistente di studi sull’intelligenza, Mercyhurst University, USA

Marie Holzman, sinologa, presidente di Solidarité Chine, Francia

Halyna Hryn, presidente della Società scientifica Shevchenko, redattore di Harvard Ukrainian Studies, USA

Yaroslav Hrytsak, professore, Storia moderna e contemporanea dell’Ucraina, Università Cattolica Ucraina

Ihor Hyrych, storico, capo dipartimento dell’Istituto di archeografia ucraina e studi sulle fonti, Ucraina

Oleh S. Ilnytzkyj, professore, Lingue moderne e studi culturali, Università di Alberta, Canada

Olena Ivus, prof.ssa associata e borsista E. Marie Shantz di Economia, Smith School of Business, Queen’s University, Canada

Peter Jackson, professore, cattedra di Sicurezza globale, Università di Glasgow, direttore esecutivo del Consiglio scozzese per gli affari globali, Regno Unito

Christian Jacques, professore associato, studi tedeschi presso l’Università di Strasburgo, Francia

Rune Jansen Hagen, professore di economia, Università di Bergen, Norvegia

Mindaugas Jurkynas, professore, Università Vytautas Magnus, Kaunas, Lituania

Nathalie Heinich, sociologa, direttrice di ricerca presso il CNRS, Parigi, Francia

Stéphane Jeannin, professore, Université Côte d’Azur, Francia

Donald N. Jensen, professore aggiunto presso la Krieger School of Arts and Sciences, Johns Hopkins University, USA

Mamuka Jibladze, capo del Dipartimento di Logica Matematica, Istituto Matematico Razmadze, Università Statale di Tbilisi, Georgia

Mindaugas Jurkynas, professore, Università Vytautas Magnus, Kaunas, Lituania

Krasimir Kabakciev, vicedirettore della divisione Arti, scienze umane e istruzione di Atiner, Istituto di Atene, Bulgaria

Alexander Kabanov, Mescal S. Ferguson Distinguished professore, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Kornely Kakachia, professore, Cattedra Jean Monnet, Università statale Ivane Javakhishvili di Tbilisi, Georgia

Tomasz Kamusella, senior lecturer, Università di St Andrews, Scozia, Regno Unito

Ewa Karwowski, prof.ssa associata di Finanza e sviluppo, King’s College di Londra, Regno Unito

Christian Kaunert, professore di Politica di sicurezza internazionale, Università della città di Dublino e Università del Galles del Sud

Michael Khodarkovsky, professore di storia, Loyola University Chicago, USA

Dmitri Kireev, professore di chimica, Università del Missouri – Columbia, USA

Jacob Funk Kirkegaard, senior fellow – Bruegel, Bruxelles, Belgio

Jochen Kleinschmidt, docente e ricercatore associato, cattedra di politica internazionale, Università tecnica di Dresda, Germania

Bohdan Klid, ricercatore associato, Istituto canadese di studi ucraini, Università di Alberta, Canada

Vladimir Kolesnichenko, professore di chimica, Xavier University of Louisiana, USA

Zhivka Koleva-Zlateva, docente di linguistica, Università di Veliko Tarnovo, Bulgaria; Università di Friburgo, Germania.

Miroslav Kollár, ex membro del Parlamento slovacco.

Nadia Koloteva-Levine, prof.ssa associata di biologia applicata, Università di Kent, Regno Unito.

Natalie Kononenko, prof.ssa emerita di folklore, Università di Alberta, Canada

Bohdan Kordan, professore emerito di Studi politici, Università di Saskatchewan, Canada

Christiane Körner, traduttrice, Francoforte sul Meno, Germania

Viktor Korolchuk, professore di Biologia cellulare, Facoltà di Scienze mediche, Università di Newcastle, Regno Unito

Julia Korosteleva, docente di Economia aziendale, University College di Londra, Regno Unito

Leon Kosals, professore universitario (Criminologia), Università di Toronto, Canada

Andrew Kosenko, professore assistente di economia presso la School of Management del Marist College, USA

Iouri Koslovskii, capo del Collegio, Università Cattolica Ucraina

Elena Kostioukovitch, saggista e traduttrice letteraria, Italia

Oskar Kowalewski, professore di Finanza, IESEG School of Management, Francia

Oksana Kozlova, prof.ssa associata di russo, Facoltà di Lettere, Traduzione e Comunicazione, Université Libre de Bruxelles, Belgio

