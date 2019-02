O con Salvini, o contro di lui: ecco perché i Cinque Stelle crollano (e il governo rischia)

La fuga degli elettori dal Movimento Cinque Stelle assume la proporzione di un esodo di massa. Solo in tarda mattinata conosceremo i numeri reali, ma le percentuali degli exit poll confermano la propensione, già vista in Abruzzo, per un disordinato “rompete le righe” che premia in misura variabile la Lega e il Pd. Dal 42 per cento delle politiche al 14-18 per cento di queste regionali, nell'arco di un solo anno: forse solo ai tempi del Fronte dell'Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini, oltre settant'anni fa, si era vista una così rapida liquefazione del consenso (e anche in quel caso a decretarla fu una tornata regionale sarda).

Nell'immaginabile processo a Luigi Di Maio e alla sua classe dirigente – un processo già in corso che culminerà nella ristrutturazione interna annunciata per domani – il capo di imputazione principale sarà la cedevolezza all'alleato, l'eccesso di spazio dato a Matteo Salvini su tutte le partite che contano. Le incertezze sulla Tav. Il caso Diciotti, col voltafaccia sul fronte della giustizia. I vaccini, le nomine, l'Ilva, la Tap e non da ultimo la rivolta del latte che ha visto i leghisti protagonisti quasi esclusivi della trattativa. E tuttavia le singole partite non sono così importanti davanti alla questione capitale del nuovo bipolarismo che va affermandosi nel Paese e polarizza le scelte elettorali: con Salvini o contro. Chi sta con lui lo voterà direttamente; chi è contro non si assocerà di certo al Movimento che a Roma è suo alleato e preferirà guardare dall'altra parte.