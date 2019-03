Dopo la tempesta: ecco come il Triveneto sta ricostruendo le sue foreste (più diverse e più naturali)

“L’evento di maggior impatto agli ecosistemi forestali mai registrato fino ad oggi in Italia”. Così l'hanno definita 47 fra ricercatori, scienziati e tecnici forestali coordinati dall'Università di Firenze, parlando della depressione che sabato 27 ottobre 2018 si è sviluppata tra il Baltico e il Mediterraneo occidentale.

Il 15 febbraio hanno pubblicato un articolo sulla Rivisita italiana di Selvicoltura ed Ecologia forestale per fare il punto e la stima dei danni alle foreste italiane creati dalla cosiddetta tempesta “Vaia”. In triveneto e nel nord-est l'evento meteo («d'intensità definibile come epocale, nel senso di fuori dalle statistiche storiche di un determinato territorio» lo ha definito nei giorni successivi la meteorologa Serena Giacomin intervistata da Linkiesta) ha portato venti a 200 chilometri orari. Solo in Friuli sono caduti 900 ml di pioggia in 72 ore, più di quanta ne cada a Milano in un intero anno. La fotografia fatta dai 47 esperti ora parla di 494 comuni interessati da “Vaia”. Danni consistenti o la completa distruzione del bosco hanno riguardato 42.525 ettari di superficie forestale e circa 8,5 milioni di metri cubi di legname caduto a terra. La stima non è definitiva ma a oggi le regioni più colpite per ordine di grandezza sono Trentino, Veneto, Lombardia, Alto Adige e Friuli. È stata la prima volta di un evento di questa intensità a sud delle Alpi. Non l'ultima. Chi studia il clima e i cambiamenti climatici è concorde: può ricapitare di avere venti a quelle velocità e piogge di quell'intensità. Le domande quindi ora diventano altre: che fare oggi per ricostituire le foreste danneggiate? Quale tipo di pianificazione mettere in atto per ottenere boschi che, di fronte a eventi come “Vaia” in futuro, subiscano danni ambientali ed economici minori?

«La diversità del bosco può fare la differenza» – dice a Linkiesta il professore Gherardo Chirici dell'Università di Firenze, che ha coordinato per conto del ministero il gruppo di lavoro di 47 esperti incaricato di stimare i danni, a partire dalle immagini satellitari a disposizione –. La quantità di danni più elevata si è verificata perché abbiamo delle superfici di bosco tutte uguali, anche a causa di scelte prese negli anni '30, '40 e '50 in contesti differenti da quelli di oggi». Per Chirici «la monocoltura crea problemi, mentre i boschi misti, non solo per composizione delle specie ma anche per struttura ed età come sono quelli che crescono naturalmente, di fronte alle raffiche di vento interrompono l'effetto domino delle piante che cadono l'una sull'altra». «Nessuno ha delle verità certe in tasca, perché gli effetti delle scelte prese oggi si vedono almeno fra 100 anni, ma una gestione più orientata a una maggiore naturalità dei boschi crea superiore resistenza a qualunque agente di disturbo, che siano i danni del vento o gli incendi».

«Con venti a 160 chilometri orari non c'è bosco che tenga – dice Alessandro Wolynski, responsabile dell'ufficio Pianificazione, Selvicoltura ed Economia Forestale della Provincia Autonoma di Trento –. Ma è inevitabile che bisognerà ripensare non tanto alla pianificazione in sé, quanto alla modalità e alla forma della pianificazione». Esempi? «Ci sono situazioni sul territorio trentino in cui l'abete rosso è caduto, mentre il larice è rimasto in piedi perché ha un apparato radicale che si ancora meglio al terreno. Mettere larice al posto dell'abete rosso è qualcosa che verrà fatto, come primo inizio di rimboschimento».