Lyudmyla Kozlovska, presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Open Dialogue, Ucraina

Taras Koznarsky, professore associato, Università di Toronto, Canada

Mark Kramer, direttore degli studi sulla guerra fredda, Università di Harvard, USA

Robert W. Krause, Professore aggiunto di Management, Dipartimento di Management, Università del Kentucky, Stati Uniti

Charlotte Krauss, prof.ssa di letteratura comparata, Università di Poitiers, Francia

Oleksandr Kruglov, consulente storico senior del Babi Yar Holocaust Memorial Center, Kiev, Ucraina

Olha Krupa, prof.ssa associata di pubblica amministrazione, Università di Seattle, Stati Uniti

Askold Krushelnycky, giornalista e autore britannico/americano

Adam Kubiak, docente senior presso l’Università di Rzeszow, Humanities College, Polonia

Jacek Kucharczyk, presidente dell’Institute of Public Affairs (IPA), Polonia

Bohdan Kukharskyy, professore associato di economia, City University of New York, Stati Uniti

Mart Kuldkepp, professore di storia estone e nordica, University College London, Regno Unito

Elżbieta Kwiecińska, prof.ssa associata presso l’Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Polonia

Frédéric Labarre, professore associato, Royal Military College of Canada

Anne Lange, prof.ssa associata di traduzione Studi, Università di Tallinn, Estonia

Luca Lanini, professore, vicepresidente del Master in Ingegneria Edile-Architettura, Università di Pisa, Italia

Vladyslav Lanovoy, professore associato, Facoltà di Giurisprudenza, Università Laval, Canada

Ainius Lašas, professore, Preside della Facoltà di Scienze Sociali, Università di Tecnologia di Kaunas, Lituania

Olga Lautman, senior fellow presso il Center for European Policy Analysis, Washington, USA

Gérard Lauton, honorary senior lecturer, Applied Mathematics, Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Marc Lazar, professore emerito, Sciences Po Paris, Francia

Aurélie Ledoux, prof.ssa associata, University of Paris Nanterre, Francia

Gabriel Lee, professore di Economia, University of Regensburg, Germania

Atis Lejins, ex membro del Parlamento, fondatore del Latvian Institute of International Affairs, Lettonia

Nathalie Lemaire, prof.ssa associata, School of Translation and Interpreting ISTI-Cooremans ULB, Belgio

Françoise Létoublon, prof.ssa emerita di Lingua e letteratura greca, Université Grenoble Alpes, Francia

Matthew Light, professore associato, Criminologia e studi sociologici, University of Toronto, Canada

Sylvie Lindeperg, prof.ssa presso l’University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membro emerito dell’Institut Universitaire de France

Jonathan Littell, scrittore, Premio Goncourt, Francia

Peter Oliver Loew, direttore dell’Istituto tedesco per gli affari polacchi, Darmstadt, Germania

Frédérique Longuet Marx, antropologo, membro associato del CETOBAC (EHESS), Francia

Werner Lorenz, professore di storia dell’edilizia, Università tecnologica del Brandeburgo, coordinatore del programma prioritario DFG Edilizia come patrimonio culturale, Germania

Mihhail Lotman, professore emerito, Università di Tartu, ex membro del Parlamento, Estonia

Volodymyr Lugovskyy, professore associato di economia, direttore degli studi universitari, Università dell’Indiana, Stati Uniti

Taras Lyuty, professore presso l’Università Nazionale di Kiev-Accademia Mohyla, Ucraina

Paul Robert Magocsi, FRSC, professore, Cattedra di Studi Ucraini, Università di Toronto, Canada

Bálint Magyar, senior Fellow, CEU Democracy Institute, ex Ministro dell’Istruzione, Ungheria

Robert Maier, storico, sovietologo, esperto di libri di testo, Germania

Martin Malek, politologo indipendente, Austria

Markijan Malskyj, ambasciatore, professore, preside della Facoltà di Relazioni Internazionali, Ivan Franko Lviv National University, Ucraina

Francesca Manzari, prof.ssa di Letteratura Generale e Comparata, Università di Aix-Marseille, Francia

Jean Mariani, professore emerito, Sorbonne Université Paris, Francia

Dalia Marin, prof.ssa di Economia, TUM School of Management, Università Tecnica di Monaco, Germania

Luigi Marinelli, professore di Letteratura, Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Università “La Sapienza” di Roma, Italia

