La notizia della tragica morte sul lavoro di Lorenzo Parelli, un 18enne al suo ultimo giorno di stage di alternanza scuola-lavoro, ha spinto i consueti nomi del mondo culturale e giornalistico, quelli che in genere non approfondiscono ma sanno sempre puntare l’indice contro i propri nemici politici a prescindere, a chiedere addirittura l’abrogazione del programma di alternanza.

Un po’ come se, dinanzi alla morte di uno studente nel percorso casa-scuola, si chiedesse la chiusura delle scuole.

Come aggravante, va ricordato che Lorenzo Parelli era uno studente al quarto anno nel settore della meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine, un indirizzo di studi che prevede meccanismi di alternanza scuola-lavoro sin dalla loro fondazione nel 1962 (legge 1859 del 31 dicembre 1962, che sanciva la nascita della scuola media unica e la fine delle scuole di avviamento al lavoro instaurate dalla Riforma Gentile del 1923).

Tuttavia, i tomasomontanari e i salvatorecannavò che hanno subito twittato contro esponenti politici odierni attribuendo loro responsabilità sull’alternanza scuola-lavoro, ignorano che negli istituti professionali una qualche forma di alternanza esista dal lontano 1962. L’operazione di sciacallaggio è stata particolarmente infelice.



Mi pare dunque utile riproporre oggi, aggiornandolo, un mio vecchio articolo apparso su l’Espresso del 16 aprile 2018 su un esempio di successo di alternanza scuola-lavoro, per illustrare come la si dovrebbe organizzare e cosa dovrebbe produrre.

Un vecchio articolo del 2018 torna utile

“Mandate i liceali a lavare i cessi al McDonald’s”: è una delle più eleganti opposizioni mosse contro l’alternanza scuola-lavoro, parte della riforma della scuola, anche accusata di “sfruttamento del lavoro minorile”. Il vecchio Confucio aveva ragione: “Quando fai qualcosa, sappi che avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario, e la stragrande maggioranza di quelli che non volevano fare niente.”

L’alternanza scuola-lavoro non fa eccezione. Premesso che ogni riforma è sempre migliorabile, occorre vedere se la direzione almeno è giusta o no. Il punto di partenza è in un dato doloroso: l‘Italia è la seconda nazione europea per numero di giovani non al lavoro e non in formazione (NEET) tra i 25 e i 29 anni. La transizione scuola-lavoro è uno dei problemi del Paese, a cui l’aS-L ha cercato di porre rimedio.

La genesi dell’Alternanza è nel movimento della Pantera

La genesi del progetto a mio parere giace in quelle proteste del movimento studentesco degli anni ’90, in epoca post-Pantera: allora gli studenti protestavano perché non c’era collegamento fra mondo della scuola e mondo del lavoro. Gli studenti degli anni ’90 sono cresciuti e alcuni di loro hanno assunto responsabilità di governo nella scorsa legislatura, ed ecco qui che dentro la riforma della scuola è comparsa questa idea dell’aS-L che, come recita il sito del MIUR: “è un’esperienza formativa che unisce sapere a saper fare,orienta le aspirazioni dei giovani e apre la didattica al mondo esterno“.

Quando si passò da Alternanza a PCTO, riducendo il monte-ore

Fuor di retorica, si tratta di un numero cospicuo di ore da svolgere (anche non di mattina, e perfino durante l’estate) negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore in progetti di collaborazione fra Scuola e realtà del mondo del lavoro (aziende di ogni settore), della cultura (musei, giornali), del terzo settore (associazioni). Nel 2018 erano 200 ore per i licei (che potevano scendere a 150) e ben 400 per gli istituti professionali e tecnici. La legge di Bilancio per il 2019, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha cambiato il nome dell’Alternanza, ora chiamata PCTO (Percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi) e ne ha rimodulato il monte ore: 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei.

L’importanza delle competenze trasversali

Spiega il sito del Ministero dell’Istruzione: “Questo modo di intendere le esperienze comporta un capovolgimento delle tradizionali modalità di insegnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze trasversali così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di un progetto concordato per la soluzione di un problema, e di impresa formativa simulata, ossia nello sviluppo di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, naturalmente con l’apporto fondamentale del territorio”.

In seguito alla pandemia di Covid, che ha reso impossibile nel 70% dei casi di ultimare gli stage in presenza, il governo ha poi introdotto la possibilità di svolgere i PCTO anche in chiave digitale.

Cosa si deve fare in un PCTO: la carta dei diritti e dei doveri

Va subito detto che i PCTO per i licei non sono messi in discussione: professionali e tecnici sono da sempre indirizzi più orientati al trovarsi un lavoro dopo il diploma, e infatti già prima della 107 offrivano ore di tirocinio professionale per i loro studenti, considerate preziose. Sul coinvolgimento dei liceali c’è invece qualche perplessità. Un liceale che fosse utilizzato solo per lavare i cessi del McDonald’s della sua città durante le ore di PCTO sarebbe un’infrazione delle regole e dello spirito del progetto ministeriale. Un liceale che studiasse in un McDonald’s la catena del freddo, l’organizzazione gerarchica del lavoro, il rapporto col cliente, starebbe invece svolgendo una congrua attività di PCTO, per capirci.

