La stretta sul codice della strada, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, ha senza dubbio creato allarmismi in merito alla guida sotto gli effetti di alcolici, e questo ha avuto e continua ad avere un impatto importante sulla possibilità di godersi una buona bottiglia di vino al ristorante. In realtà il limite non è stato modificato, rimane sempre 0,5 grammi per litro per chi ha la patente da tempo, mentre diventa zero per i neopatentati. Quello che cambia è l’inasprimento delle sanzioni per chi questo limita lo supera.

Quando infatti viene superato lo 0,5 g/l e il tasso alcolemico è compreso entro 0,8 g/l, si incorre in una sanzione amministrativa dai 543 ai 2.170 euro, con patente sospesa da tre a sei mesi e decurtazione di dieci punti. La situazione peggiora se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l fino ad arrivare a 1,5 g/l. In questo caso le sanzioni vanno da 800 a 3.200 euro, è previsto l’arresto fino a sei mesi con la sospensione della patente da sei mesi a un anno, mentre i punti decurtati restano invariati. Una soglia, quella degli 0,8 g/l, che, se superata, prevedrà l’installazione obbligatoria dell’alcolock, un dispositivo capace di rilevare il tasso alcolico di chi si mette alla guida prima di accendere la macchina. Soffiando in questo strumento, se il guidatore non è “pulito”, il motore non si accenderà.

Si capisce quindi come queste nuove norme mettano in allarme i ristoratori e i gestori di locali in genere: il rischio è che il consumo di bevande alcoliche e di vino scenda drasticamente. Buona norma rimane sempre quella di bere bene e poco, di accompagnare il calice di vino con del cibo, di aspettare un po’ di tempo prima di rimettersi alla guida e nel frattempo bere molta acqua. O trovare qualcuno che quella sera si “sacrifichi” non consumando alcolici, per poter riaccompagnare tutti.

Per non rinunciare tuttavia a una buona bottiglia di vino, l’alternativa potrebbe essere quella di comprarla e degustarla tranquillamente a casa, ordinando un delivery dal vostro ristorante preferito o davanti al vostro piatto del cuore cucinato con tanto amore, senza alcun rischio. In questo caso potrete scegliere tra varie piattaforme online che vi aiutino a scegliere il vino più adatto per la vostra occasione speciale, o a provare qualcosa di mai assaggiato, guidandovi alla scoperta di piccole cantine o di nuove zone vitivinicole o semplicemente indicandovi quali sono le bottiglie più apprezzate di sempre. Tra le tante realtà presenti sul mercato, vogliamo proporvene tre, che ci sono piaciute per affidabilità, cura nella selezione delle etichette e per l’attenzione che dedicano a ogni cliente.

Monopole, di Noemi Sala e Carlo Maldotti, è un sito di e-commerce che rispecchia fedelmente l’anima di chi lo ha creato. Noemi e Carlo sono due grandissimi appassionati di vino, entrambi ristoratori e sommelier che hanno dato vita a una cantina virtuale in cui poter scegliere tra numerose etichette provenienti da ogni parte del mondo, con una predilezione per le produzioni di nicchia e per una ricerca trasversale di vini icona, come lo sono il Pinot Nero e lo Chardonnay. Tra le chicche, box preconfezionate, con il meglio di zone del mondo particolarmente vocate, bottiglie per un fine pasto molto dolce provenienti da diverse regioni d’Italia ma anche da Francia e Spagna, una selezione di etichette che si apprezzano meglio a tavola, in abbinamento ai piatti preferiti, o quelle da acquistare e poi dimenticare in cantina per alcuni anni. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

The Wine Gamblers Room è la piattaforma per la vendita online di vini e spirits di Luca Moser, laureato in enologia ed economia e commercio (e che a giorni diventerà papà per la prima volta!). L’idea è nata dopo aver organizzato per anni cene in ristoranti importanti dove le bottiglie erano portate proprio da lui. Di qui la richiesta di molti clienti e amici di avere bottiglie particolari per occasioni importanti, ma anche per serate tra amici. La decisione di aprire una piattaforma online è stata l’epilogo naturale: sul sito infatti troverete non una selezione delle bottiglie più conosciute o più richieste sul mercato, ma quelle che più piacciono a Luca. Tra queste, diversi rossi di Toscana e Piemonte, ma anche le sue amatissime bollicine francesi di produttori meno conosciuti.

Tra i tanti servizi offerti sul sito, anche l’organizzazione di una cena a domicilio grazie alla collaborazione con la home chef Elena Vian e la possibilità di scegliere gli abbinamenti più intriganti per le portate o, se non si è all’altezza, di richiedere una consulenza a un team di esperti che saprà indicarvi la bottiglia giusta per l’occasione. Non ultimo, anche la possibilità di stoccare il proprio tesoretto di vini, per chi non ha spazio o non sa come conservarli, che all’occorrenza viene spedito a domicilio.

Due in particolare le chicche che troverete sul sito, un Furletti Riserva Trento Doc in edizione limitata di duemila bottiglie, e lo champagne di Aurore e Florian Laval. Infine, per chi voglia approfondire la propria conoscenza in ambito vini, un abbonamento mensile con tre fasce di prezzo per poter avere a casa propria un cofanetto con le ultime bottiglie selezionate da Luca, o le etichette più significative.

Tre calici di Erik Franzoi è un sito che raccoglie il meglio della produzione italiana e anche straniera, con un particolare focus sugli Champagne e in generale sulle grandi etichette di tutto il mondo. Su questo sito troverete bottiglie di grandi annate, verticali di vini icona, unicum per palati espertissimi (e per portafogli larghissimi), etichette di Bordeaux di metà Novecento da collezione, oltre a pacchetti “esperienza” per scoprire alcune chicche enologiche. Una vera e propria antologia di ciò che di meglio è stato fatto in questo ambito, con prezzi adeguati alla tipologia di prodotto.

Per chi poi si volesse mettere in gioco e accrescere le proprie competenze, è possibile partecipare a serate di degustazioni guidate, in cui sarà possibile indagare ogni sfumatura possibile di un vitigno in annate differenti o carpire le differenze tra un calice di spumante e uno di champagne. Sempre con grande competenza e professionalità. Non vi resta che provare.