André Markowicz, scrittore, traduttore, Francia

Armando Marques Guedes, professore ordinario, NOVA School of Law, Universidade Nova de Lisboa, ex presidente dell’Accademia diplomatica portoghese

Myroslav Marynovych, presidente dell’Istituto di religione e società dell’Università cattolica ucraina di Leopoli, ex prigioniero di coscienza (1977-1987), Ucraina

Igor Masten, professore di economia, Università di Lubiana, Slovenia

Michal Matlak, caporedattore, Review of Democracy, Central European University, Vienna, Austria

Oleksandra Matviichuk, responsabile del Center for Civil Liberties, Ucraina

Alain Maskens, medico, oncologo, fondatore ed ex coordinatore medico dell’Organizzazione europea per la cooperazione negli studi sulla prevenzione del cancro (ECP), Belgio

Lutz Mattner, professore di stocastica matematica, Università di Treviri, Germania

Marie-Claude Maurel, direttrice degli studi presso EHESS, Centre d’Études Russe, Caucasien et Centre-Européen, Francia

Rachel Mazuy, prof.ssa associata presso Sciences Po Paris, Francia

Alvydas Medalinskas, ex presidente del Comitato Affari Esteri, Seimas della Lituania

Baruch Meerson, professore Emerito, Fisica, Università Ebraica di Gerusalemme, Israele

Igor Mel’čuk, fellow della Royal Society of Canada, Professore Emerito, Università di Montreal, Canada

Alexandre Melnik, professore presso ICN Business School, esperto e consulente in geopolitica, Francia

Arnaud Mercier, professore di comunicazione politica, Università Paris Panthéon-Assas, Francia

Markus Meckel, ex ministro degli Esteri e Membro del Bundestag, ex Vice-Presidente dell’Assemblea Parlamentare della NATO, Germania

Marc-Emmanuel Mélon, professore emerito, Facoltà di filosofia e lettere, Università di Liegi, Belgio

Olaf Mertelsmann, professore di storia dell’Europa orientale, Università di Tartu, Estonia

Hans Petter Midttun, nonresident fellow presso il Centre for Defence Strategies, ex addetto alla difesa norvegese in Ucraina

Oksana Mikheieva, prof.ssa di sociologia presso l’Università cattolica ucraina

Nona Mikhelidze, senior fellow, Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma

Maksimas Milta, associate expert, Eastern Europe Studies Center, Lituania

Yevhenii Monastyrskyi, storico, sociologo, fellow presso il Democracy Study Center (Kiev), Ucraina

Eleonora Mongelli, vicepresidente FIDU, Federazione Italiana Diritti Umani, Italia

Liliya Morska, prof.ssa di lingue straniere, Institute of Education, Università di Rzeszow, Polonia

Michael Moser, professore di linguistica slava, Università di Vienna

Oleksandra Moskalenko, visiting professor, London School of Economics and Political Science, U.K.

Violeta Moskalu, presidente-fondatrice de Global Ukraine, Francia

Jean-Luc Mouget, professore universitario, Université du Maine, Le Mans, Francia

Wolfgang Mueller, professore di Scienze politiche, Dipartimento di governo, Università di Vienna, Austria

Reinhard Müller, professore di Antico Testamento, Università di Gottinga, Germania

Ivan Myhul, professore di economia politica, Università libera ucraina, Monaco, Germania

Dariia Mykhailyshyna, economista senior, Center for Economic Strategy (CES), Kiev, Ucraina

Jaroslav Nad, ex ministro della Difesa, Slovacchia

Anna Nagurney, prof.ssa, cattedra Eugene M. Isenberg in studi integrativi, Università del Massachusetts Amherst, USA

Véronique Nahoum-Grappe, ricercatrice in scienze sociali, Parigi, Francia

Boris Najman, professore associato e ricercatore in economia presso l’Università Paris East Créteil, Francia

Dietmar Neutatz, professore di storia dell’Europa orientale, Università di Friburgo, Germania

Francesco Nicoli, professore associato di economia politica, Politecnico di Torino e Università di Gent, Italia/Belgio

Olevs Nikers, presidente della Baltic Security Foundation, USA

James Nixey, direttore, programmi Russia-Eurasia ed Europa, Chatham House, Londra, Regno Unito

Bohdan Novosyadlyj, professore, direttore di Astronomical Osservatorio dell’Università nazionale Ivan Franko di Leopoli, Ucraina

