Dal Mississippi alla Puglia: ecco il filo rosso che unisce Mimmo Parisi all’internazionale sovranista

Si chiama “Excellence in Local and District Government Award” il premio che il professore Domenico Parisi, papà dei futuri navigator del reddito di cittadinanza e prossimo presidente di Anpal, riceveva lo scorso 28 agosto dalle mani del governatore repubblicano del Mississippi Phil Bryant. Un riconoscimento per il suo lavoro d’“eccellenza” con i Big Data al servizio dell’ufficio del governatore dello Stato americano (con il quale Parisi collabora dal 2010), che ha reso il “Mississippi leader nell’uso di progetti data driven per migliorare il governo e le vite dei cittadini”. Insomma, quello che Parisi – che è pure direttore dello State Data Clearinghouse del Mississippi – dovrebbe venire a fare in Italia, incrociando domanda e offerta di lavoro per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Ma è proprio sull’utilizzo dei dati che Phil Bryant è finito nei mesi scorsi nell’occhio del ciclone, dopo una causa intentata in Mississippi dal gruppo britannico Fair Vote Project per presunta manipolazione di informazioni per influenzare il voto del referendum sulla Brexit. A esser accusate sono due società britanniche, Eldon Insurance e Big Data Dolphins, controllate da Arron Banks, fondatore della campagna Leave.EU oltre che uno dei principali finanziatori dello Ukip di Nigel Farage. Entrambi, Banks e Farage, sono due vecchie conoscenze del governatore Bryant. Fu proprio Bryant che nel 2016 presentò Farage a Donald Trump. Nella stessa occasione, la sera del 24 agosto 2016, Farage prese la parola nella convention per la campagna elettorale in Mississippi di quello che sarebbe stato il futuro presidente americano.

L’accusa di Fair Vote è di aver creato un traffico di dati tra Gran Bretagna e Mississippi. Il modello seguito sarebbe stato quello di Cambridge Analytica di Steve Bannon. Le due società di Banks avrebbero usato i dati dei cittadini britannici, combinati con quelli della Eldon Insurance, che vende assicurazioni per auto nel Regno Unito, per poi trasferirli nei database della University of Mississippi, meglio nota come “Ole Miss” – che, attenzione, non è però lo stesso ateneo in cui insegna il professor Mimmo Parisi, docente alla Mississippi State University di Starkville.

A parlare dell’intreccio di dati da una sponda all’altra dell’Atlantico davanti a una commissione parlamentare Uk è stata Brittany Kaiser, ex capo dello sviluppo aziendale di Cambridge Analytica, con cui Banks avrebbe avuto un lungo scambio di email. Prima di chiudere i rapporti con la società e fondare con l’imprenditore pro-Brexit Andy Wigmore la Big Data Dolphins con l’obiettivo di creare la propria versione di Cambridge Analytica.