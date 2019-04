Dall’America First al “siamo prima americani”: la strategia di Beto O’Rourke per stregare gli Usa

Ancora, O’Rourke ha annunciato di voler evitare che i giovani debbano indebitarsi per proseguire gli studi. Un maggiore protagonismo di sindacati, agricoltori e della cosiddetta America rurale, la parità retributiva uomo-donna, la riforma della giustizia e gli investimenti in energie rinnovabili sono altri punti dell’agenda politica. In una El Paso Street affollata all’inverosimile, O’Rourke ha trasmesso tutto il suo entusiasmo alle persone accorse ad ascoltarlo, ad introdurlo ci hanno pensato Veronica Escobar, che nella Camera dei Rappresentanti Usa ha preso proprio il posto di O’Rourke e sua moglie Amy. “Stiamo per iniziare la più grande campagna di base che il Paese abbia mai visto”, è l’ambizioso biglietto da visita con cui O’Rourke aveva annunciato l’avvio ufficiale della sua corsa verso la Casa Bianca, avvio che ha visto non solo i tanti radunati in Texas, ma anche simpatizzanti organizzare eventi in contemporanea in altri Stati americani.

Varie volte O’Rourke ha ribadito di volere una campagna elettorale dal basso, “una campagna condotta per le persone e dalle persone- no PAC, no corporation- ma persone da ogni Stato e territorio”, una campagna “non solo per vincere contro Trump, ma per assicurare di avere il pieno potere della gente per realizzare le priorità del Paese.” Quella cercata sembra essere una vera e propria approvazione popolare, una sorta di legittimazione che passa anche dalla proposta di cambiare il sistema di voto. O’Rourke ha affermato infatti di voler porre fine al gerrymandering e di voler introdurre la registrazione automatica per esercitare il diritto di voto, registrazione che elimini il rischio di discriminazioni di qualsiasi tipo.

“Siamo chiari: non saremo definiti dalle nostre paure o dalla pochezza delle nostre differenze; piuttosto saremo conosciuti per le nostre ambizioni, per le nostre aspirazioni e per la determinazione, per la creatività, per il lavoro e per il sacrificio con cui le avremo raggiunte.” Nei primi giorni di campagna elettorale, il texano non punta su proposte politiche dettagliate, su etichette ideologiche o su categorie specifiche di elettori, il target è il popolo americano nella sua totalità, un popolo chiamato a sostenerlo e a ritrovare coesione.