Alexis Nuselovici, professore di letteratura generale e comparata, Università di Aix-Marseille, Francia

Dorthe Nyemann, prof.ssa associata di relazioni internazionali, Royal Danish Defence College, Institute For Strategy, Danimarca

John O’Brennan, professore Jean Monnet di integrazione europea, Maynooth University, Irlanda

Lee Ohanian, professore di economia, University of California Los Angeles (UCLA), USA

Craig Oliphant, consigliere senior, Foreign Policy Centre, Londra, Regno Unito

Anders Olofsgård, vicedirettore, Stockholm Institute of Transition Economics, Svezia

Ho Ong Thong, scrittore, sopravvissuto ai campi di rieducazione dei Khmer rossi, Cambogia/Belgio

Margus Ott, ricercatore, Tallinn University, Estonia

Oxana Pachlovska, prof.ssa, lingua ucraina, linguistica e letteratura, fondamenti dell’intercultura slava, Università di Roma “La Sapienza”, Italia

Doris Pack, presidente di EPP Women, presidente del Robert Schuman Institute, ex membro del Parlamento europeo e del Bundestag

Olena Palko, prof.ssa di storia, University of Basel, Svizzera

Carmelo Palma, giornalista, direttore di Strade-on-line, Italia

Aleksandra Panyutina, ricercatrice della School of Zoology, Tel Aviv University, Israele

Filipe Papança, professore presso l’Accademia militare (Amadora), Portogallo

Taline Papazian, prof.ssa associata di scienze politiche e relazioni internazionali, Sciences Po, Francia

Lyudmila Parts, prof.ssa di lingue, letterature e culture, McGill University, Canada

Tetiana Pechonchyk, responsabile del consiglio di amministrazione, Human Rights Center ZMINA, Ucraina

Harry Pei, professore ospite di economia, Northwestern University, USA

Anne-Marie Pelletier, prof.ssa universitaria emerita, teologa, Parigi, Francia

Marco Perduca, ex senatore, Italia

Ernst Pernicka, professore di archeometria, Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Tübingen, Germania

Tomas Petricek, ex ministro degli Affari esteri, Senior non-resident fellow presso l’Institute of International Relations, Praga, Repubblica Ceca

Yohanan Petrovsky-Shtern, professore di storia, Northwestern University, Harvard Ukrainian Research Institute Associate, U.S.A.

Dietrich Pfeiffer, MD, professore emerito di medicina interna presso l’Università di Lipsia, Germania

Eric Picard, psichiatra infantile, direttore, Association for the Memory of the Shoah, Belgio

Jan Pieklo, ambasciatore polacco in Ucraina (2016-2019)

Olga Pindyuk, economista, Vienna Institute for International Economic Studies, Austria

Nicoletta Pirozzi, responsabile del programma sull’Unione europea e responsabile delle relazioni istituzionali, Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia

Katarzyna Pisarska, presidente del Warsaw Security Forum, presidente del Consiglio della Fondazione Casimir Pulaski, Polonia

Sylvie Plane, prof.ssa emerita, Università della Sorbona, Francia

Susanne Pocai, autrice, membro dello staff della Facoltà di Scienze della Vita, Humboldt-Universität zu Berlin, Germania

Anatoly Podolsky, storico, Direttore del Centro Ucraino per gli Studi sull’Olocausto, Kiev, Ucraina

Andrzej Podraza, professore, Scienze Politiche, direttore del Dipartimento di Relazioni Internazionali e Sicurezza, Università Cattolica di Lublino, Polonia

Alla Poedie, avvocatessa, analista geopolitico, editorialista, Ucraina/Francia

Alain Policar, politologo, ricercatore associato presso Cevipof (Sciences Po), Francia

Vesselin Popovski, direttore esecutivo fondatore, Centre for the Study of United Nations

vice dean (Institution Building), Jindal Global Law School

Elena Poptodorova, vicepresidente dell’Atlantic Club of Bulgaria, ex ambasciatrice negli USA, ex membro del parlamento bulgaro

Piotr Porayski-Pomsta, autore, traduttore, Francia

Volodymyr Poselskyy, presidente della ONG Ucraina in Europa, storico, docente Presidente della ONG Ucraina in Europa, docente presso INALCO, Francia

Bohdan Prots, professore associato, National Academy of Sciences of Ukraine, Leopoli, Ucraina

Yana Prymachenko, ricercatrice senior, Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences, Ucraina

