Borsino Rifiuti, così il Comune vende la spazzatura e i cittadini risparmiano sulla Tari

Ci sono Comuni che vendono i rifiuti, anziché pagare per il loro smaltimento. E i cittadini risparmiano sulla Tari. Tutto grazie al progetto di una startup, Borsino Rifiuti, piattaforma online che facilita recupero e smaltimento dei materiali, vendendo la spazzatura alle società che la riciclano. E il ricavato è destinato ad abbassare la Tassa sui rifiuti. Succede già ad Aprilia (Latina), Lanuvio (Roma) e Cerignola (Foggia), per un totale di 130mila cittadini coinvolti. E altre nove convenzioni verranno attivate a breve tra Lazio e Calabria. Il risparmio è notevole: solo l’anno scorso, fino a ottobre 2018, il Comune di Aprilia ha guadagnato 20mila euro.

Il ciclo dei rifiuti viene rivoluzionato. Bisogna sapere che fin quando non arriva in un deposito, il rifiuto rimane di proprietà del Comune. Quasi tutti i comuni oggi scelgono di destinare i rifiuti ai consorzi. Viene indetta una gara d’appalto per il gestore ambientale, che si occuperà della raccolta e del conferimento dei rifiuti al consorzio. I soldi che il comune dovrebbe ricevere dai consorzi dovrebbero essere destinati ad abbassare il costo per il servizio del ritiro, o abbassare almeno in parte la Tari. Ma notizie di una riduzione della Tari non se ne hanno, anzi. La tassa sui rifiuti non fa che aumentare. Questo perché la maggior parte delle volte la raccolta differenziata viene contestata e nessuno paga il comune.