I PCTO hanno infatti una loro costituzione, vale a dire una “Carta dei diritti e dei doveri per studenti e imprese“, decisa agli Stati generali dell’alternanza (si sarà tenuta nella sala della Pallacorda?) che serve come bussola etica e deontologica in un campo nuovo per tutti.

Il caso dell’istituto di Magliano Sabina

A noi qui, più dei massimi sistemi teorici, interessa invece analizzare un caso-studio, quello di un liceo scientifico di campagna, e precisamente il Liceo “Mario Tagliacozzo” di Magliano Sabina, nel reatino.

La scelta è caduta su questo liceo per vari motivi: si esce dal guardare l’ombelico dei consueti licei scicchettosi del centro di Roma o Milano, si va nel cuore della provincia italiana in una realtà ai limiti del campestre; infine, si tratta di un Istituto Omnicomprensivo, il “Sandro Pertini” presieduto (nel 2018) dalla DS Maria Desideri, che ospita fra l’altro un Istituto alberghiero aperto appena nel 2015 e già in successo verticale quanto a iscrizioni e attività, quindi torna utile per fare un parallelo fra scuole di indirizzo differente.

Qui, sulla valle del Tevere, ho l’impressione di aver scovato un esempio nazionale di come si possa fare, molto e bene con molto poco. Tutto sta nel trovare dei professionisti (non solo i docenti, ma soprattutto i docenti) che siano disposti a prendersi a cuore il loro compito e a svolgerlo al meglio. Sì, perché la Legge 107/2015 punta moltissimo sulla responsabilizzazione dei vari attori protagonisti della scuola. E la buona riuscita dei PCTO dipende interamente dalla bravura e alla serietà del singolo docente che decide di diventare il referente del progetto in questione.

Magliano: PCTO di vario e differente genere

Nel caso di Magliano, i PCTO hanno toccato situazioni differenti e molto diversificate fra loro. Questa è già una prima medaglia: i PCTO non sono immaginati come un’attività che esponga gli studenti a un progetto unico, ma anzi, deve dar loro l’opportunità di conoscere il mondo del lavoro, dell’impresa e delle associazioni locali studiando settori diversi e situazioni differenti. A Magliano gli studenti del liceo si sono impegnati, fino al 2018, in tre settori ben diversi: una sinergia con il locale Centro anziani, la simulazione di un’azienda con tanto di creazione finale di un vero prodotto, e il progetto Grimaldi Educa della Grimaldi Lines, la compagnia di grandi navi, che ha avuto l’intuizione di utilizzare le lunghe ore di crociera delle visite di istruzione scolastica per organizzare attività di PCTO.

La creazione di un’azienda virtuale no-profit nel liceo

Ecco dunque che, come riporta il prof. Moreno Concezzi, responsabile per l’alternanza del nostro piccolo liceo, “Fra i diversi progetti messi in campo, abbiamo simulato la creazione di un’azienda all’interno della scuola, facendo vivere ai ragazzi tutte le attività vere e proprie di questo contesto, fino all’arrivare alla ideazione e realizzazione di un prodotto poi venduto. Questa è stata l’attività che più ha avuto riscontro, organizzata con la JA, Junior Achievement Italia, (la più vasta organizzazione no-profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, ndr).”

Il ruolo di Junior Achievement Italia

Su questo Emanuele Morciano, Program Manager territoriale del Programma Impresa in azione di JA, puntualizza con passione: “la definizione di ‘impresa simulata’ in realtà ci sta stretta perché con noi i ragazzi non simulano un bel niente, bensì passano a realizzare un prodotto o un servizio nel mondo reale e alla fine procedono alla liquidazione dell’impresa creata. Quindi c’è un confronto reale col mercato sia in fase di produzione che quando si vende il prodotto ai clienti.” Oltretutto, e dettaglio non da poco, nel reatino JA Italia fornisce la sua supervisione alle scuole a titolo gratuito, grazie al supporto offerto dalla Fondazione Varrone della Cassa di Risparmio di Rieti.

I liceali maglianesi producono un sapone ecologico

Cosa producono dunque i liceali di Magliano? Morciano spiega: “Un kit igienico, un sapone ecologico che rappresenta le essenze del territorio della Sabina. Questo prodotto è realizzato tramite la scuola e un dream coach, una figura funzionale che sostiene volontariamente la mini-impresa per un tempo di circa 10 ore. Grazie a questa esperienza di volontariato aziendale, le persone che vengono dal mondo dell’impresa possono trasferire ai ragazzi le loro conoscenze imprenditoriali. A Magliano i ragazzi vengono seguiti da un bravissimo tutor, Francesco Tomei, un’area manager di Lucart Group (azienda che crea imballaggi di carta di qualità, ndr), che sta trasferendo loro competenze trasversali e sta mettendo a disposizione un supporto di network.”