Maria Pryshlak, rettore, Ukrainian Free University, Monaco di Baviera

Wojciech Przybylski, caporedattore Visegrad Insight — Res Publica Foundation, Polonia

Daniel P. Puls, presidente e CEO PASS global agency, USA

Paolo Puppa, professore (in pensione), Università di Venezia, drammaturgo e scrittore accademico, Italia

Yulia Pushkar, prof.ssa di fisica, Dipartimento di fisica e astronomia, Purdue University, USA

Laura Quercioli Mincer, prof.ssa di letteratura polacca, Università di Genova, Italia

Manfred Quiring, autore ed ex corrispondente dalla Russia per “Berliner Zeitung”, “Die Welt” e “Zürcher Sonntagszeitung”, Germania

Eva Quistorp, teologa, politologa e scrittrice, ex membro del Parlamento europeo, Germania

Alain Rabatel, professore emerito di scienze linguistiche, Università Claude-Bernard – Lione1, Francia

Lukasz Rachel, professore associato, Dipartimento di economia, University College London (UCL), Regno Unito

Utz Rachowski, scrittore, ex prigioniero politico nella Germania dell’Est, consulente per le vittime del regime della DDR, Germania

Waleria Radziejowska-Hahn, membro del comitato consultivo del programma del Lew Kopelew Forum, Colonia, Germania

Pierre Raiman, storico, co-fondatore dell’associazione « Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! », Francia

Matthew Redhead, senior associate fellow, Centre for Finance and Security (CFS), Russia

Adam Reichardt, caporedattore, New Eastern Europe, Polonia

Iwona Reichardt, membro del consiglio, Jan Nowak Jeziorański College of Eastern Europe (KEW), Cracovia, Polonia

Julian Reif, professore associato di finanza ed economia, University of Illinois, USA

Marie-Pierre Rey, storica e politologa, prof.ssa emerita di storia russa e sovietica, University Paris I Panthéon Sorbonne, Francia

Roberto Ricciuti, professore associato di politica economica, University of Verona, Italia

Janisset Rivero, scrittrice cubana e attivista per i diritti umani, USA

Hugh Roberts, professore, direttore di ricerca e impatto per il dipartimento di lingue, culture e studi visivi, Exeter University, Regno Unito

Christian Rocca, direttore editoriale di Linkiesta, Milano, Italia

Alti Rodal, co-direttore, Ukrainian Jewish Encounter (UJE), professore di storia ebraica, Canada

Jacob Rogozinski, professore emerito di filosofia, Università di Strasburgo, Francia

Malte Rolf, professore di storia dell’Europa orientale, Università Carl von Ossietzky di Oldenburg, Germania

Sylvie Rollet, prof.ssa emerita, presidente dell’associazione “Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!”, Francia

Robert Romanchuk, professore associato di slavistica presso il Dipartimento di lingue e linguistica moderne, Florida State University, USA

Krystyna Roza Jaworska, prof.ssa di lingua e letteratura polacca, Università di Torino, Italia

Malkhaz Saldadze, professore associato, Ilia State University, Georgia

Marie-Claude San Juan, autore e editorialista, Francia

Andrei Sannikov, presidente della European Belarus Foundation, ex viceministro degli esteri, ex prigioniero di coscienza, Bielorussia

Karol Sauerland, professore emerito di filosofia e letteratura comparata, Università di Varsavia, Polonia

Sebastian Schäffer, politologo, autore, direttore generale dell’Istituto per la regione del Danubio e l’Europa centrale, Vienna, Austria

Anselm Schmidt, ricercatore junior e consulente per le sovvenzioni, Università di Tartu, Estonia

Benjamin L. Schmitt, ricercatore senior, Università della Pennsylvania; Associate, Harvard-Ukrainian Research Institute, Harvard University, USA

Dominique Schnapper, direttore degli studi, EHESS, Membro onorario del Consiglio costituzionale, Francia

Anna Schor-Tschudnowskaja, ricercatrice, Sigmund Freud University di Vienna, Austria

Manfred Schruba, professore associato, Studi in mediazione linguistica e comunicazione interculturale, Università degli studi di Milano Statale, Italia

Jonathan Schulz, professore presso la George Mason University, USA

Dirk Schumann, professore, Cattedra di storia moderna e contemporanea, Università di Gottinga, Germania

Steven Seegel, professore di studi slavi ed eurasiatici, Università del Texas ad Austin, USA

