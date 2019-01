Mimmo Lucano: “L’odio per i migranti? È solo la punta dell’iceberg di un Paese alla deriva”

«La disumanità sta prendendo il sopravvento e Salvini è solo la punta dell’iceberg di una società alla deriva. I sindaci ribelli rappresentano un sussulto d’orgoglio da parte di chi non vuole essere complice». Domenico Lucano non può farlo, ma se non fosse stato sospeso dal ruolo di primo cittadino di Riace di sicuro sarebbe stato dalla stessa parte di Leoluca Orlando, Luigi De Magistris, Giuseppe Falcomatà e tutti quelli che hanno deciso di non applicare il decreto sicurezza voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non può, ma di fatto il suo modo di amministrare Riace, città dell’accoglienza, rappresenta l’antitesi politica della strategia leghista, che vuole lo straniero come pericolo e non come risorsa. Una strategia oggi al potere, contro la quale, secondo Lucano - costretto al divieto di dimora per un’indagine della procura di Locri che lo accusa, tra le altre cose, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - «l’unica via è la ribellione».

Sindaco, cosa ci dobbiamo aspettare ora che il decreto sicurezza da lei tanto temuto è legge?

Non voglio risultare retorico o banale, ma che cosa ci possiamo aspettare? Era ben delineato questo processo che ci avrebbe portato a far sì che uno o tanti, in nome di una presunta legalità, mettessero l’odio e la disumanità al potere. Come dice adesso Salvini? il decreto è stato approvato anche dal presidente della Repubblica e che ci piaccia o no è legge. E che ci piaccia o no lui ha raggiunto il vertice del potere politico e mai, penso, nella storia repubblicana c’è stata una cosa così.

Così come?

Con quale disinvoltura viene ripreso mentre mangia, con quale spregio una persona che ha questo ruolo e sa che da una sua decisione dipende la vita delle persone più deboli fa propaganda sui social. È convinto che facendo del male alle persone, odiando, tuteli gli italiani. Come può dormire di notte una persona che dal 22 di dicembre non permette a donne e bambini, che hanno maggiori difficoltà a resistere al disagio, ma in generale a tutte le persone che sono su quella nave, di poter toccare la terraferma? Dove vuole portarli, in Libia, dove non si sa che fine faranno?

Quindi per lei il decreto è incostituzionale come sostengono alcuni suoi colleghi?

C’è una serie di reati che vengono commessi in nome della legalità. Non c’è rispetto dei diritti costituzionali, perché si reca un danno agli esseri umani. La nostra Costituzione è la cosa più bella del mondo, scritta anche col sangue, per tutelare il rispetto dei diritti umani. Ma si sta venendo meno a tanti principi, anche nel periodo natalizio, quando avrebbe dovuto prevalere maggiormente il sentimento umano.

Salvini per lei sarebbe l’unico responsabile?

È la disumanità che sta prendendo il sopravvento e lui è solo la punta dell’iceberg di una società alla deriva. Aveva ragione Pasolini: il totalitarismo perfettamente realizzato è quello della civiltà dei consumi, che ha ridotto le persone a pura materialità, a comportamenti coatti. Da qui si spiega perché ha tanto consenso. Ed è per questo che non ha remore a dire quelle cose.