Una volta appreso l’abc della cultura d’impresa e creato il sapone, con tanto di emissione di azioni della loro micro-impresa, gli studenti immettono il loro kit igienico sul mercato appoggiandosi alla rete distributiva locale. A questo punto partecipano a quello che per Morciano è il fiore all’occhiello di JA, una gara di studenti-imprenditori: “si va a eleggere un’impresa vincitrice in ogni zona del territorio, la si confronta con i pari-età degli altri territori a livello nazionale e il percorso si conclude con una competizione europea che elegge la migliore impresa a livello europeo.”

Nonni e nipoti insieme: la collaborazione fra Liceo e Centro Anziani

Grande soddisfazione, sia degli studenti che dei responsabili del Centro Anziani, per il progetto “Nonni e nipoti insieme“, come spiega l’altra referente del liceo per i PCTO la prof. Patrizia Guerra: “In una parte delle ore i ragazzi hanno alfabetizzato a livello informatico gli anziani e in una seconda parte gli anziani hanno trasmesso delle conoscenze ai ragazzi, sia a livello giuridico che burocratico, ma anche sugli aspetti sociali e ludici, per esempio l’importanza che ha la creazione di un centro anziani su una comunità.”

Anche qui, un successo: “L’anno scorso”, continua la prof. Guerra, “si sono previste 20 ore in totale col Centro anziani. Quest’anno il centro ci ha chiesto di aumentare a 36-40 ore.” Lo scopo è anche quello di consentire ai ragazzi di organizzare una associazione giovanile, che a Magliano ancora non c’è, stabilire una comunicazione fra le generazioni e trasmettere ai ragazzi le regole di un gioco tradizionale e antico come quello delle bocce. Gli studenti hanno anche creato una presentazione PowerPoint per riassumere il senso del loro impegno.

L’istituto alberghiero e la Grimaldi Lines

La terza parte dei PCTO del liceo e dell’alberghiero di Magliano è stata quindi coordinata con la Grimaldi Lines e la Planet Multimedia, e si è svolta durante il viaggio in nave verso Barcellona, dove i due istituti, assieme a una mezza dozzina di altre scuole, provenienti da tutta Italia. Parla del progetto Rita Macrì, project manager nazionale del progetto TravelGame, per Planet Multimedia: “Il Travel Game Work on Board da due anni occupa i ragazzi nel tempo della navigazione con dei corsi d’istruzione e delle attività pratiche. Gli studenti dell’alberghiero approfondiscono le attività tipiche dell’hotel management, gli istituti nautici vanno in plancia, gli istituti meccanici in sala macchine, e tutti gli altri approfondiscono temi trasversali che possono essere argomenti sul digitale, sulla sicurezza nei posti di lavoro, o ascoltano ospiti prestigiosi del giornalismo o dell’editoria.”

Una crociera formativa

Alla base di questo progetto c’è un protocollo d’intesa fra Grimaldi e MIUR, al quale le singole scuole possono aderire. Sembra in effetti l’uovo di Colombo: da un lato si consente alla Grimaldi di riempire le proprie navi in periodi di bassa o bassissima stagione, salvando posti di lavoro; dall’altro si intrattengono e istruiscono gli studenti durante un viaggio che può durare 24 ore, svolgendo così varie ore di quel monte di 200 ore del PCTO. La dottoressa Macrì fa cenno di sì con la testa: “Tutte le scuole a bordo si vedono riconosciute un numero minimo di 20 ore. Alcune scuole che hanno un indirizzo particolarmente congeniale con la crociera possono vedersene riconosciute fino a 40.”

Che l’idea sia buona lo potrei testimoniare io stesso, avendo preso parte a una di queste crociere con i ragazzi di Magliano. Ma più di me parlano i numeri, che Macrì sciorina fiera: “Si è partiti sette anni fa con 98 alunni. Poi l’anno dopo 1200, poi l’anno dopo 4000. Poi 7000, e ora da due anni siamo a livello di 14.000 studenti trasportati su 14 navi nel periodo di marzo e aprile, quello tipico delle gite scolastiche.”

La differenza fra un PCTO ben organizzato e uno no

E’ chiaro che i PCTO se fossero fatti così in tutte le scuole, avrebbero ben poche contestazioni. Il problema sorge quando i responsabili del progetto non credono nella sua utilità e magari la vogliono proprio boicottare. Allora il rischio di trovarsi i liceali davanti a uno schermo di PC a far finta di imparare la cultura d’azienda con un corsetto online scamuffo purtroppo c’è. Questo genere di polemiche non interessano la prof. Guerra: “I PCTO” chiosa la prof., “nascono come rapporto col mondo del lavoro. Per me non dovrebbe essere differenziata a seconda degli istituti, perché non è detto che chi poi fa il liceo classico non debba mettere su un’azienda, un domani.” Atteggiamento pragmatico e senza fronzoli: che sia questo il segreto per organizzare una buona alternanza scuola-lavoro?