Nataliia Shapoval, vicepresidente per la ricerca politica e Direttore del Centro di eccellenza negli appalti, Kyiv School of Economics, Ucraina

Yuri Shapoval, professore, capo del Dipartimento di studi etno-politici, Istituto di studi politici ed etnici, National Academy of Sciences, Ucraina

Oxana Shevel, prof.ssa associata di scienze politiche, Tufts University, USA

Tetyana Shlikhar, prof.ssa associata e direttrice degli studi universitari russi, University of Pittsburgh, USA

Branislav L. Slantchev, professore ordinario presso UC San Diego, USA

Olga Slivko, prof.ssa associata di sistemi informativi, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Paesi Bassi

Malgorzata Smorag-Goldberg, prof.ssa di studi polacchi presso il dipartimento di studi slavi della Sorbonne Université, Francia

Michael Sohlman, ex presidente dello Swedish Institute of International Affairs

Ilona Sologoub, redattrice di VoxUkraine, Ucraina

Andrew Sorokowski, storico e avvocato, ex ricercatore presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti

Reinier Speelman, traduttore, professore associato, Università di Utrecht, Paesi Bassi

Raphael Spina, storico, insegnante presso l’Accademia dell’aeronautica militare francese, Salon-de-Provence

Liliane Sprenger-Charolles, ricercatrice senior (emerita), Università di Aix Marseille (AMU), CNRS, Francia

Eugene Z. Stakhiv, PhD, professore, Johns Hopkins U. (in pensione), direttore (in pensione), US Army Corps of Engineers

Ivan Štefanec, ex membro del Parlamento europeo, presidente onorario di SME Europe, Slovacchia

Mitja Steinbacher, preside della Facoltà di giurisprudenza ed economia, Istituto cattolico, Slovenia

Nazar Stetsyk, professore associato, Dipartimento di teoria e filosofia del diritto, Università nazionale Ivan Franko di Leopoli, Ucraina

Ramona Strugariu, ex membro del Parlamento europeo, Romania

Kai Struve, ricercatore senior, Istituto storico, Università Ludwig-Maximilians, Monaco, Germania

Wally Struys, professore emerito, economista della difesa Royal Military Academy, Belgio

Raúl Suevos, colonnello (in pensione), ex direttore della comunicazione presso l’Eurocorps, ex comandante del battaglione multinazionale HQ dell’Eurocorps, Spagna

Martin Svárovský, ex membro del Parlamento, Konrad-Adenauer-Stiftung Fellow per la politica europea, Repubblica Ceca

Marcin Swiecicki, ex ministro delle relazioni economiche estere ed ex sindaco di Varsavia, Polonia

Péter Szigetvári, professore associato, Università Eötvös Loránd, Budapest, Ungheria

Marta Szpala, senior fellow presso OSW – Centre for Eastern Studies, Polonia

Charles Tannock, senior associate fellow, Globsec, ex membro del Parlamento europeo, Regno Unito

Pascal Taranto, professore, Università di Aix-Marseille, direttore del Granger Centre, Francia

Tatiana Tatarinova, prof.ssa, cattedra Fletcher Jones Endowed in biologia computazionale, Università di La Verne, Stati Uniti

Ian Colin Taylor, ex membro del Parlamento, Regno Unito

Ivan Tchalakov, professore di sociologia, Università di Plovdiv, Bulgaria, Fulbright research fellow, Georgia Institute of Technology, Stati Uniti

Denys Teps, professore, rettore dell’Accademia di giustizia di Bruxelles, Belgio

Nicolai Teufel, lecturer DAAD presso Ivan Franko National University of Lviv, Ucraina

Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Roma, Italia

Patrizia Tosini, prof.ssa di Storia dell’arte moderna, Università Roma Tre, Italia

Jean-Marc Trouille, professore, Jean Monnet Chair (UK), co-fondatore di AfriquEurope (Univ. Peloponnese, Grecia)

Bela Tsipuria, prof.ssa di Letteratura comparata presso l’Ilia State University, Georgia

Veli-Pekka Tynkkynen, professore di studi ambientali russi, Università di Helsinki, Finlandia

Frank Umbach, responsabile della ricerca presso l’European Cluster for Climate, Energy and Resource Security, Università di Bonn, Germania

Andreas Umland, analista, Stockholm Centre for Eastern European Studies presso lo Swedish Institute of International Affairs

