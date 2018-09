Qualcuno ci salvi da Savona, dalle sue idee strampalate (e dal suo odio politico per Draghi)

Ora, soprassedendo al fatto che la Bce sia regolata da un board che è organismo collegiale, il quale solitamente sa cosa intende fare Draghi e che probabilmente la riforma che ha in mente Savona presuppone il suo via libera formale a ogni mossa futura dell'Eurotower per diritto divino, il ministro con questa uscita presta il fianco a qualcosa che travalica l'iconoclastia o l'eterodossia economica e sconfina direttamente nel clinico. Inteso come quadro. Savona è un po' come la madre del protagonista di Good bye, Lenin! e non lo sa. Con ogni probabilità (e speranza) si è appisolato prima del discorso del Whatever it takes di Mario Draghi e, svegliatosi da poco, nessuno al ministero o nel suo think tank sovranista ha avuto il coraggio di dirgli che nel frattempo il mondo è cambiato e - udite udite - la Bce ha addirittura dato vita al Quantitative Easing, monetizzando il debito!

E non solo sovrano, pure corporate, mortacci sua! Savona vive ancora nella sua Ddr monetaria e nessuno, forse giustamente, ha il cuore necessario per dirgli che, addirittura, senza gli acquisti di Mario Draghi, probabilmente lui allo scranno di ministro non sarebbe mai arrivato, perché avremmo la Troika insediata da almeno cinque anni abbondanti a Roma e solo parlare di "deficit variabile" potrebbe risultare passabile di violazione del codice penale. Ebbene sì, Draghi nel maggio del 2012 con ogni probabilità ha travalicato i suoi poteri statutari. Anzi, lo ha fatto con certezza. E Savona non è il solo a pensarlo, ancorché lui sia giunto con un pochino di ritardo alla brillante intuizione. Per anni e anni, questo è stato un mantra della Bundesbank e dell'allora ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble. Addirittura, al riguardo si è pronunciata la Corte costituzionale di Karlsruhe, talmente i tedeschi l'avevano presa bene.

Ora, fare i sovranisti anti-Ue e, soprattutto, gli anti-rigoristi con in odio il teutonico e ordoliberista surplus appare un po' inconciliabile con la perfetta coincidenza di pensiero con i falchi berlinesi rispetto al mandato della BCE, questo andrebbe ammesso. Ma quando non si sa come stanno le cose, perché giustamente gli affetti più cari vogliono preservarti da un trauma che potrebbe essere fatale, a volte capita di litigare con la logica. E perdere. Ma tranquilli, salvo disastri globali che ne richiedano la prosecuzione emergenziale (come spera quotidiamente nelle sue preghiere serali Giancarlo Giorgetti), il 31 dicembre insieme al 2018, terminerà anche il Qe, quindi a poco a poco si potrà ricominciare a parlare serenamente con il ministro Savona un po' di tutto, fino a dirgli magari anche la verità.



Salvo però evitare riferimenti troppo entusiasti a quella stagione straordinaria di acquisti obbligazionari a pioggia che evitò al nostro Paese di doverselo proprio vendere - a prezzo di saldo, oltretutto - il Colosseo. E non ai cinesi, probabilmente ai turchi. E che, soprattutto, permise a lui e alla sua allegra brigata sovranista di governare l'Italia, inviando perle di politeiain giro per l'Europa e chiedendo poi la testa di ambasciatori screanzati che, come si fa con le letterine di Babbo Natale dei figli che non si imbucano veramente, ha evitato di inoltrarla alla Commissione, più per decenza che per timore. Un po' come il figlio premuroso di Good bye, Lenin! che evitava di far vedere il telegiornale alla madre per non farle scoprire l'orrida verità della caduta del Muro.