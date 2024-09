Venti anni fa Antonella Imborgia inizia in Sicilia, la sua terra, un percorso nel mondo del vino che dopo la laurea la porta a fare diverse esperienze in Italia e non solo, lavorando per aziende come Castello Banfi, Mandrarossa, Bellavista e Donnafugata. Appassionata di bollicine e instancabile viaggiatrice, dal 2020 è responsabile marketing & comunicazione di Le Tenute del Leone Alato.

Qual è la tua zona del vino del cuore?

Una delle mie zone del vino del cuore è un posto un po’ sperduto e selvaggio: Pantelleria

Perché proprio questa?

È stato un colpo di fulmine.

Quando sei stata lì la prima volta, cosa hai pensato?

Che fosse un posto magico. I colori forti e in contrasto: il blu del mare, il verde della macchia mediterranea, il nero del suolo vulcanico e i cieli più stellati che abbia mai visto mi hanno fatto pensare che sarei tornata in quest’isola ancora tante volte, perché lì sono felice.

Quali sono i vitigni che ami di più in questa zona e perché?

Lo Zibibbo o Moscato di Alessandria che è la varietà principale dell’isola, perché sia nella sua versione secca che in quella passita è affascinante e versatile e restituisce al gusto le mille atmosfere che si respirano in quel luogo.

Puoi indicarci cinque posti (cantine, ristoranti, locali, enoteche, strade e altri luoghi) che non possiamo perdere visitando questa zona?

Il ristorante L’Officina nella Piana di Ghirlanda, il Sesiventi per un aperitivo al tramonto unico sui tetti dei dammusi, la Nicchia, e per i vini le Cantine De Bartoli e Coste Ghirlanda.