Mathieu Van Vyve, professore di ricerca operativa, UCLouvain, Belgio

Olivier Védrine, professore, giornalista, membro del consiglio dell’associazione Jean Monnet, Francia

Gianni Vernetti, ex senatore, ex sottosegretario agli Affari esteri, Italia

Fabrice Viale, docente senior, Università di La Réunion, Dipartimento di attività fisica e scienze dello sport, Francia

Lynne Viola, prof.ssa universitaria di storia, Univ. di Toronto

Guido Vitiello, scrittore, editorialista, professore associato di Cinema e cultura visiva presso l’Università La Sapienza, Roma, Italia

Bohdan Vitvitsky, presidente, Ukrainian Studies Fund, Inc. USA

Polina Vlasenko, ricercatrice post-dottorato, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, Regno Unito

Barbara von Ow-Fpeytag, giornalista, esperta di società civile in Europa orientale, Caucaso meridionale e Asia centrale, Germania

Hartwig von Schubert, teologo, docente presso l’Università di Amburgo, Germania

Hans-Joachim Voth, professore di Economia, Università di Zurigo, Svizzera

John Vsetecka, professore associato di Storia, Nova Southeastern University, USA

Ricarda Vulpius, prof.ssa di Storia dell’Europa orientale, Università di Münster

Natalia Vysotska, prof.ssa di Letteratura europea e americana, Università linguistica nazionale di Kiev, Ucraina

Izabela Wagner, prof.ssa di Antropologia e Sociologia delle migrazioni, Università della città di Parigi, Francia

Lucan Way, professore di scienze politiche, Università di Toronto, Canada

Marcus Welsch, regista, giornalista OSINT e dati, Germania

Anna Veronika Wendland, ricercatrice, Herder Institute for historical research on East Central Europe / Leibniz Association, Marburg, Germania

Sarah Whitmore, prof.ssa, Oxford Brookes University, Regno Unito

Johannes Wienand, professore di storia greca e romana, Technische Universität Braunschweig, Germania

Bernd Wieser, professore, Karl Franzens University of Graz, Austria

Thomas Wilke, professore di economia, Università di Wismar, Germania

Sophia Wilson, professore associato di scienze politiche, Southern Illinois University Edwardsville, presidente, American Association for Political Science, USA

Martina Winkler, prof.ssa di storia russa ed est europea, Christian-Albrechts-University, Kiel, Germania

Sergej Winter, ornitologo, Francoforte sul Meno, Germania

George Woloshyn, ex direttore associato della FEMA (Federal Emergency Management Agency), USA

Gereon Wolters, professore di filosofia, Università di Costanza, Germania

Patrick Worms, presidente, International Union of Agroforestry, Belgio

Susann Worschech, ricercatrice senior di sociologia politica dell’Europa orientale, coordinatrice scientifica del Competence Network Interdisciplinary Ukrainian Studies Frankfurt (Oder) – Berlino, Germania

Mykola Yakovyna, artista, ex membro del Parlamento ucraino, presidente onorario del Comitato nazionale ucraino dell’ICOMOS

Serhy Yekelchyk, professore di Storia e Studi Slavi, University of Victoria, Canada

Yuliya Yurchuk, prof.ssa associata, Södertörn University, Svezia

Oleksandr Zabirko, ricercatore associato, Dipartimento di Studi Slavi, University of Regensburg, Germania

Andy Zapechelnyuk, professore di Economia, University of Edinburgh, Regno Unito

Yves Charles Zarka, professore Emerito, Direttore della rivista Cités, Professore di Filosofia, Université Paris Descartes, Francia

Paul Zawadzki, docente di Scienze Politiche presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia

Mikhail Zhukovsky, ricercatore, Institute Experimental Endocrinology and Oncology “Gaetano Salvatore” (IEOS), Consiglio Nazionale delle Ricerche d’Italia (CNR), Napoli, Italia

Miroslav Žiak, ex membro del Parlamento, Slovacchia

Anna C. Zielinska, prof.ssa associata di Filosofia, University of Lorraine, Francia

Joseph Zissels, co-presidente dell’Associazione delle organizzazioni e comunità ebraiche dell’Ucraina, vice-presidente del Congresso ebraico mondiale

Othar Zourabichvili, presidente dell’Associazione georgiana in Francia

Przemysław Żurawski vel Grajewski, professore, Facoltà di studi internazionali e politici, Università di Lodz, Polonia